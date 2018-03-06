DHA YURT BÜLTENİ-14

CHP'li Ağbaba: Milliysen, yerliysen şeker fabrikalarına sahip çık
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Burdur Şeker Fabrikası önünde düzenlenen mitingde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda hükümete, "Milliysen, yerliysen gel milli bir duruş göster, şeker fabrikalarına sahip çık" mesajı yolladı.
CHP tarafından, özelleştirme kapsamında Burdur Şeker Fabrikası önündeki eski adı 'Şeker Meydanı' olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda 'Şeker fabrikamız satılamaz' sloganıyla miting düzenlendi. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Isparta Milletvekili İrfan Bakır, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ile Burdur Şeker Fabrikası çalışanları ve vatandaş katıldı. Mitinge katılanlar Türk bayraklarının yanı sıra 'Fabrikama dokunma', 'Her fabrika bir kaledir' ve 'Pancardan elini çek' yazılı dövizler taşıdı.
HÜKÜMETE ÇAĞRI
Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Afrin'de milli duruş ne kadar önemliyse şekerde de milli duruş önemli. Burdur'un meydanından hükümete bir çağrı yapıyoruz. Milliysen, yerliysen gel milli bir duruş göster şeker fabrikalarına sahip çık" dedi.
'BU MESELE PARTİ MESELESİ DEĞİLDİR'
Tekel ve Sümerbank özelleştirilirken kimsenin sesinin çıkmadığını kaydeden Veli Ağbaba, "Ama şimdi geçmişten ders aldık, herkes ayağa kalkıyor. Başta ayağa kalkan ekmeklerine sahip çıkan şeker işçilerine teşekkür ediyoruz. Bu özelleştirme ortaya çıktı, genel başkanımız talimat verdi, 20 milletvekili arkadaşımızla Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bu mesele parti meselesi değildir, bizim meselemiz değildir, Türkiye meselesidir. Şekeri satmak sadece fabrikayı satmak değildir. Şekeri satmak Burdur'u satmaktır, Anadolu'yu satmaktır, Türkiye'yi satmaktır. Şekeri satan vatanı satar. O nedenle şekeri savunmak vatanı savunmak, şekere sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır. Şeker fabrikası cumhuriyettir, Anadolu'dur, Atatürk'tür" diye konuştu.
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Şeker fabrikası sadece rant değildir, hasta olduğunda sigortadır, aç kaldığında sofrandaki aştır. Sonuna kadar fabrikamızı özelleştirmemek adına mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, "Bu şehirde şeker fabrikası kampanya, pancar, nakliyeci, kristal şeker, çapacı, çarşıdaki esnafa kaynak demektir" diye konuştu.
Mitingde Şeker- İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay ve CHP İl Başkanı Osman Gök de birer konuşma yaptı. Mitingin sonunda katılımcılar "Şeker vatandır, vatan satılmaz" sloganı attı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Mitinge katılanlardan detay,
- Konuşmalar,
- Alan genel plan
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
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Adana merkezli 3 ilde çete operasyonu: 22 gözaltı
ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi kişi gözaltına alındı.
Başta Adana kent merkezi olmak üzere, Mersin Tarsus ilçesi ve Muğla'da polis suç örgütüne yönelik 'Ova' adını verdiği operasyonda tespit ettiği adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 1'i kadın 22 kişi, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Görüntü Dökümü
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- Özel Harekat Polislerinin çiftlik kapısının önünde baskına hazırlanması
- Polislerden görüntü
- Kapıyı kırmaları
- İçeri girmeleri
- Çifiliğin içine giren polisler
- Özel Harekat Polislerinin arama yaparken görüntüler
- Zırhlı aracın görüntüsü
- Polislerin görüntüsü
SÜRE:02'29" BOYUT:151MB
Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
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ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İzmir’in Bornova ilçesinde GBT sorgusu yaptığı sırada bıçaklı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik’in cenazesi Valilik önündeki törenin ardından Hacı Neriman Beşer Camisi’ne getirildi. Buradaki törene İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Katafalkın üzerine konan şehidin tabutuna sarılan kardeşi Levent Çelik, "Ağabey beni Tunceli’nin dağları, Viranşehir yiyemedi. Seni, İzmir yedi. Vasiyetini yerine getiremedim ağabeyim. Cenazeni Gaziantep’e götüremedim. Üniformanı çok severdin, üniformanı götüreceğim" diyerek feryat etti. Şehidin babası ise İl Emniyet Müdürü Aşkın’dan polis üniforması istedi. Aşkın’ın talimatıyla polis memuru üniformasının üstünü şehidin babasına verdi. Baba Çelik, geçen hafta Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerin cenazesine katıldığını belirterek, "Geçen hafta Afrin şehidinin cenazesine katıldım. Şehidi hiç tanımadığım halde cenazeye gittim. Üç gün sonra oğlum şehit oldu. Oradaki şehit 'oğlunu yanımıza çağırıyoruz' demedi. Oğlum sen ölmedin, içimizdesin" dedi. İkindi namazının ardından şehit için cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra helallik alınan şehidin naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına kondu. Cenazeye katılan vatandaşlar hep bir ağızdan tekbir getirdi. Şehit polis Mehmet Çelik, Bornova Işıkkent Polis Şehitliği’nde toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Cenazeden görüntü
- Ağabeyden görüntü
- Babadan görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber: Mehmet CANDAN
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