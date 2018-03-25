DHA YURT BÜLTENİ-14

Erdoğan: PKK'lılar Sincar'a doğru gitti şimdi oraya da operasyonlar başladı/EK

"TEL RIFAT'I DA KONTROL ALTINA ALARAK HAREKATI HEDEFİNE ULAŞTIRACAĞIZ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon il kongresinde konuştu. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız. Şimdi de muhataplarımızdan bize Mümbiç konusunda bize en başından beri verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Amerika'nın bir an önce Mümbiç'in denetimini terör örgütünden alıp bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkı ile biz yapmak mecburiyetinde kalırız. Hiç kimse kusura bakmasın kimsenin taktik hesabı bizi bağlamaz. Elbette müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz hiçbir teröristi de affetmez, indiririz. Aynı durum Kuzey Irak için de geçerlidir. Kandil ve Sincar'daki teröristleri derhal boşaltılmazsa bu işi bizzat yapmak bizim için kaçınılmaz bir durum haline dönüşür. Topraklarının egemenliği konusunda hassas olanlardan bu hassasiyeti önce terör örgütlerine karşı göstermelerini bekliyoruz. Hassanız terör örgütlerinin orada ne işi var? Hadi gönder orada ne işi var? İşgalci gibi duruyorlar bunlar terörist. Teröristlerin cirit attığı bir yerde egemenlik lafı etmek boş bir iştir. Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yok. Ama bize tehdit oluşturacak olan teröristleri de biz halleder geçeriz. Önceliğimiz ülkemize yönelik tehditleri ortadan kaldırmaktır. Her istikrarsızlık ülkemize çok ciddi sığınmacı akınına yol açıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar Haber:TRABZON,(DHA) ================================================ Bakan Sarıeroğlu'ndan 400 TL çocuk bakım desteği müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 400 TL çocuk bakım desteği müjdesi verdi. Bakan Sarıeroğlu, "2-5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İş-Kur işbaşı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanısıra bir de 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz" dedi. Bakan Jülide Sarıeroğlu, partisinin 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresine katılmak ve aynı zamanda toplantı ile temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a geldi. Erzincan Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Sarıeroğlu, Türkiye olarak reform gündemini devam ettirdiklerini belirtti. İstihdamın birinci gündem maddeleri olduğunu bildiren Bakan Sarıeroğlu, işsizlik oranlarının azaltılması daha çok iş yaratılması, yatırım ortamlarının iyişeltirilmesi konusunda arka arkaya adımlar attıklarını söyledi. İş dünyası temsilcilerine anlattıkları yeni paketin pozitif etkilerinin olacağına inandığına vurgu yapan Jülide Sarıeroğlu şunları söyledi: "Hane halkı iş gücü anketimiz yeni açıklandı. Türkiye istihdam yaratarak iş gücüne katılım oranlarını arttırarak büyümeye devam ediyor. Biz büyüme oranında rekor kırdık. 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyütmüşüz. Kişi başına düşen gelirlerimizde artışlar olmuş. Muhalefet anca konuşuyor. Polemiklere girerek enerjimizi düşürüp zaman kaybı yaşatmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa da düşmüyoruz. Kadınlara buradan sesleniyorum. Benim Bakanlığıma bağlı İş-Kur'da meslek edindirme toplum yararına girişimcilik kursları var kadınlar yüzde 50 üzerinde faydalanıyor ancak kadınlarımız bunu üzerinde kendilerini daha iyilerine hazırlasınlar. Kadınlarımızın İş-Kur faaliyetlerinde faydalanmasını istiyoruz. Bunu içinde buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa bu nedenle gelemiyorsanız, 2-5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İş-Kur işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanısıra bir de 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz." Konuşmasında 2019 seçimlerine değinen Bakan Sarıeroğlu, 15 yıldır parti olarak çok mücadele ettiklerini ifade etti. En sonunda 15 Temmuz gibi çok ağır bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Sarıeroğlu, "Çok büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Allah’a hamd olsun onu da yine milletimizin desteği ile bertaraf ettik. Bütün yaralarımızı sardık. Güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ama bir yerlerde de pusuda bekleyenler var. Bunu da biliyoruz. İnşallah o pusuda bekleyenlere fırsat vermemenin tarihi olacak 2019 seçimleri. Bölgemizde yapılmak istenenleri görüyorsunuz. Terör örgütlerine yapılan destekleri görüyorsunuz. Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Altlardan çıkan, yapılan tuneller, saklanan mühimmatlar. Şimdi Afrin’e girdik. Bütün köyler tamamen ele geçirilmiş durumda. Kardeşlerimiz orada. Askerlerimiz tuzaklama ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyorlar" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kongrede tek aday olan Gülseren Narbay, Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bakanın belediye önünde karsılanması

-Bakanın salona girişi ve salondan görüntü

-Bakanın konuşması Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ================================================ Lüleburgaz'da 5 bin kişilik 'şeker fabrikaları' protestosu Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdurduğu Alpullu Şeker Fabrikası için özelleştirme kararı alınması, CHP'nin bölge milletvekilleri, belediye başkanlarının katıldığı programla protesto edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümeti eleştirirken şeker fabrikalarının özelleşmesi halinde 2019 CHP iktidarında gerçek sahiplerine vereceklerini söyledi. Babaeski'nin Alpullu beldesinde 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türkiye'nin ilk şeker fabrikası konumundaki Alpullu Şeker Fabrikası'nın 13 şeker fabrikası ile birlikte özelleştirme kapsamına alınması, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geniş katılımlı bir programla protesto edildi. Trakya Şeker Platformu'nun organize ettiği programa CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Candan Yüceer, Turabi Kayan, bölge belediye başkanlarıyla yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Hükümet Konağı önünde toplanan kalabalık 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' sloganları atarak Kongre Meydanı'na kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Meydandaki programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti-MHP'nin 'cumhur' ittifakını eleştirerek, "Onların kurmuş olduğu ittifak 2019'a giderken korku ittifakı, koltuk ittifakı, çıkar ittifakı. Burada da bir ittifak oluştu. Bütün Türkiye burada bir ittifak oluşturdu. Bu ittifakta İYİ parti var, SP, ÖDP, CHP, MHP'ye oy verenler ve Ak Parti'ye oy verenler var. Bu ittifakın ismi, vatan, şeker, ekmek ittifakı. Bu ittifakın içerisinde bulunmaktan onur duyuyoruz. Türkiye için, demokrasi için herkesle kol kola, omuz omuza olmaktan birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. Çıkarımız, koltuğumuz için değil, Türkiye'yi kuranların mirası için. Bu fabrikaları Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit kurmuş Allah rahmet eylesin. Söylemek istediğim şey şu. Türkiye'de 90 yıldan beri görev yapan sağcı, solcusu, muhafazakarı, sosyal demokratı herkes şeker fabrikası kurmuş. O nedenle diyoruz ki şeker bizim ortak meselesi, ortak sorunudur" dedi.

'TOSUNCUK İHRAÇ EDİYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçtığını hatırlatarak sözlerini söyle sürdürdü: "Dünyada kendine yeten 7 ülkeden biriyiz. Yerliliği ve milliliği ağzından düşürmeyenlere bir bakın. Pamuğu ve bezelyeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden, pirinci Vietnam'dan, mısırı Ukrayna'dan, baklayı İtalya'dan, sarımsağı Çin'den, nohudu Meksika'dan, arpayı Fransa'dan, buğdayı Lüksemburg ile Rusya'dan, arı çiçeğini Japonya'dan, samanı Bulgaristan'dan ithal eden bir anlayış ile karşı karşıyayız. Allah aşkına bunlardan milli olur mu? Eti unuttuk onu da Sırbistan'dan alıyoruz. Ama hakkını yemeyelim, et ithal ediyoruz, tosuncuk ihraç ediyoruz. Şu memleketin geldiği hale bak. Gerçekten tosuncuk ihraç ediyoruz. Cinsi iyi 1 tane. Buralı değil o, o ne diyor vatandaşı kandırmak için? AKP ne diyorsa o da onu söylüyor. 'Kudüs' diyor, 'mehteran' diyor, 'dünya 5'ten büyüktür' diyor. AKP ne diyorsa aynısını söylüyor. Tarım bakanı ne diyor, 'milleti dolandırdı, açık açık gezmeye gitti' diyor. Bu memlekette 1 milyar 200 milyon dolandıran tosuncuk, şeker fabrikalarını 40 yıllık zararı kadar dolandırmış iddiaya göre. Bir tosuncuk izlenemiyor. Bu memlekette sosyal medyadan 'hırsız' diyen takip ediliyor, 15 yaşındaki Cumhurbaşkanını eleştiren cezaevine konuluyor, herkesin telefonu dinleniyor, muhalefet takip ediliyor. Ama hırsızlık yapanlar takip edilmiyor. Bunları takip etmeyenler onların ortağıdır. Bunların aklı, söylemleri aynıdır. Sen herkesi takip edeceksin, 25 yaşındaki tosuncuğu takip izlemeyeceksin, izlersin ama göremezsin, çünkü sen onun siyas ortağı, kar ortağısın"

'2019'DA GERÇEK SAHİPLERİNE VERECEĞİZ'

Ağbaba, sözlerinin sonunda 2019 seçimlerinde iktidara geleceklerini ve nişasta bazlı şekeri Türkiye'de yasaklayacaklarını belirterek, "Şeker fabrikaları özelleştirilse bile biliyorsunuz 2019 yılında laik demokratik cumhuriyeti savunanlar yönetecek. Bundan hiç kuşku duymuyoruz. Eğer özelleşse bile 2019'da onları alıp gerçek sahiplerine teslim etmek namus ve şeref borcumuz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından kalabalık sloganlar attıktan sonra dağıldı. Eylem boyunca sadece Türk bayrakları ve Şeker-İş sendikasının flamaları açılırken, protestoya katılanlar ellerinde, 'Şeker fabrikaları vatandır, vatan satılamaz', 'direnirken çok güzelsin Trakya', 'sağlıklı büyümek istiyoruz', 'çekin elinizi şekerden iç istemiyiz fenalık çıksın te o kaa', 'sat sat nereye kadar artık yetti buraya kadar' yazılı pankart ile dövizler taşıdı.