DHA YURT BÜLTENİ-14

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Slogan atılması

- Ahket Gök'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Alman Rita’nın katiline müebbet hapis

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde işlenen Alman vatandaşı Rita Darı Winkler (39) cinayetiyle ilgili davada karar çıktı. Cinayet zanlısı Ali Kemal Seyhan (48) müebbet hapis cezasına çarptırıldı. H.M.Seyhan’a (46) ise delilleri yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, zanlının tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 2016 yılında Alman vatandaşı Rita Darı Winkler cinayetiyle ilgili katil zanlılarının yargılamasına Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 2016 yılının Mart ayında, öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılarak Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evin bodrum katına gömülen ve üzerine beton atılan 39 yaşındaki Alman Rita Darı Winkler’i öldürdüğü öne sürülen zanlılar, duruşmaya Silivri Cezevi’nden Ses ve Görüntülü Bileşim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ali Kemal Seyhan ve kardeşi H. M. Seyhan’ın, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Muhittin Üzmez, mütalaasında Ali Kemal Seyhan’ın Çınarcık’ta cinayeti işlediği, maktulün öldükten sona bacaklarının kesildiğinin Adli Tıp Kurumu raporuyla belli olduğu gerekçesiyle 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçu yerine 'Kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini talep etti. Savcı Üzmez, H. M. Seyhan’a ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan ceza verilmesini talep etti. H. M. Seyhan ise suçsuz olduğunu ve olayla ilgisi bulunmadığını dile getirerek beraatını ve tahliyesini talep etti. Ali Kemal Seyhan ise son söz olarak, “Ben suçumu kabul ettim. Ailem boşanma davası açtı, durumu bu vaziyete geldi. Bunu ben istemedimö diye konuştu. Ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Dursun Hayati Yurtbaşı, kararı açıkladı. Yurtbaşı, sanık Ali Kemal Seyhan’ın tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de kabul edilen oluş şekline binaen sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması kararı verildi. Sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanığa ayrıca ruhsatsız tabanca taşımasından dolayı 6 yıl hapis ve 500 gün adli para cezası verildi. Mahkeme Başkanı Yurtbaşı, yine aynı suçlamalarla hakkında dava açılan H. M. Seyhan hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hapiste kaldığı süre de göz önüne alınarak adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

ÜST MAHKEMEYE BAŞVURULACAK

Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan Winkler’in ailesinin avukatı Salim Baki, şunları kaydetti: “Bundan sonraki süreç yüksek mahkemedir. Bu süre içerisinde bizim bir takım eksiklikler gördüğümüz maddi vakaların incelemesiyle ilgili dilekçe verdik. Sanıkların ve tanıkların ifadelerindeki bir takım çelişkilerin açıklanması için. Bunları mahkemenin takdirine bıraktık. Mahkemenin takdiri bu yönde değildi. Yeterli gördü şimdiye kadar olan açıklamaları. Tabii ki öldürülen, katledilen kişinin ailesini bir nebze rahatlatır mı bu karar bilmiyorum. Bundan sonra üst mahkemeyle devam edecektir her iki taraf açısından da. Bu suça katılmış olan kişilerin ifadelerindeki bir takım çelişkileri raporlarla beraber teyit ettik, delillendirdik. Bu konunun biraz daha araştırılmasını düşünüyorduk ancak mahkeme yaptığı araştırmada bunu yeterli gördü. Ancak bu hukuki süreçte devamını düşüneceğiz. Bu karar bir noktada öldürenin tespiti konusunda doğrudur. Bu bizim kabul edeceğimiz bir nokta. Ancak orada ek unsurları ve bu suça katılanlar açısından araştırmanın tamamının yapılıp yapılmadığı konusunda tekrar değerlendirip üst mahkemeyle ilgili sürece devam etmeyi düşüneceğiz.ö Türkiye’deki mahkemeleri takip eden maktulün teyzesinin arkadaşı Abraham Akbıyık ise, “Ancak beni üzen mahkemenin adli tıp raporunu ben istediğim, düşündüğüm tarzda kale almadı. Hunharca, eziyet ederek üzerinde sigaralar söndürerek, ellerini tellerle bağlayarak, arkadan vurulduğu şeklinde gayet açık adli tıp raporları varken mahkeme çok erken karar aldı. Türk adaletine güvenmekten başka da yapacak bir şey yokö dedi.

OLAY

Antalya’da kuaförlük yapan Alman vatandaşı Rita Darı Winkler, 2016 yılında İstanbul’da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rita Darı Winkler’in arkadaşı Ali Kemal Seyhan’ın ifadesi alındı. Seyhan, ilişkisinin olduğu Rita Darı Winkler ile birlikte Yalova’nın Çınarcık ilçesine gidip geldiklerini söyledi ve serbest bırakıldı. Ardından vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlenen Rita Darı Winkler’in cesedi bacakları kesilerek varile yerleştirilmiş ve Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evin bodrumunda gömülmüş ve üzerine beton atılmış olarak bulundu. Bunun üzerine cesedin gömülmesinde yardımcı olduğu öne sürülen H. M. Seyhan tutuklanıp Metris Cezaevi’ne konuldu, katil zanlısı Ali Kemal Seyhan ise 2017 yılının Eylül ayında Almanya’da yakalanıp Türkiye’ye iade edildi. Seyhan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp kardeşi ile aynı cezaevine konuldu.