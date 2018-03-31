DHA YURT BÜLTENİ-14

Başbakan Yıldırım vatandaşın çay davetini geri çevirmedi Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tire ilçe kongredeki konuşmasından sonra salondan ayrılacağı sırada kendisini çay içmeye davet eden Gökçe Okur'un evini ziyaret etti. Balkonunda Türk Bayrağı, AK Parti bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri bulunan evde bir süre kalan Başbakan Yıldırım, yan taraftaki başka bir apartmandan da davet gelmesi üzerine, burada oturan Yalçın Kaya'nın evini de ziyaret etti. Yalçın Kaya'nın evinin balkonunda ise üzerinde 'Cumhuriyetin bekçileri Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazılı büyük bir Atatürk posteri ve Türk Bayrağının asılı olduğu dikkat çekti. Yalçın Kaya'nın Başbakan Yıldırım'a eskiden beri CHP'li bir aile olduklarını, ancak kendisine de sempati duyduklarını ifade ettikleri öğrenildi. Başbakan Yıldırım'ın ziyaret sırasında, ailenin evde ağlayan 2 yaşındaki kızları Melis'i kucağına alıp, avuttuğu belirtildi. Daha sonra dışarı çıkan Yıldırım, vatandaşları selamladıktan sonra helikoptere geçerek ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evlerden çıkarken görüntü

- Evlerin ve balkonların görüntüsü Haber: Taylan YILDIRIM - Davut CAN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / TİRE (İzmir), (DHA) =================================== İnsan hakları bildirgesinin yazılı olduğu levhayı çalan hırsızlar yakalandı DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı içerisinde bulunan İnsan Hakları Anıtı'nın ön ve arkasına monteli, insan hakları evrensel bildirgesinin yazılı olduğu metal levhaları çalan 4 kişi ve bunları satın alan 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı. İnsan hakları evrensel bildirgesinin yazılı olduğu metal levhaları çalan kişilerin yakalanmasıyla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "25.03.2018 günü saat 09:30 sıralarında Koşuyolu Parkı içerisinde yer alan İnsan Hakları Anıtının önüne ve arkasına monteli, üzerinde “İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi" yazılı olan levhaların çalınması olayı ile ilgili olarak; Şüpheli şahısların kaçış güzergahını görebilecek KGYS kameraları incelendiğinde, hırsızlık olayını 16.03.2018 günü saat 05.00 sıralarında 4 şahsın gerçekleştirdiği ve bu şahısların da hırsızlık suçundan kayıtları olan; A.Ö., S.Ç., V.K. ve M.D. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir. Şüphelilerden V.K. ve A.Ö. 29.03.2018 günü, S.Ç. ve M.D. 31.03.2018 günü, şüphelilerin çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen ve hırsızlık suçlarından kayıtları olan A.K. ise 31.03.2018 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış ve çalınan malzemeler şüpheli A.K. isimli şahıstan temin edilerek müştekisine teslim edilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

-Sabaha doğru bir kişinin, levhaların yüklü olduğu el arabasını itelemesi

-Yoldan araçların geçmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA) =================================== BBP Genel Başkanı Destici'den ittifak açıklaması BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ilkesel olarak milli ittifakın içinde olduklarını söyledi. AK Parti, MHP ve BBP ittifakının, yerel seçimlere de olumlu yansıyacağını söyleyen, ittifak konusunda MHP ile aralarında bir sorun olmadığını ifade eden Destici, "Hiçbir olumsuz açıklamaları yok. O sadece cumhur ittifakını bozmak isteyen, fitne sokmak isteyen ya da cumhur ittifakının başarısından tedirgin olan kesimlerin çıkardığı bir takım dedikodulardır. Ne MHP'nin bizimle, ne de bizim MHP ile bir problemimiz yok" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu için düzenlenen anma gecesine katılmak için Manisa'ya geldi. Destici, Manisa ziyaretinde Vali Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti. Manisa'dan övgüyle bahseden Destici, çok sevdiği üzüm ve zeytinin burada yetiştiğini ve sevdiği her şeyin Manisa'da olduğunu söyledi. Manisa Valiliği ziyareti, daha sonra basına kapatıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli ittifakla ilgili sorulara cevap veren Destici, 16 Nisan'daki referanduma 'evet' diyerek Türkiye'deki sistem değişikliğinin hayata geçmesinde önemli bir rol oynadıklarını söyledi. Destici, yeni sistemin uygulanabilmesi için uyum yasalarının çıkması gerektiğini kaydetti. İttifakla ilgili netleşmesi gereken maddeler olduğunu dile getiren Destici, "İlkesel olarak Büyük Birlik Partisi bu ittifakın içindedir. Ancak ittifak iki şekilde yapılabiliyor. Birincisi partiler kendi amblemi ve kendi listesiyle giriyor. İkincisi bir başka partinin listesinde, ortak listeyle seçime katılabiliyorlar. Bunun nasıl olacağını konuşmak için henüz erken. Önümüzde daha bir uyum yasası paketi daha var. Hem Siyasi Partiler Yasası hem de seçim kanunlarıyla ilgili teklif metni daha parlamentoya gelecek. Bu da yasalaştıktan sonra önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere hangi yasal çerçevelerle gideceğimiz çok daha açık bir şekle bürünecek. Ondan sonra zaten ittifak yapacak olan partiler, kendi aralarında bir protokol imzalayarak ittifak yapacaklarını kamuoyuna deklare etmiş olacaklar. İttifakın şekli de belirlenecek" diye konuştu.

Yerel seçimleri hatırlatan Destici, "İttifak genel seçimlerde olacak. Ama 2019 Mart ayında yerel seçimler var. Öncelikle bu yerel seçimleri bir yaşamamız lazım. İnşallah ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki resmi olarak bir ittifak olmasa da bu AK Parti, MHP ve BBP arasındaki seçim işbirliğinin yerel seçimlere de yüzde 100 olumlu anlamda yansıyacak" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan" sözlerinin hatırlatılması ve BBP'nin adayının da Recep Tayyip Erdoğan olup olmadığının sorulması üzerine Destici, "Eğer bir ittifak yapıyorsanız, ittifak yapan partilerin ortak bir cumhurbaşkanı adayları olacaktır. Bir kanaatimiz var ama bunu henüz parti meclisimizde bir karara çevirmiş değiliz. Zamanı gelince bu kanaatimizi karara çeviririz" dedi. "MHP İLE BİR PROBLEMİMİZ YOK, AYNI KÖKTEN GELİYORUZ" MHP'lilerin, ittifakın içinde BBP'nin olmasına olumsuz baktığı iddialarının sorulması üzerine Destici, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Destici, "Hiçbir olumsuz açıklamaları yok. O sadece cumhur ittifakını bozmak isteyen, fitne sokmak isteyen ya da cumhur ittifakının başarısından tedirgin olan kesimlerin çıkardığı bir takım dedikodulardır. Ne MHP'nin bizimle, ne de bizim MHP ile bir problemimiz yok. Zaten biz aynı kökten gelen kardeş partileriz. Her iki partinin tabanında Türkiye sevdası, bayrak sevdası en üst düzeyde olan kardeş tabanlardır. Bu süreçteki duruşumuzun temel nedeni ülkenin bekasıdır. Devlet Bahçeli de zaten aynı şeyleri söylüyor" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, açıklamasının ardından Manisa sokaklarında esnafla tokalaştı, daha sonra da Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Valilik önünde karşılanması

- Valilikte konuşmalardan detaylar

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin soruları cevaplaması

- Manisa sokaklarında kısa bir ziyaret

- AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyareti Haber- Kamera: Nermin UÇTU-İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA) =============================== Bakan Soylu: Yasaklı yaylalar halkın hizmetine açılıyor(2)

BAKAN SOYLU, CİLO DAĞINDAKİ ÜS BÖLGELERİ ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki temaslarının ardından geçen yıl teröristlerden temizlenenYüksekova ilçesine bağlı Cilo Dağı'ndaki askeri üs bölgeleri ziyaret ederek,burada vatan nöbeti tutan askerlerle sohbet etti. Bakan Soylu ve beraberindeki Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak,Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu ile birlikte helikopterle Yüksekova ilçesine bağlı Cilo Dağındaki askeri üs bölgesine gitti. Geçen yıl PKK'lı teröristlerden temizlenen Evliya ve Varkavik askeri üs bölgelerinde 'Vatan Nöbeti' tutan askerleri ziyaret edip, sohbet eden Bakan Soylu, askerlerle akşam yemeği yedi. Bakan Soylu, daha sonra cep telefonuyla aradığı bazı işadamlarına, Cilo dağının turizme kazandırılması için bölgeye yatırım yapmalarını istedi.

Bakan Soylu,daha sonra helikopterle Yüksekova ilçe merkezine geçerek inşaat çalışmaları davem eden Özel Harekat Polis Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Soylu,özel uçakla Yüksekova'dan ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cilo dağına giden helikopterden görüntü

-Helikopterlerin üs bölgesini inişi

-Bakan Soylu'nun askerlerle tokalaşması

-Bakan Soylu, komutanlardan bilgi alırken

-Nöbet tutan askerlerle sohbet eden Bakan Soylu

-Bakan Soylu, telefonla bazı işadamlarıyla konuşurken

-Bakan Soylu'nun askerlere akşam yemeği yemesi

-Askerlerle hatıra fotoğraf çektirmesi

-Yüksekova'daki Özel Polis Harekat Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunması

-Genel detaylar Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN / HAKKARİ (DHA) ================================ Troyazar Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali başladı ÇANAKKALE'de, Troia Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 20'nci yılı dolayısıyla ilan edilen '2018 Troia Yılı' etkinlikleri kapsamında, 4 gün sürecek Troyazar Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali başladı.

Troia Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 20'nci yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen '2018 Troia Yılı' etkinlikleri kapsamında '4 gün 11 yazar 6 bin kitap' sloganı ile gerçekleştirilen Troyazar Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali bugün başladı. Troia Antik Kenti’nde gerçekleşen kokteyl ile başlayan festivalin ilk konukları İlber Ortaylı ve Ahmet Şerif İzgören oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen kokteylde sevilen yazarların yanı sıra Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choi Hong-Ghi ve Kore Dostluk Derneği Başkanı Hee Soo Lee, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Troia Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz ile çok sayıda davetli katıldı. Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Çanakkale'nin hem tarihiyle hem de kültürüyle büyük bir şehir olduğunu belirterek, "Çanakkale birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yaptı. Burası, Truva Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı yerdir. Koreliler Çanakkale'ye ve Truva'nın bu bölgede olduğuna dair fazla bir bilgiye sahip değiller. Koreliler, Truva'yı Homeros'un yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Ben göreve yeni gelmiş büyükelçi olarak elimden geleni yaparak Truva ve Çanakkale'yi Kore'deki halkımıza ve insanlarımıza en iyi şekilde anlatacağım. Bu etkinlik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018'in Troia Yılı ilan edilmesiyle nedeniyle oluşturuldu. Bu anlamda büyük bir öneme sahiptir. Bundan dolayı bu yıl ve gelecek yıl Çanakkale ve Troia Antik Kenti'nde turist sayısının artmasını ümit ediyorum" dedi.