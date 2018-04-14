DHA YURT BÜLTENİ-14

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 12. Esen Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Sırameşeler Pazarı'nda pazarcılık yapan kayınpederi Mahmut Çiftçi'nin (50) yanına giden 2 gün önce cezaevinden firar ettiği belirtilen Yakup Dağdelen eşi ve çocuğunun nasıl olduğunu sordu. Kayınpederinin sert tepkisiyle karşılaşan Yakup Dağdelen, pompalı tüfekle ateş ederek kayınpederini ağır yaraladı. Bu sırada pazar tezgahına yakın yerde bulunan Halit Haşmet Müftüler'i (54) de yaralayan Yakup Dağdelen, elinde silahla kayınpederinin evine geldi. Evde yangın çıkaran Yakup Dağdelen, elindeki tüfekle çevreye ateş ederek, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin ve evdeki yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin eve yaklaşmasnı engelledi.

BURSA’da pazarda biri kayınpederi 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup, geldiği kayınpederinin evinde de ev sahibini rehin alan cezaevi firarisi Yakup Dağdelen (33), evde yangın çıkardı. Daha sonra pompalı tüfeği rehineye yöneltip dışarı çıkan Dağdelen, çevreye ateş açarak polisin bölgeye yaklaşmamasını istedi. Dağdelen, rehin aldığı ev sahibini bacağından vurduktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri saldırganı linç girişiminde bulunan mahalle sakinlerini güçlükle engelledi.

REHİNEYİ VURDU

Evde alevler yükselirken alt katta oturan kayınpederinin ev sahibi Mehmet Macit Mekikçi'yi (66) başına silah dayayıp rehin alan Yakup Dağdelen, sokağa çıktı ve rehineyi sokakta dolaştırdı. Bir ara yere oturan rehineye pompalı tüfekle ateşederk sağ bacağından yaralayan Yakup Dağdelen, polis ekiplerinin anında müdahalesiylle etkisiz hale getirildi. Mahalle halkı ise 2 saat süren rehine krizinin ardından etkisiz hale getirilen saldırganı linç girişiminde bulundu, ancak polisler güçlükle engel oldu. Yaralı ev sahibi Mekikçi, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KAYINPEDER ÖLDÜ

Saldırgan damadı tarafından pazaryerinde vurulan kayınpeder Mahmut Çiftçi kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralandığı belirlenen Müftüler'in sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirldi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının evin önünde pompalı tüfekle durması

- Polisin ikna çabası

- Evden yükselen dumanlar

- Polisin aldığı güvenlik önlemleri

- Zanlının rehine ile birlikte evden çıkması

- Vurulan rehine için ambulans çağrılması

- Zanlının gözaltına alınması

- Genel ve detay