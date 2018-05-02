DHA YURT BÜLTENİ - 14

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinden Yunan adalarına günübirlik vizeyle geçişler başladı. Kapı vizesi olarak adlandırılan sisteme ilk günden yoğun ilgi oldu. Türkiye ile Yunanistan arasında kapı vizesi uygulaması bugün itibariyle başladı. Yunanistan'ın Rodos, Sakız, Sömbeki (Simi), Mikonos, İstanköy (Kos) ve Sisam (Samos) adaları için 4 gün önceden başvuru yapan Türk vatandaşları 60 Euro karşılığında online işlemle kısa sürede kapı vizesi alabilecek. Başvuru formu, banka hesabı, pasaport ve 60 Euro ücret ödenerek Schengen vizesinden daha kısa zamanda kapı vizesi alınabiliyor. Kapı vizesinin başlamasıyla özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden online olarak başvuruda bulunanların sayısının ilk günden 600'e ulaştığı bildirildi. Marmaris'te faaliyet gösteren bir turizm şirketinin sahibi Sinem Dursun, "Bütün Yunan adalarına Türkiye'den çıkışlı bilet satıyoruz. Kapı vizesi ve Schengen vizesi yapıyoruz. Kapı vizesi Ege şehirlerinden tek giriş-çıkışlı sistemdir. 4 iş günü öncesinden daha az evrakla kısa sürede çıkış sağlanmaktadır. Geçen sene kapı vizesi nisan- ekim arasında idi ve 2- 3 bin kişi sadece Marmaris'ten çıkış yaptı. Bu yıl 30 Eylül'e kadar kapı vizesi uygulaması sürecek. Vatandaşlarımızdan talep çok fazla. Online sistemle başvuru alarak kısa sürede sonuca ulaşılıyor. Geçen sene kapı vizesi ile günü birlik de gidebiliyorlardı ya da 15 gün kalabiliyorlardı. Bu yıl bir haftaya düşürüldü. Bu yıl geçen seneki rakamları ikiye katlayacak gibi görünüyor. Kapı vizesi ile Yunan adalarına gidiş olacağını düşünüyorum. Özellikle bayram tatillerinde daha çok talep olacaktır. Kapı vizesinin yeni başlamasına rağmen arayarak bilgi alanlar nedeniyle telefonlarımız adeta kilitlendi" dedi.

"Bir yerde huzur yoksa, vatandaş orada geleceğini güvenli bir şekilde göremiyorsa, orada yatırım da yapılmaz. Hatta olan yatırım başka yerlere gidiyor. Van'da, geçmişte bu durumu çok yaşadık. Van'da son birkaç yıldır artan huzura herkesin sahip çıkması lazım. Sağlanan bu huzur ortamı daha iyi bir noktada. Bunun sürekli hale getirilmesi gerekir. Burada güvenlik kuvvetlerimizin üzerine düşen görev ne ise gayretle yapmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın da sağlanan bu huzur ortamına mutlaka sahip çıkması lazım. Huzur ortamı geldikten sonra Van'da ne oldu? Ben son 1 yılına şahidim. Sizler daha eskisini de biliyorsunuz. Sağlanan huzur ortamı ile Van ilimiz hareketlendi. Geçtiğimiz yıl Van'ın caddeleri, sokakları, deniz kenarları cıvıl cıvıl oldu. İnsanlar gece geç saatlere kadar caddelerde alışveriş yaptı. Yerli, yabancı turist Van'a akın etti. Geçen sene sadece İran'dan 500 binin üzerinde turistimizi ağırladık."

Van'ın Türkiye'nin en yaşanılabilir 10 şehrinden birine aday bir il olduğunu dikkat çeken Vali Zorluoğlu, "Beraber çalışacağız ve bu şehrin kazandığı ivmeyi daha da yukarılara taşıyacağız. Şehirde, şu an bir umut var. Şehir, ileriye doğru bir adım attı. Bu adımları artıracağız. Bu sayede Van çok daha kalkınmış bir şehir haline gelecek. Avantajlarımız var. Coğrafi ve doğal güzellik açısından, tarihi eserler bakımından çok zengin bir şehir. Turizm bizim çok önemli bir gelişme. Tarım ve hayvancılık bakımından özellikle küçükbaş hayvancılık bakımından adeta Allah'ın lütufta bulunduğu bir merkez. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatıyla, güvenlik kuvvetlerimizle istişare ettik, yayları ve meraları serbest bıraktık. Van'da şu anda yasaklanmış yayla, mera yok. Sadece özel güvenlik bölgesi olan birkaç alan var o kadar. Hayvancılık buranın ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Turizm, hayvancılık, sanayi yatırımları ve devletin yeni yapacağı yatırımlarla bu şehir Türkiye'de ilk 10'a girmeye aday bir şehirdir. Terörün bütünüyle ortadan kaldırılması halinde bu bahsettiğimiz şeyler çok güzel hedeflerdir" diye konuştu.