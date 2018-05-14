DHA YURT BÜLTENİ-14

Anne ve kızı öldü, 6 aylık bebek yaşam savaşı veriyor (4)-(Özel) GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta Lütfiye Kanadıkırık ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Üsame Kanadıkırık, eşi ve kızıyla yaya geçidinde karşıya geçmek için beklerken, kadın ve kızının yürürken otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntünün devamında Üsame Kanadıkırık ve kazayı görenler yaralıların yanına koşarken, otomobilin durmadan ilerlediği yer alıyor.

BEBEK, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Lütfiye Kanadıkırık'ın sezeryan ile alınan bebeği, Sular Vatan Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Saydam, 1 kilo 200 gram dünyaya gelen erkek bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Bebeğin dünyaya geldiğinde kalbinin atmadığını ifade eden Saydam, "Doğum sırasında gerekli müdahaleyi yaptık ve çocuk hayata döndü. Daha sonra çocuğu solunum cihazına bağladık. Anne karnında almış olduğu travma nedeniyle zedelenmesi mevcuttu ve buna bağlı kan kaybı vardı. Bunun ilgili kan desteğine ve tedavisine başladık. Şu anda çocuk yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak tedavisi devam etmekte. Çocuğun hayati tehlikesi mevcut. Umarım ilerleyen zamanlarda hasta yakınlarına sevindirici haber vermek isteriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Dr. Adem Saydam'ın konuşması

- Yeni doğan servisi

- Küvezdeki bebek

- Lütfiye Kanadıkırık'ın sağlık fotosu GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA) ========================================== Bingöl'de midibüs devrildi: 22 yaralı Bingöl-Erzurum karayolunda bulunan Karlıova ilçesi yakınlarında bir midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

Bingöl'den Erzurum istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 21 BJ 793 plakalı midibüs, Karlıova ilçesi Hacılar köyü mevkiinde bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Yoldan geçen araçların bildirmesi üzerine olay yerine, Bingöl merkez ve Karlıova'dan çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 22 kişiyi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Trafiğe kapatılan yol ise yapılan çalışmaların ardından trafiğe yeniden açıldı.

Haber:Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA(Bingöl), (DHA) ========================================== Hurda demir toplarken iş makinesinin altında can veren gazinin evinde yas/EK

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ Yıkılan binanın enkazından demirleri toplarken iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Kadir Tanaç, askeri törenle toprağa verildi. İzmit Tavşantepe Ulu Camii'nde gazinin Türk bayrağına sarılı cenazesinin başında askerler nöbet tuttu. Cenaze namazında Kadir Tanaç'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze namazının ardından Kadir Tanaç'ın cenazesi askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Barış Tanaç babasının cenazesi, cenaze aracına taşındığı sırada selam durdu. Gazinin cenazesi Tavşantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kıbrıs gazisi Kadir Tanaç'ın devletten bin 400 TL gazi aylığı aldığı ve bu para yetmediği için hurdacılık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olayın yaşandığı inşaatın yıkıntılarından görüntü

-Cenazeden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin askeri tören ile taşınması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ========================================== Özel Harekât polisleri Afrin'den Kayseri'ye döndü Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na Kayseri'den katılan 22 Özel Harekât polisi, görevlerinin ardından kente döndü. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, operasyonu başarıyla tamamlayan polisleri tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere 22 Şubat'ta Kayseri'den törenle uğurlanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 22 polis, görevlerini başarıyla tamamlayarak kente döndü. Polisleri aileleri ve yetkililer karşıladı. Çocuklar, polis babalarıyla hasret giderdi. Vali Süleyman Kamçı da Özel Harekât polislerini tebrik etti. Vali Kamçı, "Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Afrin bölgesine uğurladığımız polislerimiz çok şükür sağ sağlim döndü. Ben, aileleri ve sevdikleriyle huzurlu bir ömür geçirmesini diliyorum" dedi. Afrin'deki operasyona katılan Özel Harekât komiseri Kemal Akbal ise "Operasyon çok güzel hazırlanmıştı. Herkes görev bilinci ile elinden geleni yaptı. Bizler de verilen vazifeyi yerine getirdik ve muzaffer olduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Kayseri Valisinin Özel Harekat Merkezine gelişi

- Özel Harekat polisleri ile görüşmesi

- Vali Süleyman Kamçı'nın açıklaması

- Özel Harekat Komiserinin açıklaması

- Diğer detay görüntüler 4 dakika 51 saniye / 544 MB

Haber: Oktay ENSARİ -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA) ========================================== Samsun'da 1919 çocuk ve gençten marşlarla rekor denemesi Samsun'da 1919 öğrenci çeşitli marşlar söyleyerek, aynı anda en çok kişiyle marş söyleme rekoru için prova yaptı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı işbirliği ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ve ‘Bir Adım Yeter Projesi’ kapsamında, kentte eğitim gören çocuk ve gençlerden oluşan 1919 kişilik koro oluşturuldu. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Yetik, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Yunus Uçgun yönetimindeki Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı bandosu eşliğinde Samsun’daki 60 okuldan gelen 1919 çocuk ve gençten oluşan koro ile birlikte 73 müzik öğretmeni Vatan (mülkiye) Marşı, Gençlik Marşı, İleri Marşı, İzindeyiz, Hoş Gelişler Ola, Yurt Türküsü ve 19 Mayıs marşlarını seslendirerek rekor denemesi yaptı. Etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, “Mükemmel bir ortam. Yıl boyunca hazırladığımız bu sunumu, rekor denemesi ile buluşturduk. Bunun da gençlik haftasında olması anlam kazandıö dedi.

Görüntü Dökümü-HD

-----------------------

-Öğrencilerin hep birlikte marşları söylemeleri

-Seyircilerden detay

-Öğrencilerin Türk bayraklarıyla birlikte marş söylemeleri

-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ile röportaj (SÜRE: 04.46 DK.)-(BOYUT: 553 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA) ============================================ Sivas'ta çocuklarını dilendiren Suriyeli aileye yasal işlem Sivas'ta, polis ekipleri, Şanlıurfa'dan gelerek, küçük yaştaki çocuklarını dilendiren Suriyeli anne ve baba hakkında 'küçük yaşta çocuk dilendirmek'ten işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi kavşağında, küçük yaşta çocukların, yoldan geçen sürücülerden para istediği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, çocukları dilendirenlere yönelik operasyon düzenledi. Kavşağa gelen ekipler, yolda sürücüleri durdurarak, para isteyen 4 çocuğu aldı. Ekipler, ayrıca çocukların babası Suriye uyruklu S.İ. (32) ve eşi N.İ.'yi (30) de ağaç kenarında, 3 çocuğuyla birlikte otururken yakaladı. Polis ekipleri, anne ve babaya 'küçük yaşta çocuk dilendirmek'ten işlem yaptı. Yaşları 2 ile 14 arasında değişen 7 çocuğu bulunan ailenin Şanlıurfa'dan Sivas'a geldiği, araçlarının da olduğu tespit edildi. Suriyeli aile hakkında yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Çocukların araçların arasındaki görüntüleri

-Polisin toplaması

-Ağaç altında oturan Suriyeli aile

-Polisin işlem yapması (250 mb)

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) =============================================== 'Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı tiyatro oyunu kaymakamı ağlattı Van'ın Bahçeseray ilçesinde eğitim gören öğrenciler tarafından 'Çanakkale Son Kale' adlı tiyatro oyunu sahneledi. Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı oyun sonunda sahneye çıkan Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan duygusal anlar yaşadı. Kelimeleri bozağında düğümlenen Kaymakam Özcan, "Bunun üzerine konuşacak bir şey bulamıyorum" deyip protokoldeki yerine geçti.

Van Devlet Tiyatroları Müdürlüğü salonunda sahnelenen ve Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı 'Çanakkale Son Kale' adlı tiyatro oyununa, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Alay Komutanı Tiğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Oyun öncesi, davetlilere, Bahçesaray ilçesinin yüksek dağlarında yetişen uçkun ikram edildi. Ardından ilçenin değişik okullarında eğitim gören 20 öğrencinin rol aldığı tiyatro oyunu, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Oyununun sonunda sahneye çıkan Bahçeseray Kaymakamı Mehmet Özcan, yaşadığı duygusal anlar nedeniyle konuşamadı. Kaymakam Özcan, gözyaşlarına hakim olamayınca, "Bu oyun üzerine konuşacak bir şey bulamıyorum" deyip protokoldeki yerine geçti. Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Karataş ise yaptığı konuşmada oyuna büyük emek veren öğrencilere teşekkür ederek şöyle dedi: "Çanakkale milli mücadelenin bir başlangıcıdır. Çanakkale aziz milletimizin yekvücut olduğu, iri ve diri olduğu bir yerdir. Çanakkale, Balkan Savaşları'nda mahkum olan Türk ordusunun mahkumiyetinin üzerinden atıldığı ve hıncının alındığı bir yerdir. Çanakkale, tarihimizin altın sayfalarından bir yerdir. Bizim onurumuzdur, bizim en büyük ortak paydamızdır. Çanakkale Şehitliği'nde yurdumuzun doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden ve hatta sınırlarımızın ötesinden şehitlerimiz vardır. Onun için en büyük ortak paydamızdır. Ecdadımızdan altın bir sayfamız olan Çanakkale Zaferi'nin hatırasını, bize düşen bütün gelecek nesillere aktarmaktır. Bu anlamda böyle güzel bir etkinlik düzenleyen Kaymakamımızı tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Davetliler oyun sonunda öğrencileri ayakta alkışladı. Yetkililer tarafından da oyunda emeği geçen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.