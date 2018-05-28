DHA YURT BÜLTENİ-14

1)KORUMALARIN SAHNEDEN İNDİRDİĞİ VATANDAŞ İNCE’DEN ÖZÜR DİLEDİ

İNCE DE KORUMASININ İTTİĞİ KİŞİDEN ÖZÜR DİLEDİ

CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İzmir’deki programında sahneye selfie çektirmek için çıkan İsmail Kalkan’ın (39) korumalar tarafından sahneden indirilmesinin ardından İnce, o vatandaşı arayıp özür diledi. Aynı zamanda parti üyesi olan Kalkan, bir anlık heyecanla sahneye çıktığını belirterek İnce’den özür diledi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında pazar günü İzmir’e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nın Çiğli’deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce’yle selfie çektirmek için sahneye çıktı. Korumalara rağmen İnce’ye ulaşan Kalkan, hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı İnce’yle fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekilmesinin ardından Kalkan, İnce’nin korumaları tarafından sahneden indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Korumaların Kalkan’a karşı sert tavrı ise tepki çekti. Bunun üzerine İnce, Kalkan’ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde “Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.

İnce’nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahçup olduğunu söyleyen Bayraklı Belediyesi'nde işçi olarak çalışan CHP üyesi İsmail Kalkan, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben Muharrem İnce’ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran’da hepimizin cumhurbaşkanı olacak."

İNCE, KORUMASININ İTTİĞİ KİŞİDEN ÖZÜR DİLEDİ