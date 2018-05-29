DHA YURT BÜLTENİ-14

Başbakan Yıldırım: Siirt enişteyi Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM ŞIRNAK'TA Siirt'ten helikopter ile Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na inen Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Valilik binasına giderek Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ekısa görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, Adliye Meydanı'nda düzenlenen miting alanına geldi. Şırnak milletvekili adayları ve il yöneticileri anons edildikten sonra platforma davet edilen Başbakan Yıldırım'a Şırnakspor atkısı hediye edildi. "AYNI BEDEN, AYNI RUHUZ"

Mitingte konuşan Başbakan Yıldırım, tarihi, medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak inancın, ortak tarihin çocukları olduklarını, aynı beden ve aynı ruh olduklarını belirterek, "Andolu topraklarının çockuları olarak bir olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk. Bu topraklarda söylenen türküler bize can olmayı, canan olmayı, candan olmayı öğütledi. Bizi kardeş yapan Peygamber efendimize, Rabimize hamdolsun. Dünya alem bilsin ki; Türk de biziz, Kürt de biziz. Zaza da biziz, Arap da biziz, Türkmen de biziz, Çerkez de biziz. Doğu da bizim, batı da bizim, İzmir de bizim, Kürtçe bizim, Türkçe de bizim. Ser sera serçava" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNDEN HESAP SORMA VAKTİ GELMİŞTİR"

Terör örgütünün Kürtlere zarar verdiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bölge terörden çok çekti. Dağlarımızda eskiden davarımızı yayamıyorduk, dağlar ıssızlaşmıştı, terör örgütü geçit vermiyordu. Elhamdulilah dağımızda bizim, ülkemizin her tarafı da bizimdir, bizim olmaya devam edecektir. Çocuklarımızı dağa çıkaranlar, ellerine silah verenler, en çok bu memleketin, siz asil evlatlarına, Kürt kardeşlerime zarar verdiler. Çocuklar okumasın, cahil kalsınlar diye okulları yaktılar, yolları ve tünelleri bombaladılar. İşçileri kaçırdılar, iş makineleri yaktılar. Kime zarar verdiler? Size zarar verdiler. Evladı dağa çıkan anenin, babanın acısını kim anlayabilir? Bu memleketin evladını, kalem tutması gerken ellere silah tutuşturan alçak terör örgütünden hesap sorma vaakti gelmiştir"dedi. Mitingteki kadınlara da seslenen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "DAĞA ÇIKMA ORANI SIFIRA İNDİ"

"Ak kadınlar, biz sadece Rabimizin huzurunda eğiliriz, hiç bir alçağın karşısında eğilmeyiz. Terörün can evinden vurduğu annelerin acısı dinsin istiyoruz. Başbakan olduğum ilk gün terörü aziz milletimizin gündeminden çıkaracağız dedim. Milletim rahat olsun dedim, hamdolusun. Terör milletin gündeminden çıktı mı? Şimdi terör kaçacak delik arıyor mu? Deliklerine girdik, inlerine de girdik. Bu milletin gençlerinin, körpe evlatlarının hayatını karartan bu alçaklara her yerde dersini verdik, vermeye devam deiyoruz. Annelerin gözyaşlarını dindirerek terörün gençlerimizi kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam deeceğiz. Bölücü terör örgütü, artık yavrularımızı dağa çıkaramıyor. Yavrularımızın yönü artık dağda değil, geleceğe yöneliyor. Dağa çıkarma oranı sıfıra indi. Hiç bir terör örgütü evlatlarımızı dağa çıkaramyor. Devlet eliyle, merhametiyle bölge insanına el uzattı. Milletimizin arasına sokulan ayrılık, gayrılık, bütün nifakları ortadan kaldırıyoruz. Kürt kardeşlerimizin gönlüne sevgi ekiyor, kardeşliğimizin filizlendiğini de, bugün Şırnak'ta görüyorum. Mesele valahi de, billahi de Kürt meselesi değil. Mesele, Türkiye'nin güçlenerek büyümesini engellemektir. Mesele Türkiye'nin insan zenginliğini, gelişmesinin hazmedilememesidir. Bunlar porje örgütleridir, ipleri dışardadır, başkalarının elindedir. Bunların Kürtler diye sorunu yoktur. Sizlerin PKK diye bir sorunu vardır. Bunu da elhamdullilah halletik, bundan sonra PKK terör örgütünü aramıza sokmayacağız. Biz birlikte Türkiyeyiz. Gözlerimizin rengi, saçlarımızın rengi, ten rengimiz farkıl olabilir, etnik kimliğimiz ayrı olabilir, Kürt olabiliriz, Türk olabiliriz, Arap olibiliriz. Ama unutmamak lazım, gözümüzden akan yaşın rengi hep aynıdır. Acılar hep aynıdır. Üzüntüler hep aynıdır, sevinçler hep aynıdır. O halde iri olacağız, diri olacağız, bir olacağız, beraber olacağız birlikte Türkiye olacağız."

MUHARREM İNCE'YE SERT TEPKİ

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Muharem İnce'ye de ismini vermeden sert bir dille eleştiren Başbakan Yıldırım, "Yerli arabayı yapmaycağım porjeyi iptal edeceğim diyor. Hadi ordan, gücün yeter mi iptal etmeye? Kanal İstanbul'u iptal edeceğim diyor, hadi ordan. Senin aklın, gücün yetmez buna, Şırnak ve 81 milyon izin vermez. Pensilvanyadan icazet alanlar, bizim hassasiyetimizi anlayamazlar" dedi. "ŞIRNAK'TA 29 CAMİYİ YERLE BİR ETTİLER"

Hendek olayları sırasında terör örgütünün Şırnak'ta konutlarla birlikte 29 camiyi de yerle bir ettiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Bu alçaklar çukur olaylarında 29 camimizi yerle bir ettiler. Bunlarda iman yok. Bunlarda Allah korkusu yok, bunlarda kitap korkusu yok. 2008 yıllında Şırnak'ta Üniversite kurduk mu? Şırnak'ta 2002'de bir tane ambulans vardı. Şimdi 51 ambulans var. İşte AK Parti farkı bu. Şırnak'ta 6 hastane, 47 sağlık tesisini yapıp hizmete aldık. 75 yataklı Şırnak Devlet Hastanesi kadın ve doğum ek bloğu yapımı da devam ediyor. Şırnak'ta 2002'de Ak Parti'den önce sadece 25 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz buna 15 yılda 161 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi bölmeyiz" diye konuştu.

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- Miting alanı

- Başbakan'ın gelişi

- Detaylar Haber: Mehmet TÜRK-Ahmet ÜN-Burak EMEK-Turan KOYUNCU-Sekvan KÜDEN-Mehmet Yücel DURAK ====================================================== HAKKARİ'DE DOLU VE SAĞANAK HAKKARİ'de, dolu ile sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Sıcak havanın 2 haftadır etkili olduğu kentte, öğleden sonra dolu ve sağanak başladı. Kısa süren şiddetli yağışta cadde ve sokaklar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar, tente altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle şehir içi trafiğinde ise kısa süreli aksama oldu. Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların yağmur ve doludan kaçışması

-Vatandaşların bina saçaklarının altında girmesi

-Genel Detay Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ, (DHA) ============================================ CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE BORÇKA MİTİNGİNDE KONUŞTU CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geldiği Borçka ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu, projelerini anlattı. İlk kez planlı ilçe mitingini, ilk görev yeri olan Borçka'da yaptığını belirten İnce, "Şimdiye kadar mitingleri hep il merkezlerinde yaptım. İlk kez planlı bir şekilde sadece Borçka’da miting yapıyorum. Arkadaşlara dedim ki ‘Bütün mitingleri siz planlayın ama Borçka’ya miting koyacaksınız’ 18 Kasım 1986’da bir sabah 5.30’da Borçka’ya geldim, ilk maaşımı bu şehirden aldım. Onun için Borçka’nın yeri gönlümde ayrı. Yalova memleketim, Borçka ikinci memleketim. Allah’ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda Artvin’in doğasına, çevresine, öğrencisine, eğitimine hepsine sahip çıkacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu şehirde, bu ilçede öğretmen olarak bulundum, milletvekili, grup başkan vekili olarak bulundum, Cumhurbaşkanı adayı olarak buradayım. Allah’ın izniyle 24 Kasım öğretmenler gününde Cumhurbaşkanı olarak Borçka’dayım. Bunu başaracağız. Ekstradan bana burada destek olacağınızı düşünüyorum" dedi.

'TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞ. AÇ NE YAPAYIM' İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında 'Pensilvanya' söylemlerine ilişkin suç duyurusunda bulunmasına yönelik ise şunları söyledi: "Dedim ki; FETÖ ile AK Parti’yi kurmadan görüştün mü? Ben görüştüğünü biliyorum. Ona 'Parti kuruyorum, bana yardımcı ol’ dediğini biliyorum. Kim söyledi sana Muharrem İnce? O yıllarda en yakınındaki kişi söyledi. Şimdi bugün bana suç duyurusunda bulunmuş, tazminat davası açmış. Aç ne yapayım, açarsan aç. Zaten Türkiye’de çay toplayan hâkimler var. Ne yapalım açarsan aç. FETÖ ile 12 yıl boyunca ortaklık yaptılar mı? Türk ordusuna FETÖ ile birlikte ortak kumpas kurdular mı? FETÖ’nün istediklerini Vali yaptılar mı? FETÖ istedi diye Bank Asya’nın kurdelesini kestiler mi? FETÖ’nün istediklerini rektör yaptı mı? Bitsin artık bu hasret dedi mi? Ne istediler de vermedik dedi mi? Soruyorum size her istediğiniz verildi mi? Ona verildiyse ona torpil yapmış. Türkiye’ye birlikte ihanet ederlerken gayet güzeldi. Ne zaman FETÖ bunlara ihanet etti kardeş kavgası başladı. Şimdi birbirlerine bağrıyorlar. FETÖ’cüler bunlara hırsızlar, bunlar da FETÖ’cülere darbeciler diyor. Bizde ikiniz de haklısınız diyeceğiz. Senden korkacak halim yok. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Yakında bunlar ince hastalığa tutulur. Bir telaş içerisindeler hiç sorma"

'BENİM SESİMİ ERDOĞAN KESEMEDİ' Konuşması sırasında İnce, alandaki ses düzeneğinde yaşanan kısa süreli arıza üzerine teknik personele yönelip elindeki mikrofona vurarak "Benim sesimi Erdoğan kesemedi, siz hiç kesemezsiniz" dedi. Ekonomik olarak yapacaklarını da sıralayan İnce, artık vatandaşın değil devletin kemere sıkacağına işaret etti. İnce, "Siyasette politikacı hep der: 'Kemer sıkacağız' İlk kez İnce, farklı bir şey söylüyor; Kemer sıkılacak ama kemeri vatandaş sıkmayacak. Devlet kemer sıkacak. Mesela 300 araç, 3 bin koruma olmayacak. Uçak yok, sarayın ışıklarını söndüreceğim. Sarayda oturmak yok. 16 yıldır milletvekiliyim 14 yıl kirada oturdum. 1 buçuk yıl oldu bir apartman dairesi aldım. Benim evim zaten bana saray gibi geliyor. Sarayı bu ülkenin gençlerine vereceğim, bilim merkezi yapacağız orayı" diye konuştu. MİTİNGE ÖĞRENCİLERİ DE KATILDI Cumhurbaşkanı İnce, Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi halinde bölgenin ciddi gelir kaynağı olan fındığın fiyatının 15 lira olacağını ve herkesin bunu böyle bilmesi gerektiğini de ifade etti. Konuşmasının bitiminde İnce, mitingi izleyen öğrencilerinin alanda parmak kaldırmasını istedi. İnce, kalabalık arasında parmak kaldıran öğrencilerine isimleriyle hitap ederek konuşmasına devam etti, bağış kampanyasına destek çağrısını yineledi.