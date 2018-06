DHA YURT BÜLTENİ - 14

Açıklamalarını sürdüren Bilal Erdoğan, "Şimdiye kadar hükümetlerin ve bürokratların güdümünde olan yasa yapma fiili, bundan sonra bizzat meclisten, bizzat halkın oylarıyla gelmiş olan milletvekillerin emeğinden çıkacak. Cumhurbaşkanı meclisi kontrol edecek falan hikaye. Cumhurbaşkanı sadece bütçeyi yapabilecek. Kanun hükmünde kararname geçirmesi söz konusu olursa, meclis her zaman bunun aksine karar alma veya bunu onaylama merciidir. Bu kadar net. Kurumlar arası anlaşmazlıktan dolayı ülkenin kaderinin etkilenmemesi için tasarlanmış bir sistem" dedi.

Bıçakla yaralama şüphelisini, linçten polis kurtardı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, otopark yüzünden çıkan kavgada Mustafa Kavlak'ı (44) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan Halit C., sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede yaralının öfkeli yakınlarının saldırısına uğradı. Polis, saldırganları güçlükle uzaklaştırırken, takviye ekip istendi.

Olay, dün Çerkezköy'ün Öztrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Kavlak ile Halit C. arasında iddiaya göre otopark yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halit C., otomobilinden aldığı bıçakla Kavlak'ı karın bölgesinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Halit C., olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanırken, Kavlak, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.