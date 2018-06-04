DHA YURT BÜLTENİ - 14

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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

DOLU, ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ ARDAHAN’da dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

DOLU, ARDAHAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

ARDAHAN’da dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Ardahan'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ardahan-Posof karayolu üzerindeki deniz seviyesinden 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Ilgar Dağı, dolu yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Doluya yolda yakalanan vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydettiler. Vatandaşlar yüksek kesimlere sık sık dolu yağdığını ancak böylesini ilk kez gördüklerini söylediler. Sürücüler, dolu yağışı nedeniyle karayolunda ilerlerken zorluk çekti. Sürücüler, "Dolu değil de kar gibi. Heryer bembeyaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Cep telefonu kamerası)
- Yağıştan detaylar

Haber-Kamera

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