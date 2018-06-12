DHA YURT BÜLTENİ - 14

TARİHİ EVLERİ TUVALLERDE ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR BALIKESİR’de ressam İsmail Kurtlak (63), kentin tarihi evlerini tuvallerine taşıyor. Bugüne kadar 40 kadar tarihi yapının resimlerini yapan Kurtlak, tuvallerinde ölümsüzleştirdiği evlerin hikayelerini de kaleme alıyor. Geçmişi yalnız tuvallerde görmek istemediğini söyleyen Kurtlak, “Bunun için kişiler ve kurumların da üzerlerine düşen görevleri yaparak, tarihimize sahip çıkmalarını istiyorumö dedi. Balıkesir’de ressam İsmail Kurtlak, birçoğu kaderine terk edilen tarihi evleri gelecek nesillere taşımak için resimlerini çiziyor. Yaklaşık 20 yıldır resim yapan Kurtlak, resimlerinde tarihi evler, sokaklar ve yapılara yer veriyor. Bugüne kadar Balıkesir’de bulunan 80’e yakın tarihi ev tespit eden ve bunların fotoğraflarını çekerek, sahipleri ve yetkililerden edindiği evlerin hikayelerini kitapçıkça toplayan Kurtlak, 40’a yakın evin de resmini çizdi. Kentlerdeki çarpık kentleşmeye dikkat çekmek ve tarihi evleri fotoğraflar yerine resimlerle ölümsüzleştirmek istediğini belirten Kurtlak, amacının geleceğe ışık tutmak olduğunu belirtiyor.

'DONKİŞOTLUK YAPTIM' Bir jeneratör fabrikasından emekli olduktan sonra müzik ve resim yapmaya başladığını söyleyen İsmail Kurtlak, resim sevgisinin ağır basmasıyla hobi olarak başladığı resim merakını yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Resim yaparken tarihe, özellikle de tarihi evlere sahip çıkılmadığını fark ettiğini ifade eden Kurtlak, “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde tarihi değerlere insanların daha fazla sahip çıktığını gördüm. Bende tabiri caizse donkişotluk yapayım dedim ve tarihi evleri tuvallerime taşımaya karar verdim. Her türlü resim yapıyorum ama kendimi özellikle tarihi evlere adadım. Amacım bu evler yok olmadan önce gelecek nesillere aktarabilmek. Bunun için kitap mı basarlar, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi devreye mi girer bilmiyorum. Ama amacım bir farkındalık yaratmak. Bütün amacım gelecek nesillere bunları fotoğraf değil resim olarak akatarabilmekö dedi. HER EVİN HİKAYESİNİ YAZIYOR Geçmişi yansıtan sokakların az kaldığını aktaran Kurtlak, “Evleri gelecek nesillere aktarabilmek adına önce yaz ve kış güneşini görüyorum. Alışveriş içine giriyorum onlarla ve fotoğraflarını çekiyorum. Daha sonra detay çalışmasına başlıyorum. Önce evleri karakalem ile detaylandırıp hangi açıdan çizmem gerektiğine karar veriyorum. Daha sonra evlerin hikeyelerini ortaya çıkarmaya başlıyorum. Kent Arşivi, Mimarlar Odası gibi yerlere giderek bu evler hakkında bilgiler alıp araştırmalar yapıyorum. Görüşebilirsem sahipleri ile görüşüyorum. Bu binalar hakkında anekdotlar alıyorum. Bu evlerde kimler yaşadı, neler yaşandı öğreniyorum. Bunları notlarıma alıyorum. Hikayelerini de yazıyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tarihi evlerden görüntüler

- Ressam çalışırken görüntüler.

- Ressam İsmail Kurtlak ile röportaj. Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) ============================================= Adalet Bakanı Gül: İnce'yi hangi Amerikalı, kim aradı? (2)

'EĞİTİME AYRILAN PAYI YÜZDE 2'DEN, 6'YA ÇIKARDIK' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te okullarında derece yapan öğrencilere yönelik düzenlenen bilgisayar dağıtım törenine katıldı. Gül, merkez Şahinbey ilçesinde ortaokul ve liselerde dereceye giren öğrencilere hediye edilen bilgisayarların dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği gençlere yapılan yatırımın her şeyden önemli olduğunu söyledi. Geçmiş dönemlerde öğretmenlerin parasını vermek için borç alındığını ifade eden Gül, "Öğretmenin parasını ödemek için kapı kapı gezen liderler vardı. Şimdi 1 milyona yaklaşan öğretmen atamamız var. Her şeyin başı eğitim. Eğitime ayrılan payı yüzde 2'den yüzde 6'nın üzerine çıkardık. Bütçeden eğitime en çok pay ayıran ülkeler sıralamasında Türkiye dünyada ilk sırada" dedi.

Konuşmaların ardından Gül, 435 başarılı öğrenciye bilgisayarlarını teslim etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Abdulhamit Gül'ün salona gelmesi

- Gül'ün konuşması

- Gül'ün bilgisayar hediye etmesi

- Salondaki kalabalık

- Gerem ve detay görüntüler Haber - Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) ========================================== BAKAN ÇAVUŞOĞLU: HEDEFİMİZ STRATEJİK ÜRÜNLER DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni süreçte stratejik ürünler ve yüksek teknolojiyle üretimin öncelikleri olduğunu belirterek, "Dış ticaret dengesini sağlamak ve cari açığı bitirmek için hangi ürünleri ithal ediyoruz ve hangilerini üretiriz. Önceliğimiz bu yeni süreçte, hedefimiz stratejik ürünler. Zaten birçoğu stratejik yatırım kapsamına aldık. Stratejik ürün üretmek ille uçak üretmek değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Bölgede birçok hizmet yaptıklarını ve Cumhurbaşkanının Antalya'nın, Alanya'nın kıymetini ve önemini bildiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Antalya, Türk ekonomisine gerek tarımda gerek ticarette gerek inşaatta ve sanayide, yüksek teknolojik ürünler üretiyor. Bizim önceliğimiz de yeni süreçte stratejik ürünler ve yüksek teknolojiyle üretim. Dış ticaret dengesini sağlamak ve cari açığı bitirmek için hangi ürünleri ithal ediyoruz ve hangilerini üretiriz. Önceliğimiz bu yeni süreçte hedefimiz stratejik ürünler. Zaten birçoğu stratejik yatırım kapsamına aldık. Stratejik ürün üretmek ille uçak üretmek değil" dedi.

'BÜROKRASİYİ AZALTACAĞIZ'

24 Haziran'ın kritik bir seçim olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu seçimin önemini sizler biliyorsunuz. Yeni hükümet sistemiyle ülkemiz şahlanacaktır. Yeni bir safhaya geçiyoruz. Bürokrasiyi azaltacağız. Kurumlar güçlü olacak, devlet güçlü olacak, millet için var olduğunu unutmayacak. Dünya değişiyor, Türkiye de değişiyor ama baktığınızda çoğu zaman milletin gerisinde kalıyoruz. Mantalite değişikliğini yapamıyoruz. Yılların alışkanlığını değiştirmek çok zor ama yenilikleri hızlı yakalamamız lazım. Milletin gerisinde hizmet ederken geri kalmayalım. Dünyadaki gelişimi yakalayalım ama tüm kurumlarla buna ayak uydurmalıyız. Yeni yatırımlarla bunu sağlayacağız. Meclisimiz daha da güçlenecek. Yasa tasarılarını milletvekilleri hazırlayıp, sunacak. Halkın sorunlarını milletvekilleri daha iyi bilir. Meclisimiz aynı zamanda denetim görevini yapacak" diye konuştu.

ALAADDİN KEYKUBAT FİLMİNİN LANSMANINA KATILDI

İş insanlarıyla olan toplantısının ardından Alanya Sanayici İş Adamları (ALSİAD) üyeleriyle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, basına kapalı toplantı yaptı. Ardından Bakan Çavuşoğlu, Alanya'da çekilen ve Alaaddin Keykubat'ın hayatını anlatan Aladddin Keykubat belgesel filminin tanıtım lansmanına geçti. Burada yapım ekibiyle buluşan Çavuşoğlu'nu filmin yönetmeni Selman Kayabaşı ile filmde Alaaddin Keykubat'ı canlandıran sinema oyuncusu Burak Hakkı karşıladı.

Yönetmen Selman Kayabaşı, "Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu, alt yapısını hazırlayan Selçuklu'yu anlatmak istiyoruz. Bu döneme ilgi artıyor. Çekimlerin bir kısmı Alanya'da bir kısmı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Desteği için Çavuşoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

'SELÇUKLU'YU ZİRVEYE ÇIKARIYOR'

Oyuncu Burak Hakkı, "Alaaddin Keykubat'ı ders kitaplarından biliyorum. İlme, sanata verdiği önemle Selçuklu'yu zirveye çıkarıyor. Sinop'ta yaptığı tersanenin ardından ikincisini Alanya'da yapıyor. Alanya'yı ikinci başkent yapıyor" diye konuştu.

'BİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA HAZIRIZ'

Bakan Çavuşoğlu da şöyle dedi:

"Alanya'yı fetheden Keykubat'ın yaşamının Alanya'da çekilmesi bizim içim önemli. Keykubat tarihi kimliğinin dışında önemli devlet insanlarından biri. Bundan dolayı Alanya'da kurulan devlet üniversitesine Alaaddin Keykubat adını verdik. Bundan dolayı ona teşekkürlerimizi sunmak istedik ve isminin Alanya'da bir devlet üniversitesinde yapmasını istedik. Farklı kaynakçalarda anlatımlar da var ama halkımız bazı detayları bu belgeselle beraber, Keykubat'ın bilmediğimiz yönlerini de görmüş olacağız. Bu belgesel için de bu kişiyi canlandıracak olanın Burak Hakkı olması önemli. Kendisinin Alanya ile güçlü bağları var. Kendisi benim dostum. 7 yıldır Alanya'ya gelmiyormuş. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız"