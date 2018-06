DHA YURT BÜLTENİ - 14

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarmanın 179'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Elazığ Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Elazığ İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının 179'uncu kuruluş yıldönümünü gururla kutluyoruz. Jandarma, kuruluşundan bu zamana kadar milletimizin güvenine mazhar olmuş, Türkiyemizin bölünmez bütünlüğünü koruması ve milletimizin güvenliğini sağlamak gibi göstermiş olduğunu mücadele ile her zaman takdir kazanmıştır. Jandarmamız günlük yaşamın her alanında, gece gündüz demeden, halkımızın hizmetinde olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir."dedi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise jandarmanın köklü bir teşkilat olduğunu belirterek, "Ne kadar büyük bir mirasa sahip olduğunu biliyoruz. Jandarmamız çok şerefli bir görev yapıyor. Dünya'nın en değerli coğrafyasında böyle şerefli bir görevi taşıyorlar. Ayrıca şerefli bir milletin bağrından çıkarak, onlara hizmet ediyorlar. Sadece bu ülke insanına değil dünyaya hizmet ediyorlar. Nerede bir sıkıntı varsa oraya koşan ve el uzatan bir jandarma teşkilatımız var.'dedi. Konuşmaların ardından Jandarma teşkilatına bağlı narkotik köpekler gösteri düzenlerken, bomba imha ekipleri ise son teknoloji ile donatılmış ekipmanlarını tanıttı.

'UBER FURYASINDA ESAS RACONU ERDOĞAN KESTİ' Şoför esnafının her zaman devletin yanında olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde esnafın yollarda sabaha kadar nöbet tuttuğunu söyledi. Yurt dışında güçlü duruşlarını halkın desteğinden aldıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, esnaftan gelen taleplere hiçbir zaman sırt çevirmediklerini aktardı. İstanbul'da özellikle taksici esnafını zor durumda bırakan UBER uygulamasıyla ilgili herkesin racon kestiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “UBER furyası çıktı. Her gün konuşuyor, herkes racon kesiyor. Odalar, şoförler, taksicilerimiz Cumhurbaşkanımızdan bir talepte bulundu. Bu sorunu Cumhurbaşkanımız bitirdi mi? Esas raconu liderimiz Erdoğan kesti. Trafikte kurallara uyacağız. Kural dışı korsancılık yok. 16 senede çetelerle, mafyalarla, teröristlerle mücadele ediyoruz. O yüzden korsancılık yok" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da turistlerin otel-havalimanı gibi transferleriyle ilgili otelin servisinin kullanılabileceğini ancak bunun da sıkı denetimlere tabi tutulacağını ve taksici esnafının mağdur edilmeyeceğini söyledi.

'HEDEFİMİZ KANDİL'DİR'

16 yıldır hem ülkenin gelişimi için çalıştıklarını hem de terörle mücadele ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “PKK, DAEŞ, YPG adı ne olursa olsun hiç fark etmez topu gelsin. Afrin'de Cerablus'ta, El Bab'da ne oldu? Şimdi ise hedefimiz Kandil'dir. Nerede olursa olsunlar bize yönelik tehditlerin hepsini yok edeceğiz. Allah'a şükür bunu yapacak gücümüz var" dedi.

Ardından Bilim Üniversitesi mezuniyet törenine katılan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilere tecrübelerini anlattı, okul birincilerine plaket verdi.

6 - Bakan Eroğlu: Orman yangınları bizi çok yoruyor

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı'nda piknik yapacak vatandaşı uyararak, "Tabiat parkı hazırladık. Mesire alanları hazırladık. Mümkünse oralarda olursa kontrollü olur. Onu rica edeceğiz. Ormanlar bizim akciğerlerimiz bunu özellikle talep ediyoruz vatandaşımızdan. Orman yangınları bizi çok yoruyor"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Afyonkarahisar çarşı merkezinde esnaf ziyareti yaptı. 2'nci Dumlupınar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Bakan Eroğlu, vatandaşla da sohbet etti. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Eroğlu, bazı vatandaşın taleplerini de dinleyerek danışmanları aracılığıyla ilgili birimlere yönlendirdi. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Eroğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

'AKDENİZ HARİÇ TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE YAĞIŞ VAR'

Türkiye genelinde Ramazan Bayramı'ndaki hava durumuyla ilgili bilgiler veren Bakan Veysel Eroğlu, yarın genelde Ege Bölgesi'nde özellikle Uşak ile Muğla civarına yakın Muğla merkez ve Seydikemer bölgesinde yağış göründüğünü söyledi. Ayrıca kıyı bölgesi hariç Güneydoğu Anadolu hariç İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağış göründüğünü kaydeden Eroğlu, "Bayramın 1'inci günü Ege, Karadeniz'in kıyı bölgeleri ve Güney Doğu Anadolu hariç aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinde Akdeniz'in kıyı bölgesi hariç yağış var. Bayramın ikinci gününde Marmara'da, Karadeniz'in kıyı bölgeleri hariç Rize'ye yağıyor, yalnız ve Güneydoğu Anadolu hariç aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinde yağış var" dedi.

Bayramın üçüncü günü yağışların ülkeyi kapladığını vurgulayan Bakan Eroğlu, vatandaşa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uygulamasını indirmesini istedi. Bayramda piknik yapmak isteyenleri yaktıkları ateşi mutlaka söndürmeleri gerektiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

"Tabiat parkı hazırladık. Mesire alanları hazırladık. Mümkünse oralarda olursa kontrollü olur. Onu rica edeceğiz. Ayrıca yoldan geçerken en çok sigara izmaritinden yangın çıkıyor. Atıyor sigara izmaritini kuru zaten mutlaka yanıyor. Anız yangınları özellikle köyde bayram temizliği diye onu yakıyor neticede ormana atılıyor. Bunlara dikkat edilirse çünkü ormanlar bizim akciğerlerimiz bunu özellikle talep ediyoruz vatandaşımızdan. Orman yangınları bizi çok yoruyor."

