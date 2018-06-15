DHA YURT BÜLTENİ - 14

1- Abant Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu BOLU,(DHA)- BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, bayramda tıklım tıklım doldu. Tatilciler göl çevresinde faytonla gezip eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle havanın güneşli olmasını da fırsat bilen tatilciler Abant Tabiat Parkı'na akın etti. Tatilciler eşsiz manzarasıyla büyüleyen Abant'ta göl çevresinde faytonla ve bisikletle gezerek tatilin tadını çıkardı. Göl kenarındaki iskelede yürüyen tatilciler fotoğraf çektirdi. Bazı tatilcilerde göl kenarında mangal yaptı. Tatil nedeniyle Abant'ta bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Abant'ın doğal güzelliği drone ile de havadan görüntülendi. Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, tatil sebebiyle tıklım tıklım doldu. Tatilciler göl çevresinde faytonla gezintiye çıkıp eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle havanın güneşli olmasını da fırsat bilen tatilciler Abant Tabiat Parkı'na akın etti. Tatilciler eşsiz manzarasıyla büyüleyen Abant'ta göl çevresinde faytonla ve bisikletle gezerek tatilin tadını çıkardı. Göl kenarındaki iskelede yürüyüş yapan tatilciler bol bol manzara fotoğrafı çektirdiler. Bazı tatilcilerde göl kenarında mangal yaptı. Tatil nedeniyle Abant'ta bulunan otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Abant’ın doğal güzelliği drone ile de havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Abant manzaraları

-Tatilciler

-Fotoğraf çekilenler

-Drone görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Süre: 02:10- Boyut: 243.5 MB 2 - Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Sandal Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Kula yönüne giden ve kavşaktan Sandal Mahallesi yönüne dönmek isteyen Mehmet Akyüz (21) yönetimindeki plakasız motosiklet ile Kula'dan İzmir yönüne gelen Ramazan Erbay yönetimindeki 45 EJ 067 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, yaklaşık metrelerce savruldu. Motosikletten düşen kasksız sürücü Akyüz ile arkasındaki arkadaşı, yine kasksız olan Harun Harman (21) kanlar içinde kaldı. Kaza, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Karayoluna gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Akyüz'ün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Motosikletin arkasında bulunan Harman ise hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Erbay ile araçtaki Umut Erbay(15), Yağmur Erbay (11), Fadime Erbay (38) ve Yunus Türe (42) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü - Savrulan motosiklet ve otomobilden görüntü - Genel ve Detay görüntü haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) =============== 3 - Vali Özdemir Çakacak huzurevi yaşlılarıyla bayramlaştı Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, huzurevini ziyaret ederek burada kalan yaşlıların bayramını kutladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Öğretmenevi'nde düzenlenen protokol bayramlaşmasının ardından eşi Kevser Çakacak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Emniyet Müdürü Engin Dinç'le birlikte Maide Bolel Huzurevi'ne ziyaret etti. Vali Özdemir Çakacak, huzurevinde kalan yaşlıların tek tek bayramını kutladı, bazı yaşlıların elini öptü.

Yaşlı bir kadın, yanında oturan başka bir yaşlıya, "Valiyi merak ediyordun buyur vali" dedi. O da bunun üzerine Vali Özdemir Çakacak'a, "A nereden çıktın? Vali gelecek diye oturuyoruz öyle. Hoş geldin yavrum, senin de bayramın kutlu olsun, Allah uzun ömür versin" diye konuştu.

Vali Özdemir Çakacak ve beraberindekiler daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü'ne bağlı Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi sitesini ziyaret etti.

(Görüntü dökümü:

-Vali Özdeir Çakacak ve eşinin huzurevi bahçesinde oturan yaşlılarla bayramlaşması,

-Yaşlı kadının Vali Çakacak'a 'Vali gelecek diye oturuyoruz öyle' diye konuşması,

-Vali ile kadın arasındaki konuşmaların,

-Valinin yaşlılarla bayramlaşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)