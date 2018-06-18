DHA YURT BÜLTENİ-14

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar. Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde muhtarlarla yapacağı toplantı öncesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı. Menbiç operasyonuyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Washington'da yol haritası konusunda mutabakat sağlanınca, daha doğrusu iki dışişleri bakanları tarafından, bizler tarafından onaylanınca artık uygulama safhasına geçeceğiz ve uygulama safhasına kadar ABD ve Türk ilgili birimleri, yani askerler, istihbarat bunun hazırlık çalışmasını yapacak demiştik. Ve artık topu taca atma yok, uygulama safhasına geçmemiz lazım ve birlikte adım atacağız demiştik. Nitekim Washington'daki görüşmeden sonra, 4 Haziran'dan sonra askerlerimiz Türkiye'de, Almanya'da değişik yerlerde bir araya geldiler, planlamaları yaptılar ve şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına bizim askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak. Biz de tabii ki bunu denetleyeceğiz. Biz de orada olacağız ve çıktığından emin olacağız. Daha sonra buranın istikrara kavuşturulması için çalışmalarımız devam edecek. Plan uygulamaya başladı diyebiliriz, yani yol haritası uygulamaya geçti. İnşallah bir an önce Menbiç'te bu planı, yol haritasını uygularız, daha sonra diğer şehirlere de geçeriz. Amacımız YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerde onları buradan çıkartarak bu bölgeleri istikrara kavuşturmak. Amacımız yine buraları o şehirlerin insanlarına vermek ve kimlerin yöneteceğine dair, güvenlik birimlerinde kimlerin görev alacağına dair tüm aşamalarda da birlikte çalışacağız."

'ASKERLERİMİZ YOLA ÇIKTIĞI ZAMAN ARKASI GELİR'

Türkiye'deki Suriyeliler ve Suriye'nin değişik yerlerine kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin de bu bölgelere dönmesi için yardımcı olacaklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Hayırlı olsun askerlerimiz, hareketlilik başladı. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı'nda da böyleydi, Afrin'de de böyleydi. Arkası da gelir ve Menbiç en kısa sürede YPG'den, PKK'dan temizlenecek. Gerekli adımları atacağız" dedi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) -

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2)HAKAN ÇAVUŞOĞLU: İSTİKRARI DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Yerli ve milli eksende güdülecek politikalar neticesinde, Türkiye'yi bugün kavuştuğu noktadan daha ileriye taşımak için bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSAB) bir fabrikada havlu üretiminde çalışanlarla yemekte bir araya geldi. Türkiye'nin 24 Haziran itibarıyla çok önemli bir seçime gittiğini hatırlatan ve 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de çok şeyin değiştiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ayakta kalması, güçlenmesi ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesinin önemini dile getirdi.

'TÜRKİYE 16 YILDA 4 KAT BÜYÜDÜ'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin sistem tartışmalarıyla zaman kaybettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef ülkemiz her 10 yılda bir darbelere maruz kaldı. Başbakanlar asıldı, bugün dahi nasıl vefat ettiğini araştırarak tespit edemediğimiz başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız var. Sürekli ekonomik kaosların yaşandığı, ülkemizin adeta bir karpuz gibi sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, irticacı-gerici-laik diye ayrıldığı günleri yaşadı. Esasen bunlar bu milletin karakterinde olan şeyler değil. Bu milletin karakterinde birlik var. Bu milletin inancında ruh var, birlik var, beraberlik var. Ama maalesef bu suni gündemlerle Türkiye sürekli kan kaybetti, zaman kaybetti. Biz iktidara geldiğimizde ne yeni petrol kuyuları bulduk, ne altın rezervleri keşfettik, ne de bizim kasalarımız dolup taşıyordu. Ama hizmet ettik. Birçok alanda hizmet ettik. Bugün 16 yıl öncesiyle mukayese edilemeyecek duruma geldik. Türkiye neredeyse 4 kat büyüdü."

'TAŞERON ÖRGÜT KULLANIYORLAR'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 100 yıl önce 7 düvelin bir araya gelerek Türk milletini bu topraklardan sürmeye çalıştığına ifade derek, "Bunlar o tarihten itibaren vazgeçmediler. 100 yıl boyunca Türkiye'yi sürekli kontrol altında tutmak, Türkiye ne uzasın, ne kısalsın; emekler vaziyette olması için yapmadık iş, çevirmedik dümen kalmadı bunlarda. Bu tarihlerde, 100 yıl sonra bunların torunları bir kez daha bizim coğrafyamıza ellerinde cetvellerle gelerek harita çizmeye çalışıyorlar. Bunun için de göğüs göğüse, mertçe bizimle çarpışmak yerine taşeron örgüt kullanıyorlar. PKK, DEAŞ, FETÖ'yü kullanıyorlar. Kendileri cesaret edemiyorlar. Yerli ve milli eksende güdülecek politikalar neticesinde Türkiye'nin bugün kavuştuğu noktayı daha ileriye taşımak için, gençlerimizin daha müreffeh ve standartları yüksek bir ülkede yaşaması için, aynen ecdadımızın tarihte olduğu gibi milletler ailesi içinde itibarlı yerini tekrardan sapasağlam alabilmesi için bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin yeni bir döneme evrildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Artık o koalisyonlu dönemler, vesayet ve darbe dönemleri geride kaldı. Ekonomik krizlerin olduğu dönemler geride kalacak. Pazar günü sandık başına gittiğinizde bileceksiniz ki pazartesi günü bir hükümet iş başında olacak, bir Meclis fonksiyonunu ifa edecek ve Türkiye'yi kalkındıracak, büyütecek. Bizim buna ihtiyacımız var, yerimizde çok saydık" dedi.

Çavuşoğlu, birilerinin geçmişi vadederek, bu ülkenin kalkınmasını istemediğini belirterek, "Niye istemiyorlar biliyor musunuz? Çünkü Tayyip Erdoğan varlığını koruduğu müddetçe bir şekilde ona karşı kazanamayacaklarını biliyorlar. Kazanamayacaklarını bildikleri için de çıldırıyorlar. Tayyip Erdoğan düşmanlığı adeta ülkeye düşmanlık seviyesine getirmiş bu adamları. 'Yazık.' diyorum ben bunlara. 'Tayyip Erdoğan gitsin de ülke mahvolsun, işgal olsun, hatta batsın' diyenler noktasına savrulduğunu görüyoruz biz muhalefetin" dedi.

Daha sonra Politeks İplik Fabrikası çalışanlarıyla sohbet eden Çavuşoğlu'na, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar eşlik etti.