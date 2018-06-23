DHA YURT BÜLTENİ - 14

8 YAŞINDAKİ EYLÜL, EVİNİN ÖNÜNDEN KAYBOLDU ANKARA’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde, Yağlıkara Ailesi'nin en küçük çocukları 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, dün oyun oynamak için çıktığı mahallede kayboldu. Küçük Eylül'ü, arama çalışmaları devam ediyor. Bursa'da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Dün devam eden çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri, köyü karış karış arayarak Eylül'ü bulmaya çalıştı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen henüz küçük kızın izine rastlanılamadı.

Çalışmaları takip eden baba İbrahim Yağlıkara, kızının dün öğle saatinden itibaren kaybolduğunu söyleyerek, "Bisikletini otun içerisine koymuşlar kendisi yok. Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" dedi. Küçük Eylül'ü arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile diğer yetkililer kayıp Eylül’ün bulunması için arama çalışmalarını yakından takip ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Eylül’ün babası ile röp

Jandarmadan detay

Arama çalışmaları

Detaylar Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM, Metin ÖZDEMİR/POLATLI, (Ankara) (DHA)- ======================================== ADANA'DA İŞ MAKİNESİ DOĞAL GAZ BORUSUNU PATLATTI Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) kampüsünde bulunan bulvarda iş makinesiyle yapılan elektrik hattı kazısı sırasında doğal gaz borusu patladı. Gaz sızıntısı nedeniyle bulvar trafiğe kapatıldı. Ekiplerin gaz tahliye ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ÇÜ kampüsündeki Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda hat çalışması yapan bir elektrik firmasına ait iş makinesi, kazayla doğal gaz borusunun patlamasına neden oldu. Kampüste gaz sızıntısı meydana gelince olay yerine itfaiye ve doğal gaz şirketi ekipleri çağrıldı. Üniversitenin girişine güvenlik amacıyla iş makinesi yerleştirilerek bulvar trafiğe kapatıldı. Ekipler gaz akışını kestikten sonra borunun tamiri için çalışma başlattı.

Elektrik firması görevlisi İsmail Dağdelen, doğal gaz şirketinin plandakinden daha geniş alanda çalışma yaptığı için borunun patlayacağını hesap edemediklerini ile sürerek, "Bizim çalışma alanımızla doğal gazın arasında normalde 1.5-2 metre mesafe var ancak onlar geniş alanda çalışma yaptığı için denk geldi ve patladı. Her türlü önlemi aldık. Yolu kapattık, araçları söndürdük. Başka bir şey yapamazdık çünkü doğal gaz tehlikeli. Birazdan gaz tahliye edildikten sonra kaynak yapılıp tamir edilecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyenin olay yerine gelişi

- Doğalgaz işçilerinin arıza yeri göruntüsü

- Kepçenin arıza yerini kazma görüntüsü

- Doğalgaz kaçağının göruntusu

- İsmail Dağdelen ile röportaj

- İşçilerin çalışması

- Olay yerinden detay görüntüler SÜRE: 1'48" BOYUT: 110 mb Haber-Kamera: Nuri Pir (ADANA), (DHA) ==================================================== PERİNÇEK: TÜRKİYE'Yİ YÖNETECEK BİR KAPTAN SEÇECEĞİZ VATAN Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Eskişehir'de yaptığı konuşmada, "Türkiye fırtınalı bir döneme girdi. O zaman Türkiye'de hangi seçimi yapacağız? Fırtınalarda Türkiye'yi yönetecek bir kaptan seçeceğiz" dedi. Doğu Perinçek, partisi tarafından Eskişehir'deki Sedef Düğün Salonu'nda düzenlenen 'Çözüm Perinçek' konulu konferansa katıldı. Perinçek, partililere hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye fırtınalı bir döneme girdi. O zaman Türkiye'de hangi seçimi yapacağız? Fırtınalarda Türkiye'yi yönetecek bir kaptan seçeceğiz. Önümüzdeki fırtınalarda Türkiye'yi Atatürk'ün rotasından, aydınlıklara, demokrasiye, feraha, özgürlüğe, vatan bütünlüğüne ulaştıracak bir kaptan seçeceğiz. Bu fırtınalarda eğer doğru seçim yapmazsak Amerika'nın rotasında gidip kayalara çarpmak da var veya fırtınalarda diyelim başımıza bir sirk cambazını getirdik, ama sirk cambazlığı yaparak siz gemiyi yönetemezsiniz. O çalkantıda su alıp batması da var veya kaptanın gemiyi bırakıp kaçıp, gitmesi de var. Şenliklerle kendimizi aldatmayalım, oyalatmayalım ve önümüzdeki fırtınaya bakalım. O fırtınaya göre hazırlanalım. Biz millet olarak o fırtınaya hazır mıyız? Asıl önemli mesele bu. Milletin fırtınaya hazır olması lazım. Milletin kaptanlardan şikayet etmeye hakkı yok. Çünkü o kaptanı şimdi biz tayin edeceğiz. Fırtınalarda Türkiye'yi yönetecek bir kaptan tayin etmek de var, gemiyi götürüp kayalıklara çarpacak kayalıklara oturtacak veya gemiyi bırakıp kaçacak bir kaptan da seçmek var."

PKK OLAYI SİLAHLA ÇÖZÜLÜR

Doğu Perinçek, PKK olayının silahla çözüleceğini savunarak, "AKP kalkıp İmralı'da Abdullah Öcalan ile sözüm ona anayasalar hazırladılar, yol haritaları çizdiler. Ne oldu? Haraç toplamak için PKK'ya fırsat verdiler, mayın döşesin diye PKK'ya fırsat verdiler, Mehmetçiğe mermi sıkması için PKK'ya fırsat verdiler. Şimdi koklaşarak, anlaşarak görüşerek biz bunu barışçı yoldan çözeriz, silahla çözülmez diye ortaya CHP çıktı. Bu iş silahtan başka yolla çözülmez. Bakın biz bu gemiyi fırtınalarda yönetecek kaptan olarak bir kez daha açıklıyoruz. PKK olayı arkasında Amerika var. Bu olay ancak silahla çözülebilir" dedi. Görüntü dökümü:

-Doğu Perinçek'in konferans salonuna gelişi,

-Perinçek'in konuşması Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA =========================================== CHP VE MHP'DEN MANİSA'DA 2 AYRI SEÇİM YÜRÜYÜŞÜ MANİSA'daki siyasi parti temsilcileri ve üyeleri, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala son çalışmalarını yaptı. Yürüyüş düzenleyen CHP'lileri, İYİ Partililer alkışladı. Yürüyüş düzenleyen bir başka parti olan MHP'lilere ise AK Partililer destek verdi.

CHP'nin seçim yürüyüşü, Şehzadeler ilçesi Alaybey Zabıta Müdürlüğü'nün önünden başladı. Partililer ellerinde CHP ve Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde yürümeye başladı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, milletvekili adayları Bekir Başevirgen, Vehbi Bakırlıoğlu, Nurettin Dingaz, Lale Erdoğan Tuncer, Manisalılardan oy istedi. Yürüyüş boyunca "Türkiye'ye güvence Muharrem İnce", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan diğer partilerin seçim stantlarının kurulduğu alandan geçen CHP'liler, İYİ Partililer tarafından alkışlandı. Yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşün ardından Tarzan Meydanı'nda CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban konuşma yaptı. Balaban, 24 Haziran akşamında Türkiye'nin bayram yaşayacağını ve baskılardan kurtulacağını söyledi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise, "Bugün Cumhuriyet tarihinde az yaşanacak bir seçim sürecinin son günündeyiz. Tek adam rejimi mi devam etsin, her şeye karar veren, rektörleri, hakimleri atayan, yargıyı, yasamayı elinde tutan, yaptığı her hatayla ülkeyi biraz daha huzursuz bir ülke haline mi gelsin, yoksa ülkede bundan sonra demokrasi mi egemen olsun oylamasını yapacağız. Biz herkesi demokrasiden yana tutum almaya, özgürlüklerden yana tutum almaya, fakirleştirenlere karşı tutum almaya davet ediyoruz" dedi.

Partiler coşkulu müzikler eşliğinde alandan ayrıldı. İYİ Partililer ise seçim yasakları başlamadan önce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda seçim çalışması yaptı. MHP'liler de Alaybey Zabıta Müdürlüğü önünden başladığı yürüyüşünü Doğu Caddesi üzerinden sürdürdü. Yürüyüşe; MHP Manisa Milletvekili ve birinci sıra adayı Erkan Akçay, milletvekili adayları Mesut Bayram Laçalar, Seval Başkesen, Mustafa Karakaş, Musa Akçay katıldı. Yürüyüş boyunca Manisalıları selamlayan vekil adayları destek istedi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki AK Parti seçim standının önünde AK Partililer, MHP'lileri bayraklarla karşıladı. MHP'li milletvekili adaylarıyla birlikte AK Partililer, bozkurt işareti ve rabia işareti yaptı. MHP milletvekili adayı Mesut Bayram Laçalar AK Parti bayrağını eline alarak salladı. MHP konvoyunun İYİ Parti seçim standının önünden geçişi sırasında polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri İYİ Parti ve MHP'lilerin arasına adeta set çekti. MHP konvoyunun geçişi sırasında bir olay yaşanmazken, yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki MHP'nin seçim standında sona erdi.