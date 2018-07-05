DHA YURT BÜLTENİ-14

ANTALYA'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN ANTALYA'da, makilik alanda çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 16.30 sıralarından henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Fark edenlerin haber vermesiyle bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürme çalışmalarına orman işçileri de destek verdi. Yangın, ekiplerin hızlı çalışmasıyla yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 hektar makilik alanın zarar gördüğü kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alandan genel görüntü

- Suyla müdahale

- Makilik alan yanarken

- Detay

1.12" Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA) ARSASININ GEÇTİĞİ CADDELERİ BARİYERLE KAPATTI ANTALYA'nın Serik ilçesinde Mustafa Keskin, arsasının geçtiği iki caddeyi demir bariyerle çevirerek trafiğe kapattı.

Serik'e bağlı Orta Mahalle'de oturan Mustafa Keskin, geçen yıl aldığı yaklaşık 1100 metrekare arsasının sınırlarının tespiti için bir firmayla anlaştı. Yapılan ölçümler sonucu arsasının geçtiği İşler ve Kızderesi caddelerinin olduğu bölümü demir bariyerle çeviren Keskin, üzerine de 'Özel mülk girilmez' yazısı astı. Bu sabah trafiğe kapatılan cadde üzerindeki esnaf ise ne yapacağını şaşırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Caddedeki bariyerlerden görüntüler

- Bariyerlerden geçmeye çalışan çocuklar detay Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ /SERİK(Antalya),(DHA) Elbise dolabı uyuşturucu yetiştirmek için seraya dönüştürüldü ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı baskında uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri evde yaptıkları incelemede elbise dolabının uyuşturucu yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğünü belirledi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitedeki dairede uyuşturucu imal edildiğine dair bilgi alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen daireye bu sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Baskında jandarma ekipleri uyuşturucu yetiştirmek için dairenin seraya çevrildiğini belirledi. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı tespit edildi. Olayla ilgili evde gözaltına alınan şüpheli M.T.'nin dairede oluşan kokuyu havalandırma sistemiyle dışarıya aktardığı görüldü.

Baskında Türkiye'deki kilo fiyatının ortalama 30 bin lira olduğu belirtilen ve yeşil kokain olarak da bilinen 160 gram 'skunk' adlı uyuşturucu, saksılara ekili vaziyette 182 kök skunk kenevir bitkisi, 2 elbise dolabı görünümünde sera, 4 fan, 14 aydınlatma projektörü, 30 metre alüminyum kaplı havalandırma borusu, 6 havalandırma aparatı, 7 ısı ölçer, 2 havalandırma filtresi, 50 kilogram zirai ilaç, uyuşturucu ekiminde kullanılan gübreyle 300 boş saksı ele geçirildi. Saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddelere el konulurken sera sistemleri de sökülerek karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eve giriş

- Evdeki uyuşturucu düzeneğinden görüntüler

- Balkonda saksılardaki uyuşturucular

- Seraya dönüştürülen elbise dolabı

- Dolaptaki uyuşturucu maddeler Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) Bodrum'da otluk ve makilik alanda korkutan yangın (EK)

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, otluk ve makilik alanda başladıktan sonra ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını, ilk belirlemelere göre 2 hektar alanın küle döndüğünü söyledi. Çelik, "Ortakent mevkisinde saat 14.40 sıralarında başlayan yangına 14.50'de ilk müdahale yapıldı. 4 ilk müdahale aracı 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 helikopter, 4 uçak, 10 teknik personel, 6 memur, 70 söndürme işçisi söndürme çalışmalarda yer aldı. Yangınının çıkış sebebi teşkilatımız ve diğer kolluk kuvvetlerince araştırılıyor. Yangın saat 16.30 da kontrol altına alınmış olup soğutma işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen yangında toplam 2 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü" dedi. Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA) İnce: İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar (3)

'ERDOĞAN'I ARAYIP KUTLADIM'

Muharrem İnce, Kırklareli ziyaretlerinin sonunda sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle Paşa Cafe'de bir araya geldi. Erken seçim olacağını iddia eden İnce, bu seçimlerin 5 yıl sürmeyeceğini ve gençlerle birlikte 50+1'i sağlayacağını söyledi. Seçim gecesini anlatan Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp kutladığını ve 'Allah mahcup etmesin' dediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Seçimi takip ediyoruz, partili arkadaşlarımız var, bilgisayarlarımız var, dev ekran televizyonlar var. Partinin grup başkan vekili var. Meclis başkan vekili var, milletvekilleri var, kardeşlerim, oğlum, herkes orada. Sonuçları takip ediyoruz. 'çık konuş' diyorlar, takip ediyoruz. Saat 5'e 10 kala Yüksek Seçim Kurulu'na gittim. Açıklama yaptık, 'Yüksek Seçim Kurulu ben buradayım, 6 dakikalık bir mesafedeyim, işini doğru yap' dedim. Peki YSK geçmişte olduğu gibi mühürsüz oylar geçerli olacak gibi bir yanlış karar aldı mı? Almadı, alamadı. 'İnsanları sokaklara çağırmadın' diyorlar. Yahu neden çağırayım, yanlış yaparsa çağıracaktım. Yanlış yapmadı. Niye insanlar gaz yesin, cop yesin. Bana 'gece neden konuşmadı?' diyorlar. Niye konuşayım, sonuçları takip ediyorum. Birisi diyor albaylar kaçırdı, buna inanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar. Bunlar tam komedi, bunlar tamamen hayal ürünü. O kadar vahim değil yani Türkiye'nin durumu."

Seçim sonuçlarının ardından Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ifade eden İnce, "Yenildiğin zaman şunu yapacaksın, karşısındakini kutlayacaksın. Ben böyle bilirim, demokrasiyi böyle anlarım. Erdoğan'ı aradım, kutladım. Başarılar diliyorum, Allah mahcup etmesin dedim ama bir dahakine o beni kutlayacak" ifadelerini kullandı. Salonda yoğun ilgi gören Muharrem İnce konuşmasının ardından ziyaretlerini tamamlayıp Kırklareli'nden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muharrem İnce'nin salona girişi

-Salondaki kalabalık

-Parti bayrakları ve salon

-İnce'nin konuşması

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ,(DHA) 15 yaşındaki kız evde intihar etti ISPARTA'da anne ve babası çalışmaya giden Emine S. (15) evde yalnızken odasında tavana bağladığı iple intihar etti.

Sidre Mahallesi 4321 Sokak'ta ailesiyle oturan 10'uncu sınıf öğrencisi Emine S., anne ve babası gündelik işçi olarak çilek toplamaya gidince evde 10 yaşındaki erkek kardeşiyle kaldı. Kardeşi de sokağa çıktıktan sonra Emine S. iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında odasının tavanına bağladığı iple kendisini astı. Bir süre sonra eve dönen kardeşi, Emine S.'yi boynundan iple asılı halde buldu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Emine S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı öğrenerek eve gelen anne ve baba fenalık geçirdi.

Savcının incelemesinin ardından Emine S.'nin cenazesi otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.