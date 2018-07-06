DHA YURT BÜLTENİ 14

1 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarlarına karşı seferberlik içerisindeyiz (2) “ÜLKEMİZDE HAFIZ SAYISINI DAHA DA ARTIRMALIYIZ" Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen hafızlık cemiyeti kızlar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, nüfusu 20 milyonu bulan İslami ülkelerde hafız sayılarının 100 binlerce olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “81 milyon nüfusumuzun şu anda sahip olduğu hafız sayısı ise 150 bine ancak yaklaştı. Biz bunu daha da artırmalıyız. Bazı İslam ülkelerini dolaşıyoruz. 10-20 milyon nüfusa sahip ülkelerde 100 binlerce hafız var. Kimi yerde 500 bin, kimi yerde 1 milyon hafız var. Ülkenin nüfusu 10-20 milyon. Demek ki böyle bir gelenek oluşmuş. Biz de istiyoruz ki pek çoğumuz Kur'an-ı Kerim’in hafızlık nimetini kapalım. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticilerimiz, hanımefendiler, şu anda fahrilerle birlikte sayısı 45 bin civarında. Milletimize hizmet ediyorlar, milletimizin çocuklarına hizmet ediyorlar. 4-6 yaş grubunda Kur'an kurslarımızda da kayıtlı 140 bin kadar öğrencimiz var. Şimdi yaz Kur'an kurslarımıza devam eden yaş sınırı 4’ten başlıyor, 14-15-16 belki 20 yaşlarına kadar öğrencilerimiz var. İşte onlara kim ders verecek? Hoca hanımlar ders verecekler. Biz onların sayısının mümkün olduğunca artmasını istiyoruz. Tabii ki fahri Kur'an kursu öğreticilerimiz her zaman bizden kadro istiyorlar. Durumlarının iyileşmesini istiyorlar. Biz de bunun için gayret ediyoruz.ö

Önümüzdeki aylarda 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarına katacaklarını söyleyen Erbaş, “Yetkililerimiz de büyük bir gayret içerisindeler. Önümüzdeki aylarda 3 bin Kur'an kursu öğreticisi alacağız inşallah. Bu ne büyük nimettir. Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kur'an kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık, 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız. Ondan sonraki zamanlarda daha da hem sözleşmeli hem kadrolu olarak bünyemizde görev yapan kardeşlerimizin sayılarının artmasını sağlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsunö diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kız öğrenciler için taç giyme töreni yapıldı. Yalova’da hafız olan 30 kız öğrenciye Prof. Erbaş ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz tarafından hediye takdim edildi. Prof. Erbaş’a eşi Seher Erbaş da eşlik etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Erbaşın salona girişi

Erbaş konuşma

Hediye takdimi Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)

Boyut:402 mb ========== 2 - 10 Yaşındaki yeğenine TIR kullandırtan amcaya, 2 bin 18 lira ceza

AKSARAY'da 10 yaşındaki yeğenine TIR kullandırtırken, videosunu çekip sosyal medyada paylaşan amcaya 2 bin 18 lira para cezası kesildi. Aksaray'da yeğeni O.G.,'ye karayolunda TIR kullandırtırken videosunu çekip sosyal medya hesabından paylaşan amcası Hakan G.(35) Aksaray Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevliler tarafından tespit edildi. Yeğenine Aksaray-Konya Karayolunun Yapılcan mevkiinde TIR kullandırtan Hakan G.,'ye 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Karayolları Trafik Kanununun 36/3a maddesi gereğince 2 bin 18 TL para cezası kesildi.

(Görüntü dökümü:

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-Cep telefonuyla çekilen çocuğun tır kullanması Haber-Kamera:AKSARAY,(DHA) ============================================= 3 - 15 yaşındaki Davut, gözyaşlarıyla uğurlandı KARAMAN'da, yapımı sürdürülen parktaki süs havuzunda boğulma tehlikesi geçirirken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın suya atlayıp, kurtardığı, tedaviye alındığı hastanede 47 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Davut Şimşek (15), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, 20 Mayıs günü, Beyazkent Mahallesi'nde Karaman Belediyesi'nce yapımına devam edilen Türk Dünyası Kültür Başkenti Parkı'nda meydana geldi. Çalışmaların sürdürülmesi nedeniyle etrafı bariyerlerle çevrili parka arkadaşlarıyla gelen Davut Şimşek, süs havuzuna girdi. Ortaya doğru ilerledikçe 2,5 metrelik derinliğe gelen Şimşek, çırpınırken, suyun dibine batmaya başladı. Durumu fark eden Şimşek'in arkadaşlarının ihbarı üzerine parka, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI SUYA ATLAYIP KURTARDI

Davut Şimşek boğulma tehlikesi geçirirken, parktaki yapım çalışmalarını incelemeye gelen Karaman Belediye Başkanı AK Parti'li Ertuğrul Çalışkan, siren seslerinin geldiği süs havuzunun olduğu bölgeye geçti. Ekiplerden durumu öğrenen Başkan Çalışkan, hemen kıyafetlerini çıkarıp, suya girerek, Şimşek'i çıkardı.

47 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

Kalbinin durduğu belirlenen Davut Şimşek, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesiyle yaşama döndürüldü. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek'in kalbi, ikinci kez durunca müdahale edilerek, tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Davut Şimşek, dün akşam saatlerinde, 47 gün sonra yaşamını yitirdi.

OKUL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Davut Şimşek için bugün Musalla Meydanı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Davut'un aile fertlerinin yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Davut Şimşek'in cenazesi, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazının kılınması

-Davut Şimşek'in cenazeye katılan arkadaşlarının görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA) ============ 4 - Serik'te bariyerlerle kapanan yol açıldı ANTALYA'nın Serik ilçesinde Mustafa Keskin'in arsasından geçtiği için dün demir bariyerlerle trafiğe kapattığı iki cadde bugün yeniden açıldı.

Serik'e bağlı Orta Mahalle'de oturan Mustafa Keskin, geçen yıl aldığı yaklaşık 1100 metrekare arsasının sınırlarının tespiti için bir firmayla anlaştı. Yapılan ölçümler sonucu arsasının geçtiği İşler ve Kızderesi caddelerinin olduğu bölümü demir bariyerle çeviren Keskin, üzerine de 'Özel mülk girilmez' yazısı astı.

Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, Mustafa Keskin'le görüşerek sorunun çözümü konusunda yardımcı olacağını söyleyerek yolun açılmasını istedi. Mustafa Keskin, Başkan Çalık'ın istediği üzerine bariyerleri kaldırarak her iki caddeyi trafiğe açtı.

Belediye Başkanı Çalık konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arsa Mustafa Keskin'in özel mülkiyeti. İki yol özel mülkiyetinden geçiyor. Maalesef bugüne kadar 18 uygulaması yapılmadığı için rastgele çekmeler uygulandığı için sıkıntılar yaşanıyor. Bundan dolayı Serik'te arsa sınırları dolayısıyla bu sıkıntı yaşanıyor. Mülkiyet sorunu çözülmemiş. Serik imar yönünden problem yumağıydı. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Mustafa Keskin de haklı olarak 'burası benim özel mülkiyetim' demiş ve kapatmış. Kendisini davet ettik ve konuştuk. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden randevu aldık. Birlikte gidip hukuki anlamda çözülmesi için yardımcı olacağız. Vatandaşlarımızla konuştuğumuz zaman bizlere mantıklı yaklaşıyorlar. Kendisine rica ederek bariyerleri kaldırmasını istedim. Sağ olsun barikatları kaldırdı. Sorunu çözmek için hep birlikte çalışacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Not: Dün yolun kapalı hali geçilmişti

- Röp: Belediye Başkanı RAmazan Çalık

- Açılan yoldan detay görüntüler

Kaset Durumu: Link geçildi

KJ: Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) ======================== 5 - Park görevlisi, bankta bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde park görevlisi Mustafa Çiftel, sulama yaparken içerisinde kimlikler ile 20 bin lira olan el çantasını polis aracılığıyla sahibi Hacı Kolbüken'e (40) teslim etti. Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde asgari ücretle çalışan Mustafa Çiftel, görevli olduğu parkta sulama yaparken el çantası buldu. İçerisinde kimlikler ile 20 bin lira para bulunan çantayı polise götüren Çiftel, görevlilerle polis merkezine gitti. Polislerin kimlikten ulaştığı çantanın sahibi tatlıcı Hacı Kolbüken polis merkezine çağırıldı. Ardından para ve kimliklerinin bulunduğu çanta Kolbüken'e teslim edildi. ÇANTAYI KAYBETTİĞİMDEN HABERİM BİLE YOKTU' Bütün birikimini koyduğu çantayı parkta unuttuğundan haberi bile olmadığını söyleyen Hacı Kolbüken, "Ben halka tatlı satarak geçimi sağlıyorum. Park kenarında kamyonetle tatlı sattım ve sonrasında toparlanarak eve gittim. İçine paramı koyduğum çantayı aracımda bulunan başka bir çanta ile karıştırdım, kaybettiğimden haberim bile yoktu. Polis ekipleri beni aradıktan sonra içinde para olan çantamı kaybettiğimi anladım. Tüm servetim bu çantadaki 20 bin lira. Allah Mustafa’dan razı olsun, çok mutluyum" dedi.

Park görevlisi Mustafa Çiftel ise parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu ifade etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Görevli ve bulduğu çanta

- Çantayı açıp bakması

- Parka gelen polis ekipleri ile karakola gitmesi

- Parayı sayan polis ekipleri

- 20 bin TL para

- Paranın sahibine teslim edilmesi

- Para sahibi Hacı Kolbüken’in konuşması

- Parayı bulan görevli Mustafa Çiftel’in konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-(DHA)

353 MB ============== 6 - İzmit'te Aleyna Tilki izdihamı İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te, bir alışveriş merkezinde sahne alan Aleyna Tilki, izdihama neden oldu. Zemin kattaki alan dolunca, birinci kata yönelenler Aleyna Tilki'nin şarkılarına eşlik ederek coştu İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinde Aleyna Tilki sahne aldı. Ücretsiz konser nedeniyle alışveriş merkezinde izdiham yaşandı. Zemin katta bulunan alan dolarken, konseri izlemek isteyenler birinci kata yönelerek alanı gören yerleri doldurdu. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin sahne alması ile birlikte coşku arttı. Özellikle genç kızlar Aleyna Tilki'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Sahne performansı ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin şarkılarına alanı dolduranlar eşlik etti. Aleyna Tilki şarkılarıyla sevenlerini güzel anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aleyna Tilki'den görüntü

-Kalabalık görüntüsü

-Şarkıya eşlik eden dinleyiciler

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ============== 7 - Pütürge'de otomobil toprak yığınına çarptı: 3 yaralı MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Aşkın Güler, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aktarla Mahallesi Candar mevkiinde meydana geldi. Aşkın Güler yönetimindeki 34 BEJ 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü Aşkın Güler ile yanında bulunan Erdem Kaya ve Doğukan Yaman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Aşkın Güler, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Diğer iki yaralı ise Pütürge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

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- Olay yerinden görüntü

- Yaralılardan görüntü

- İtfaiyenin çalışma

- Yaralının helikoptere bindirilmesi

- Helikopterin havalanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA ================= 8 - Okullar yanına asfalt şantiyesi kurulmasına tepki TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde lise ve ilköğretim okullarının yakınına yapımı süren asfalt şantiyesine Ak Parti ilçe teşkilatı tepki gösterdi. Kapaklı'nın Karaağaç Mahallesi Yunuskent mevkiinde lise ve ilköğretim okulları yanına özel bir firma tarafından asfalt şantiyesi kuruluyor. Ak Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, meclis üyeleri ve vatandaşlar şantiye önünde tepki gösterdi. Şantiye yapılmasına izin veren Kapaklı'nın CHP'li belediyesine tepki gösteren Salih Bezgin, "Kapaklı'nın yollarının acil olarak asfaltlanması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Kısacası asfalt şantiyesine karşı değiliz. Ancak neye karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Buranın yerinin yanlış olduğunu söylüyoruz. Kısacası asfalt şantiyesinin yerine karşıyız. Karşı olduğumuz tek şey yerinin yanlışlığı değil. Bundan ziyade buranın park deklarasyon alanının olmasıdır. Mevcut kurulan yer park ve deklarasyon alanıdır. Yine hemen 50 metre ileride okul inşaatı var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu alanda bakanlık tarafından onaylanmış Karaağaç Mahallemize yapılması planlanan lise inşaatı mevcuttur" dedi.