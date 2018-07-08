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DHA YURT BÜLTENİ-14

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:42 | Son Güncelleme

TUR MİNİBÜSÜ TRAKTÖRE ÇARPTI: 6'SI TURİST, 8 YARALI   MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, arkasında ilaçlama pompası takılı traktöre tur transfer minibüsü çarptı, 6'sı turist, 8 kişi yaralandı.

TUR MİNİBÜSÜ TRAKTÖRE ÇARPTI: 6'SI TURİST, 8 YARALI

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, arkasında ilaçlama pompası takılı traktöre tur transfer minibüsü çarptı, 6'sı turist, 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Muğla- Fetniye karayolu Ortaca ilçesi yakınlarında meydana geldi. Marmaris'ten aldığı Rus turistleri, Dalaman Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan Suat Yıldırım yönetimindeki 31 M 3027 plakalı tur transfer minibüsü, arkasında ilaçlama pompası takılı olan Ali Osman Demir (38) yönetimindeki 48 D 0108 plakalı traktöre arkadan çarpıp, devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Ali Osman Demir, yanında çamurluğun üzerinde yolculuk yapan oğlu Alperen Demir (10) ile minibüsteki 6 Rus turist yaralandı. Minibüsteki yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Ortaca Devlet Hastanesi ve Ortaca'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan Rus turistler, ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Traktör sürücüsü ile oğlunun durumlarının ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Yıldırım, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, polis soruşmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, yaklaşık 2 saat sonra, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yeri
- Yan yatan araç
- Yaralıların taşınması
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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YUNUSU DENİZE ULAŞTIRMAK İÇİN UZMAN VETERİNER GELDİ

BARTIN Irmağı'na giren yunusun denize ulaştırılması için yapılan çalışmalara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Uzman Veteriner Hekim Erdem Danyer de katıldı. Yunus yapılan çalışmalara rağmen ırmaktan ayrılmadı.

Salı günü Bartın Irmağı'na giren yunus AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirilmişti. Perşembe günü, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden çalışmalara başladı.

Yunusun bulunduğu yeri terk etmemesi nedeniyle AFAD ekipleri yunusun davranışlarının araştırıldığı birçok üniversite ile irtibata geçti. Bu akşam çalışmalara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Uzman Veteriner Hekim Erdem Danyer de bota binerek, katıldı. AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri botları ırmağa indirerek, demir boruları vurarak, ses yaptı. Ancak, 3 metre uzunluğundaki yunus bulunduğu yerden ayrılmadı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çalışmalardan detay
-Vatandaşlardan görüntü
-Botla yapılan çalışmalar
-Uzm.Erdem Danyer ile röp.
-AFAD Müd. Nurhan Doruöz ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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YOLDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

SAMSUN- Ankara Karayolu’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök’e seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada Gök olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı.

Kaza Havza İlçesi Samsun-Ankara Karayolu Samsun-Amasya il sınırı Paşapınarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Köse (26) idaresinde 06 EB 3657 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök’e (23) çarptı. Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Muzaffer Köse (50) yaralandı. Köse, olay yerine çağırılan ambulansla Havza İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Gök’ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Merzifon İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Abdurrahman ALTUN / HAVZA (Samsun), (DHA)

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PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
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