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DHA YURT BÜLTENİ - 14

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 19:23 | Son Güncelleme

1 - Gazinin eşi :15 Temmuz gecesi köprüye çıkmayan bir erkekle evlenmezdim

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Gazi eşi, 'O köprüye çıkmayan biriyle evlenmem' demiştimGazi eşi, 'O köprüye çıkmayan biriyle evlenmem' demiştim
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