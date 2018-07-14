DHA YURT BÜLTENİ 14

Kaza, saat 16.30 sıralarında Marmaris-Datça Karayolu'nda meydana geldi. Marmaris'ten Datça istikametine giden Deniz Thomson (75) yönetimindeki 48 SF 625 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Thomson ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güniz Erenay'ın (82) hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadınların cesetleri, jandarmanın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTU

İZMİR Valiliği tarafından, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gaziler ve şehit ailelerine yemek daveti verildi. Yaklaşık 1500 gazi ve şehit yakınının katıldığı yemeğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı.

İzmir Valiliği tarafından, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir otelde akşam yemeği daveti verildi. Yaklaşık 1500 gazi ve şehit yakınının katıldığı yemeğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'in yanı sıra gaziler ve şehit aileleri katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan davet, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Yemeğin ardından kürsüye çıkan Vali Erol Ayyıldız'ın konuşmaları işitme engelliler için işaret diline çevrildi. Vali Ayyıldız yaptığı konuşmada, "15 Temmuz; yiğitler diyarı, efeler diyarı İzmir'in hainlere karşı duruş günüdür. 15 Temmuz, siz yiğitlerin tüm haksızlıklara karşı dünyaya haykırırcasına dur dediği gündür. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle birliğimizin, beraberliğimizin sağlayıcısı ve teminatı şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi de hürmet, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.