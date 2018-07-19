DHA YURT BÜLTENİ 14

1 - Kıbrıs şehitleri unutulmadı Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR / LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Barış Harekâtı'nda şehit olan askerlerin mezarları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

KKTC'de, harekâtın 44'üncü yıl dönümünde, şehitler 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda unutulmadı. Türkiye'nin dört bir yanından Ada'ya gelen vatandaşlar, şehitlikleri ziyaret ederek dua etti. 326 askerin mezarının bulunduğu Boğaz Şehitliği'ne Ankara'dan gelen nakış öğretmeni Süheyla Şahiner, duygulu anlar yaşadığını belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hem üzüldüm hem sevindim. Harekât sırasında 19 yaşındaydım. Çok heyecanlandım. Uzaktasınız, gözünüz görmüyor ama burada yaşananları az çok tahmin ediyorduk. Çok sıkıntılar çekilen yıllardır. Göz bebeği Mehmetçiklerimiz buraya geldiler ve kazandılar. Onu Türk milletine yaşattılar. Onlara ne kadar minnet duysak azdır. Sanki bugünmüş gibi buraya gelmek, o ay yıldızı görmek Mehmetçiklerimiz sayesinde. Her şeyi onlara borçluyuz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şehitlikten görüntü

- DHA Muhabiri Nuri Pir'in anonsu

- Şehitliği ziyaret eden Süheyla Şahiner ile röp.

- Genel ve detay görüntüler SÜRE:02'26" BOYUT:148 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/LEFKOŞA, (DHA) ============== 2 - Kıbrıs Barış Harekatı'nda 10 silah arkadaşını kaybetti Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tören ve etkinliklerle kutlanmaya başlanırken, harekatta 10 silah arkadaşını kaybeden tim komutanı Adil Çimen, o dönem sivil kadın ve çocuklara hep merhametli davrandıklarını belirterek, "Türk askeri kadına, çocuğa el kaldırmaz, silah sıkmaz" dedi. 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’na Bolu Komando Tugayı'ndan tim komutanı onbaşı olarak katıldıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşen Adil Çimen, Yunan ve Rum askerleriyle çarpışma anlarını anlattı. Çarpışmaya katılan askerlerin isimlerinin verildiği tepelerin bulunduğu alanda konuşan Çimen, bulunduğu bölükten 10 silah arkadaşını kaybettiğini anlattı. Çimen, "Bölük komutanımız ilk şehidimizdi. Takım komutanımız ikinci şehidimiz oldu. İkinci bölük olarak en çok şehidi biz verdik. Aşağı yukarı 7-8 yaralımız vardı, malul gazi olarak yaşıyor" dedi.

Harekata ilişkin unutamadığı anılarını anlatan Çimen, "Sabaha karşı gurbetten gelen Almanya'dan gelen bir arkadaşımız vardı. Sabaha karşı orman yanarken şafak atmak üzereyken birisi geliyordu. Yanımdaki asker 'Komutanım ateş edeyim mi?’ diye sordu. Vurmamasını istedim. Yaklaştığı zaman gördüm ki Hilmi Kabasakallar isminde bir arkadaşım. Yaklaşınca tanıdım. Tam o sırada Rumlar da bizi tarıyordu. Sağ taraftan mermi yemiş, çenesi yaralıydı. Daha sonra onu kaleye gönderdik, hastaneye sevk ettik. 40 yıl sonra yine bir gün 20 Temmuz günü burada karşılaştık, kucaklaştık fakat 1,5 yıl önce hakkın rahmetine kavuştu" diye konuştu. 'KADIN KARŞIMDA ANNEM OLDU'

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanlığı görevini de yürüten Adil Çimen, Türklerin çarpıştığı Rumlara karşı da ahlaklı bir yaklaşım içerisinde olduğunu belirterek, "Biz sivilleri asla katletmedik. Girdiğimiz bir evde yaşlı bir kadın ağlıyordu. Silahımın namlusuyla karyolayı kaldırdım, 16-17 yaşında kız çocuğu çıktı. 'Angonim' diyordu, meğerse torunuymuş. 'Dokunmayacağım' dedim, 'Rahat ol.' O anda mucizedir ki şunu yaşadım, kadın karşımda annem oldu. Gözlerimi ovuşturdum yine annemi gördüm. Arkadaş fark etti, 'Ne oluyor?' dedi. 'Annemi görüyorum ben karşımda. Yapmayın, sakın kimseye söylemeyin.' Bölük komutanına söyleyelim, kimseye haber etmesin. Daha sonra arkadaşlarım ciple geldi, ihtiyarı ve çocuğu cipe bindirdik. Bana, 'Ne istiyorsun?' diye sordu. Çeşmeyi gösterdim, diğer evlerden su bulduk verdik. Yiyecek topladık. Bunu hiç unutmuyorum. Şunu da kimse unutmasın Türk askeri katledici değildir kadına, çocuğa el kaldırmaz, silah sıkmaz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitlerin isimlerinin yer aldığı tepe

- DHA Muhabiri Nuri Pir'in anonsu

- Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Adil Çimen'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler SÜRE:05'30" BOYUT:335 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR//LEFKOŞA, (DHA) ================== 3 - Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı olarak lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 39 kaçak yakalandı. Müsellim Boğazı’nda bugün saat 10.00 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu'nda 2 mil açıkta bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca lastik bota düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 kaçak yakalandı. Afganistan, Mali ve Eritre uyruklu kaçaklar, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kaçak göçmenlerden genel ve detay görüntüler. Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) =============== 4 - Zeytin üreticilerine akademik eğitim BALIKESİR Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO), zeytin üreticileri için eğitim programı başladı. Küresel iklim değişikliklerinin giderek daha fazla hissedildiğine dikkat çeken Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, "Bilimsel araştırmalar çerçevesinde zeytin sektörünün içinde olan çiftçiler ve sektöre girmek isteyen girişimciler için bu program düzenlendi" dedi. Dünya standartlarındaki sofralık zeytin işleme atölyesi, zeytinyağı fabrikası ve sabun atölyelerini bünyesinde bulunduran Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü tarafından, çiftçi eğitimlerine başlandı. Tescilli 3 markası olan ve tamamen bilimsel verilerle zeytinin işlenerek, üretiminin yapıldığı okulda öğrencilerin bulunmadığı yaz aylarında da eğitimler devam ediyor. Edremit Körfezi’nde zeytincilik ile uğraşan ve sektöre profesyonel veya amatör olarak girme amacında olan katılımcıların başvurduğu eğitim seminerleri sürüyor. Zeytin ağacının dikilmesinden, hastalıkları ve bakımı, zeytin hasadı, doğru işleme metotlarına kadar ki süreçlerin anlatıldığı seminerlere katılım yoğun oldu.

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, "Küresel iklim değişikliklerini bu sene daha iyi hissettik. Kışın soğuk geçmemesi nedeniyle hem hastalıklarda hem de zararlılarda ciddi bir artış söz konusu oldu. Aynı zamanda zeytin bu sene erken verime yattı. Gerekli yağışların da önümüzdeki süreçte alınmasıyla zeytinimiz oldukça güzel olacak. Ancak küresel değişime de çiftçimizin ayak uydurması gerekiyor. Tüm bu değişimler ile birlikte, zeytin ağacının büyümesinden, verimine, işlenmesine kadarki süreçleri içeren bir program hazırladık. Ayrıca son olarak zeytinyağı sabunu imalatını göstereceğiz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Eğitim salonundan genel ve detay görüntü

Mücahit Kıvrak röp

Zeytin ağacı detayları

Katılımcılar ile röp Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA) ============== 5 - Balıkesir'de kadın minare bakım ustası erkeklere taş çıkartıyor BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde minare bakım ve onarımı yapan Selma Yalçın (47), hastalığı nedeniyle mesleğini eskisi gibi yapamayan ustası ve eşi Hasan Yalçın'ın (68) yerine geçmeye hazırlanıyor.

Burhaniye'de 58 yıldır minare bakım ve onarımı yapan eşi Hasan Yalçın'ın yanında çalışan 3 çocuk annesi Selma Yalçın, boyu 15 ile 25 metre arasında değişen minarelere tırmanarak bakımlarını yapıyor. 8 yıldır minare bakım ve onarımında çalışan Selma Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle mesleği bırakacak eşi Hasan Yalçın'ın yerini almaya hazırlanıyor. Kendisini minare tepelerinde gören bazı insanların önyargılı bakış ve sözlerine rağmen işini severek yaptığını söyleyen Selma Yalçın, sağlığı elverdiği sürece bu işi yapmayı sürdüreceğini belirtti. 'BAZI İNSANLAR YADIRGIYOR' İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırtık Mahallesi Camii ile minaresinde çalışmalarını sürdüren Selma Yalçın, işine, merak ve eşinin desteği ile başladığını söyledi. Metrelerce yüksekte çalışmaktan korkmadığını belirten Yalçın, "Yıllardır eşime yardım ederken, bu mesleği öğrendim. İşimi severek yapıyorum, memnunum. Çalışmayı seviyorum. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. Bazı insanlar beni gördüğünde yadırgıyorlar. Ama ben işimi seviyorum. Sağlığımız sıhhatimiz elverdiği sürece biz bu işi var gücümüzle devam ettiriyoruz. Yükseklikten korkmuyorum. Cesaretimi daha çok artırıyorum. Seviyorum çalışmayı. İşimi severek yapıyorum" dedi.