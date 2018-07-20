DHA YURT BÜLTENİ 14

1 - Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü (2) TUTUKLANDI

Konya'da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak bebeğiyle birlikte öldüren Suriyeli Abdulbasid El Muhammed (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntü dökümü

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- Şüphelinin emniyetten çıkartılıp, adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera Tolga YANIK KONYA DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== 2 - Polisler, şehidin oğlunu yalnız bırakmadı Nabi YAZICIİZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Ahmet Can, 2 yıl önce Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olurken, kreşten mezun olan 6 yaşındaki oğlu Ahmet Serdar Can'ı polisler yalnız bırakmadı. Perdeye yansıtılan şehit polisin önünde selam durulurken, öğretmeninin omzunda Türk bayrağı ile çıkan üzerinde polis kıyafetleri bulunan Ahmet Serdar Can'a alkışlarla destek olundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Ahmet Can, görevli olarak gittiği Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit oldu. Ahmet Can memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi. Şehit polisin ailesi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşarken, özel bir kreşte eğitim gören oğlu 6 yaşındaki Ahmet Serdar Can mezun oldu. Özel kreşin İzmit Sabancı Kültür Merkezi'ndeki mezuniyet törenine ilçe emniyet müdürleri, özel harekat polisleri ve polisler, şehidin eşi Funda Can ile öğrenci velileri katıldı. Törende şehidin fotoğrafı perdeye yansıtılırken, polisler selam durdu. Bu sırada elinde Türk bayrağı, üzerinde polis kıyafetleri olan Ahmet Serdar Can öğretmeninin omzunda sahneye geldi. Ahmet Serdar Can, Ne mutlu Türküm diyene derken, salonu dolduranlar alkışlayarak, marşlar söylendi. Şehidin eşi Funda Can, Eşimin dediği gibi, bayrağımız annemiz, vatanımız babamız. Biz zaten Müslümanız, hepsine sahip çıkmamız gerekiyor. diye konuştu. Polisler, Ahmet Serdar Can'a hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polislerin şehit polisin fotoğrafının önünde selam durması

-Şehit polisin oğlunun sahneye çıkması

-Şehit eşinin konuşması ve plaket alması

-Şehidin silah arkadaşının hediye vermesi

-Detaylar GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== 3 - Amatör balıkçının ağlarına 2 dev yayın balığı takıldı Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda, amatör balıkçının ağlarına 70 ve 40 kilo ağırlığında iki dev yayın balığı takıldı.

Suşehri ilçesinde balıkçılık yapan Sebahattin Duran'ın Kılıçkaya Barajı'na attığı ağa iki dev yayın balığı takıldı. 70 ve 40 kilo ağırlığında olan yayın balığını gören çevredekiler şaşkınlık yaşadı. Yayın balıklarını ilçe merkezindeki iş yerine getiren Duran, kilosunu 30 TL'den satacaklarını söyledi. Geçimini balıkçılıkla sürdürdüğünü söyleyen Duran, "Kılıçkaya Barajı'na atmış olduğumuz ağlarımıza sabah baktığımızda 2 tane dev gibi yayın balığının düştüğünü gördük. Dükkanımıza getirerek satışa çıkarttık. Yaklaşık bir tanesi 70 kilogram diğeri 40 kilogram ağırlığında. Balıkları parçalayıp kilosunu 30 TL'den satacağız. Geçtiğimiz yıllarda da böyle büyük balıklar yakaladık. Balıkları sudan çıkarıp kayığa yüklemekte çok zorlandık" dedi.

Görüntü Dökümü -Balıklardan görüntüler -Balıkların arabadan indirilmesi -Sebahattin Duran röp -Genel Detay Haber-Kamera:Bülent TATLI (183 MB) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== 4 - 19 gündür kayıptı, başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı (2) ÖLÜME TERK ETMİŞ

Karaman'da kayıp olarak aranan Hayati Canbulat'ın, öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Besicilik yapan Canbulat'ın, birlikte hayvan alıp- sattığı Mehmet A. ile kaybolduğu 1 Temmuz günü, Mersin'e küçükbaş hayvan satın almak için yola çıktıkları belirlendi. Eve geri dönmemesi ve tüm aramalara rağmen izine rastlanılmaması üzerine ailesinin polise başvurduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, ilk olarak Canbulat'ın evinin çevresindeki 132 güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Yapılan incelemede Canbulat'ın, en son Mehmet A. ile birlikte olduğu görüldü. Mobesse kayıtlarında da Mersin istikametine gittiklerini belirlendi. Çalışmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, her ikisinin cep telefonunun da Karaman- Mersin karayolunun 50'inci kilometresindeki Elmadağ köyündeki baz istasyonun yakınlarında sinyal verdiğini saptadı. Ancak ne Canbulat'ın ne de Mehmet A.'nin izine rastlandı. Araştırmasını derinleştiren polis, Mehmet A.'nın Mersin'in Silifke ilçesinde sahte isimle inşaatta çalıştığı belirledi. Gözaltına alınan Mehmet A., Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Mehmet A., ilk ifadesinde Canbulat'ı tanımadığını söyledi. Ardından da suçunu itiraf eden Mehmet A., Canbulat ile 4 yıldır hayvan alıp- sattıklarını olay günü de Mersin'e hayvan satın almaya gittiklerini söyledi. Canbulat ‘tan 100 bin lira alacağını olduğunu ileri süren Mehmet A., yolda araç içinde tartıştıkları belirtti. Mehmet A., ifadesinde "Hayati'den 100 bin lira alacağım vardı. Yolda tartıştık. Araçtan inip, birbirimizi taşla darp ettik. Ben yanımda bıçak vardı. Onu kullanıp kullanmadığını hatırlamıyorum. Sonra Hayati, yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olayın siniriyle Hayati Canbulat'ı olay yerinde bırakarak tekrar Karaman'a dönmek için yola çıktım." dedi.

Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklaştıktan sonra aracının arızalandığını belirten Mehmet A., "Aracım bozulunca kardeşim Yusuf A. ve arkadaşım Mehmet Y.' den yardım istedim. Mehmet Y. ve Yusuf A. çekiciyle gelip beni ve aracı aldılar. Ben daha sonra Mersin'e çalışmaya gittim." dedi.

10 GÜNDÜR ELİMDEN KAN KOKUSU GİTMEDİ

Mehmet A.'nın ifadesinin ardından ona yardımcı olan kardeşi Yusuf A., arkadaşı Mehmet Y. ile eşi ve bir yakını da gözaltına alındı. Mehmet A.'nın eşine, cinayetten bahsettiği ve 10 gündür elinden kan kokusunun gitmediğini söylediği belirtildi. Yapılan sorgunun ardından eşi ve bir yakını ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet A., kardeşi Yusuf A. ve arkadaşı Mehmet Y., adliyeye sevk edildi. Hayati Canbulat'ın, ormanlık alanda bulunan ve Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedinin otopsinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Şüphelilerden detay Haber- Kamera: Muammer ŞEN - KARAMAN (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== 5 - 128 yıllık karakol binası Aile Eğitim Merkezi olacak

ÇORUM'DA 128 yıllık eski karakol binasının restorasyonu tamamlandı. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, binanın Aile Eğitim Merkezi olarak kullanılacağını söyledi. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, restorasyon çalışmaları tamamlanan Kale Mahallesinde bulunan 128 yıllık eski karakol binasına giderek incelemelerde bulunda. Binada yapılacak çalışma ile ilgili bilgi veren Başkan Gül, "1890'lı yıllarda karakol olarak hizmet vermek üzere inşa edilen bina, 1950'li yıllarda bir dönem imam hatip lisesi olarak faaliyet gösterdi. Daha sonra kullanılmamasından dolayı atıl vaziyette bekledi. Kent merkezindeki az sayıdaki tarihi yapıdan bir tanesi olması nedeniyle belediye olarak binayı restore etmeye karar verdik. 150 metrekare oturma alanına sahip, 2 katlı ve 300 metrekare kapalı alandan oluşan bina 1 milyon 600 bin lira bütçeyle aslına uygun şekilde restore edildi" dedi.

Binanın çevre düzenlemesi çalışmalarına da başlandrğını dile getiren Başkan Gül, "Karakol binamızı aile eğitim merkezi olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Burada binlerce ailemiz, aile eğitim merkezimizin faaliyetlerinden faydalanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehrimizdeki tarihi eserlerden birini daha ihya etmiş ve Çorum’a kazandırmış olacağız. Bu tür eserler hem ülkelerin, hem şehirlerin ortak hazinesidir. Aynı zamanda insanlığın da ortak hazineleridir. İnsanlığa mal olmuş tarihi yapılara, tarihi eserlere sahip olan ülkeler, şehirler diğerlerinden çok daha önde oluyor" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül'ün açıklaması

-Binadan detay

-Detaylar

(SÜRE: 4.00 Dk) (BOYUT:188 MB) Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== 6 - Bakan Gül 15 Temmuz'un FETÖ'yle doğrudan ilgili olduğuna dair çok önemli delil bulundu (2) 'OHAL TERCİH ETTİĞİMİZ BİR YÖNTEM DEĞİL' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Giresun'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenaze törenine katıldıktan sonra, AK Pati İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Salonu dolduran partililere hitap eden Bakan Gül, Türkiye'nin kendi refleksleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ifade etti. OHAL'in tercih ettikleri bir yöntem olmağını ve kaldırıldığını anlatan Bakan Gül, şöyle dedi

OHAL uygulaması bizim için tercih edilebilir bir uygulama değildi. Anayasa'da olan ve zaruret gereği uyguladığımız bir yönetim biçimiydi. Ama hamdolsun artık Türkiye kendi refleksleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde etmiştir. Teknik olarak buna imkânımız olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız seçim süresince OHAL'in uzatılmayacağına yönelik bir vaadi vardı. Bugün milletimize verdiğimiz bir sözü gerçekleştirme adına sevindirici bir tabloyu yaşıyoruz. Bundan sonra, OHAL uygulamalarına son verilmiş durumdadır. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz konularla ilgili TBMM'de bir kanun teklifi var. Bugün komisyonda kabul edildi. Bu da terörle etkin mücadeleyi sağlamak adına bir tedbir olarak karşımızdadır. Türkiye terörle etkin mücadeleyi başarıyla sürdürmüş ve sürdürmeye de devam edecektir.

Türkiye'de herkesin kendisini özgür ve güvende hissedeceği bir adaleti hep beraber tesis edeceğiz diye sözlerini sürdüren Bakan Gül, şunları söyledi Benim adliyeye işim düşerse, beni orada yargılayacak adil hâkimler, savcılar vardır diyerek yargıya güven anlayışını hep beraber tesis edeceğiz. Özellikle FETÖ'cü hâkim ve savcıların yargıdan ayıklanması ile birlikte bu konuda çok önemli mesafeler katettik. Biz hükümet olarak asla yargı makamı değiliz. Bir kişinin suçlu ya da suçsuz olduğuna hükümet, bakanlar karar verici değildir. Bizim buna hakkımız da yetkimiz de yok. Toplumun her kesimi için gerekli olan adaletin asla yıpranmamasını sağlayacağız. Yargılar devam ediyor. Ama hiç kimse mahkemece kesin olarak hükme bağlanmadıkça o konuyla ilgili elbette masum olma durumu vardır. Bize düşen, yenilikçi bir parti olarak bu itiraz mekanizmalarını kurmaktır. Ziyaret sonunda AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ziyaret anısına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e plaket verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ak Parti il binası

- Toplantıya katılanlar

- Abdulhamit Gül'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler