DHA YURT BÜLTENİ 14

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, çok sayıda sera yandı. Tamamen yanan bir evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlu vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi. Bazı evler ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Seralarının yandığını belirten Utku Biçer, “Evimiz yandı, ekinlerimiz yandı. Yaşlı bir teyzeyi biz kurtardık, hastaneye gönderdik" dedi.

Kayıp Evrim Atış'ın dün akşam saatlerinde gözaltına alınan amcası Niyazi Atış, serbest bırakıldı. Bugün akşam saatlerinde Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan Niyazi Atış, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek bir şeyim yok. Biz de arıyoruz. Bizi de çağırdılar ifadeye ona geldik" dedi. Kayıp Evrim'in, annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Traktörlerle yangına müdahale etmek için hemen yola çıktıklarını belirten Murat Üçkarış ise, “Afetin her türlüsü kötü. Hemen yangını söndürmek için harekete geçtik. Yaşlı bir teyzemiz ve bakıma muhtaç bir oğlu vardı. Yangın çok hızlı ilerliyordu. Hemen onları kurtardık. Seralar çok zarar gördü" diye konuştu.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Vatandaşlarla görüşen Başkan Şahin, yangının yaz aylarında kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu ifade eden Şahin, “Ama ne olacağı belli olmaz. Rüzgarın durumuna bağlı" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildiğini aktardı. Yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Dikici, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

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Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM