DHA YURT BÜLTENİ 14

1 - Kütahya Valisi Nayir: Balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor (2) BALIK ÖLÜMLERİ DEVAM EDİYOR Güney deresinde balık ölümleri devam ederken, köylülerin tepkileri de artıyor. Dere kenarına balık tutmak için gelen çocuklar, "Balıklarımızı öldürdüler, çok üzgünüz" dedi.

Köy muhtarı Baki Karaca, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne ve Jandarmaya bildirmesinin ardından olay yerine gelen yetkililer sudan ve balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, Domaniç ilçe Jandarma ekipleri de suyun geldiği güzergahı takip edip, balık ölümlerinin nedenini araştırmaya başladı. KİMYASAL MADDE TESPİT EDİLDİ

Domaniç Jandarma ekipleri, kimyasal madde karışmış suyun Tavşanlı'ya bağlı Hamitabat köyündeki barajdan geldiğini belirledi ve soruşturmayı Tavşanlı Jandarma ekiplerine devretti.

Gelişmeleri yerinde incelemek için Güney köyüne giden Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk iseyaptığı açıklamada, "Doğal Güzelliği ile ünlü Domaniç'imizin en büyük mesire alanına sahip, etrafı çok sayıda derelerle çevrili köyümüzde yapılan katliam affedilir gibi değil. Yetkililerimiz adli ve idari soruşturmayı başlattılar. Umarız sorumlular bulunur ve hak ettikleri cezaları alırlar" dedi.

Köy Muhtarı Baki Karaca'da, " Bu dere sadece benim köyümden geçmiyor. Muhacırlar, Böçen, Soğucak, Kozcağız ve Hamitabat köyleri de mağdur. Ben gücümün yettiği kadar her tarafa sesimi duyurmaya çalıştım. Medyamızın da olayı sahiplenmesiyle konuyu Türkiye gündemine taşıdık. Ancak diğer muhtar arkadaşlarımdan ve yetkililerden aynı duyarlılığı maalesef göremedim. Sorumlular bulunup cezaları verilmeli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ölü balıkların,

-Akan derenin,

-Vatandaşların konuşması,

-Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün konuşması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)/DHA ==================== 2 - Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın (4) VALİ KARALOĞLU: YANGIN KONTROL ALTINDA Antalya OSB'deki dekorasyon ve izolasyon ürünleri fabrikasında çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınabildi. Antalya Valisi ve Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri Başkanı Münir Karaloğlu, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Karaloğlu, şöyle dedi: "Sebebi; incelemeler, araştırmalar tamamlandıktan sonra tam olarak anlaşılacak ama her şeyden önce hepimize, öncelikle tesisin sahibi olmak üzere bütün sanayicilerimize geçmiş olsun. Yanan fabrika Kar-Yapı, yapı dekoratif izolasyon malzemesi üreten bir fabrika. Antalya OSB'nin de en büyük fabrikalarından biriydi. 225 işçimizin çalıştığı önemli tesislerimizden biri. Üzüntümüz büyük. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama bir tesellimiz var; can kaybımız yok. Hafif bir dumandan etkilenme şeklinde ayakta tedavi olan işçilerimiz var. Burada can kaybı da olabilirdi çünkü büyük bir fabrika. İçeride kimyasal malzemelerin olduğu bir fabrikaydı. Ama Antalya Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Dairesi 42 araçla, 125 personelle buradaydı. Yine Orman Genel Müdürlüğü'müzün 7 arazözü ve 2 helikopteri ve 1 uçağıyla da yangına müdahale ettik. Şu anda yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları yapılıyor."

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR Yangının diğer tesislere sıçramamasının, can kaybı ve yaralı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, ancak maddi kaybın büyük olduğunu, hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra rakamsal boyutunun ortaya çıkacağını kaydetti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili tam bir bilgi olmadığını kaydeden Vali Karaloğlu, "Onu inceleme tamamlandıktan sonra İtfaiye Dairemizin yapacağı teknik çalışma sonucunda tekrar basınla paylaşırız" diye konuştu. Vali Karaloğlu, makilik alana da sıçrayan yangının, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldüğünü aktardı. ÇAY MOLASINDA ÇIKMIŞ Yangının saat 15.00 sıralarında işçilerin çay molası verdiği sırada çıktığı belirtildi. Yangın sırasında fabrika içinde ve çevresinde bulunan 20 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, fabrikanın arkasında bulunan makilik alana da sıçradı. Ekipler bu bölgeye de yaptıkları hızlı müdahaleyle yangının büyümesini önledi. Yangın sırasında fabrika içindeki kimyasal maddeler nedeniyle ufak çapta patlamalar olduğu görüldü.

'OSB TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YANGIN'

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yangının 19 bin metrekarelik alanda devam ettiğini söyledi. Bu yangının OSB tarihinde gördüğü en büyük yangın olduğunu kaydeden Ali Bahar, "Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz. Can kaybı yok, yaralı yok. Yanan fabrika, Antalya'nın en köklü firmalarından. Yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Kısmen fabrikada çökme var" dedi. YANGINI İZLERKEN KAZA OLDU

Diğer yandan Kuzey Çevreyolu'nda bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederek yangını izledi. Bu sırada bir beton mikseri park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Kaza görüntüsü)

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-- Vali açıklaması

- Yanan fabrikadan detaylar

- Helikopterin fabrikaya su atması

- Fabrikadaki soğutma çalışmalarından detay

- Helikopterin su atması detay

- Soğutma çalışmaları detay

- Kazaya karışan beton mikseri ve otomobilden görüntüler

- Detaylar

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI- İbrahim LALELİ- Tolga YILDIRIM- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

===================== 3 - Saçı go-kart aracının lastiğine dolanan genç kız hayati tehlikeyi atlattı SAMSUN'a gelen Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, go-kart kazası nedeniyle hastanede tedavi gören Türkmenistan vatandaşı Nurjemal Annalyyeva'ya (22) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yoğun bakım ünitesinden çıkarılan genç kızın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Olay, 4 gün önce İlkadım ilçesi Batıpark'ta bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği go-kart pistinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva, arkadaşlarıyla birlikte go-kart pistine gitti. Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Genç kız, başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve saç derisi yüzüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyeva, ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kız, hemen ameliyata alındı. Annalyyeva, Yoğun Bakım Ünitesi'nde 2 gün kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatmasının ardından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümündeki servise alındı.

Yaşanan olay nedeniyle Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev da bugün Samsun'a geldi. Amanlyev, ilk olarak Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Kaymak, "Türkmenistan Büyükelçimiz malum elim bir kazadan dolayı şehrimize gelmiş bulunmakta. Gerçekten kızımız için çok üzüldük. Fakültemizde genç kızımız için gereken en iyi şekilde yapılıyor. Meydana gelen kazadan sonra pist kapatıldı ve gerekli çalışmalar yapılıyor. Bir yerde herhangi bir ihmal varsa gereken neyse yapılacaktır. Biz de valilik olarak konunun yakından takipçisiyiz" diye konuştu.

Ardından Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, Vali Kaymak ile birlikte genç kızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarete OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de eşlik etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:HD

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-Kızın hastane koridorundaki görüntüsü

-Türkmenistan büyükelçisi ve valinin hastane koridorunda kızın odasına gidişleri

-Kızın odasına girişleri (SÜRE: 0.28 sn) (BOYUT: 53.7 MB)

Haber - Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN-DHA ================= 4 - Yaban domuzu için seferber oldular MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kurumuş bir kuyuya düşen yaban domuzu, belediye ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Şubesi ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ortakent Mahallesi Bağla Mevkisi'nde bulunan yaklaşık 4 metre derinliğinde ve 1 metre çapındaki kurumuş su kuyusuna, yaban domuzu düştü. Kuyudan seslerin geldiğini fark eden yakındaki bir sitenin görevlisi, yetişkin domuzu görünce belediye yetkililerine haber verdi. Belediye Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yetkilileri, İtfaiye ve AKUT olay yerine geldi. Kurtarma ekibine zarar vermemesi için bayıltılmak istenen domuza, kapsül atan üflemeli boruyla 3 doz sakinleştirici verildi. Yarı baygın hale gelen domuzun kurtarılması için 4 kişilik AKUT ekibi operasyon başlattı. İp yardımıyla AKUT gönüllüsü Ayhan Öğüt kuyuya inerek, domuzu peronlar yardımıyla sabitledi. Daha sonra belediye hayvan barınağı yetkilileri ve AKUT gönüllülerinin çalışmasıyla, yarı baygın haldeki yetişkin, 2 yaşında yaklaşık 70- 80 kilo ağırlığındaki dişi domuz yukarıya çekildi. Açık alanda kendine gelen domuz kendine geldikten sonra çalılıkların içerisinde uzaklaşarak gözden kayboldu. AKUT Bodrum ekip lideri Sadettin Uslu, "Bağla mevkisindeki domuz, bizim şu ana kadar Bodrum'da kedi, köpek, at, inek, porsuk, tavuk, kaz, ördek gibi kuyulardan kurtardığımız 111'inci hayvanımız oldu. Biz AKUT ekipleri içerisinde en geniş hayvan kurtarma yelpazesine sahip ekibiz. Bunun sebebi ise bölgemizde çok sayıda kuyu var. Maalesef çok üzülerek görüyoruz ki bu kuyuların yüzde 99'unun üzeri açık ve etrafı korumasız. Hiçbir önlem yok. 10 yıldır bize ulaşan her ihbarı değerlendirip, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kuyularımıza insan da düştü. 10 yıldır bize ulaşan bir can kaybı olmadı ama her an bir çocuğumuz, bir yaşlımız ya da alkollü bir vatandaşımızın buralara düşüp hayatını kaybetmesi mümkün. Bu nedenle bahçesinde, avlusunda bu tür üstü açık kuyusu olan tüm halkımızdan, kuyularının üzerlerini kapatmaları istiyoruz. Bir can yitirildikten sonra hiçbir önlem onu geri getirmeyecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - AKUT ekibinin kuyuya inip domuz için yaptığı kurtarma çalışması Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) ================== 5 - Hakkari'deki toprak kayması saniye saniye görüntülendi Yaşar KAPLAN / HAKKARİ, (DHA)- VAN- Hakkari karayolunda meydana gelen toprak kayması, sürücülere zor anlar yaşattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kayması anı, saniye saniye görüntülendi. Olay dün Van- Hakkari karayolunun 19. kilometresinde bulunan Kırıkdağ Köyü yakınlarından meydan geldi. Bir anda dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yola savrulurken, ortalığı da toz duman kapladı. Yoldan geçen araç sürücülerinin korkuya kapıldığı o anlar, aracıyla yolda seyir halinde olan Emrah Kaplan tarafından saniye saniye görüntülendi. Toprak kaymasıyla birlikte büyük korku yaşadığını belirten Kaplan, "Bir anda toprağın kaydığnı gördük ve ortalık toz duman oldu. Hemen aracı durdurduk. Bu yoldan gelen ve giden araç sürücüleri de büyük panik yaşadı. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı" dedi.