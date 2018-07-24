DHA YURT BÜLTENİ 14

ÇANKIRI'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ
ÇANKIRI'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına bazı ağaçları kökünden söktü.
Çankırı'da bür süre etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahalle ve sokaklarda fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlardan kopan dallar ise yollara saçıldı. Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaçlar ise kökünden söküldü. Bazı işyerlerinin de tabelaları zarar gördü.
Şiddetli rüzgar nedeniyle yollara devrilen ağaç dalları, trafikte kısa süreli aksamaların yaşanmasına neden oldu. Devrilen ağaçlar Çankırı Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yaşanan olumsuz durumda can kaybı yaşanmadı.
Görüntü dökümü:
-Devrilen ağaçların görüntüsü
-Detaylar
Haber-Kamera: Ramazan SARICA
Boyut: 165 MB .
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BURHANİYE'DE 'ORGANİK' PAZAR AÇILDI
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi kırsal Kırtık Mahallesi’nde, 10 yıl önce başlatılan organik üretimden verim alınması üzerine, ilçe belediyesi tarafından üreticiler için kurulan organik pazar hizmete girdi.
Burhaniye’ye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesi’nde 43 çiftçinin katılımıyla başlatılan organik üretimden olumlu sonuçlar alınması üzerine ilçe belediyesi tarafından üreticiler için organik pazar kuruldu. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlere ürünler gönderen üreticiler, yaz sezonu boyunca açılan organik pazarda ürünlerini satacak. Organik Zeytinyağı Fabrikası kurmaya başladıklarını söyleyen Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara, organik zeytinyağının hasat sezonunda piyasada olacağını belirtti.
SERTİFİKALI ZEYTİNYAĞI ÜRETECEKLER
Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği üyeleri tarafından açılan organik pazarın büyük ilgi gördüğünü ifade eden Fikret Kara, üreticilerin mağdur olmaması ve ürünlerini en sağlıklı şekilde vatandaşlar ile buluşturmasını istediklerini söyledi. Kara konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Pazarımıza daha çok müşterinin gelmesini bekliyoruz. Burada üreticilerimizin mağdur olmaması için de insanların organik tarıma duyarlı olmasını istiyoruz. Bu sene, sezonun başında ilk organik zeytinyağımızı da sıkacağız. Balıkesir bölgesinde ilk olarak sertifikalı yağımızı piyasaya sunacağız. Bu konuda emeği geçen destek olan herkese teşekkür ediyorum."
Pazarda tezgah açan üreticilerden İsmail Deniz, çeşitlerinin çok olduğunu söyledi. Deniz, bol müşteri beklediklerini ifade ederken, pazarın ilk müşterilerinden Şenol Gökaslan ise böyle bir pazar yerinin kurulmasından mutlu olduklarını ifade etti. Gökaslan, "Bu ürünlerde tat ve lezzet var. Tabi ki fiyatlarda da fark ediyor organik olunca. Diğerlerinin kabuğu kalın oluyor. Lezzet bakımından da ayrılığı var" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Organik pazardan alışveriş yapanlar, genel görüntüler.
- Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara ile röportaj.
- Pazarcı ve vatandaşlar ile röportaj
Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)
Görüntü süresi: 4 Dakika 31 Saniye, Boyutu: 144 MB
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SARAY’DA YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Saray'da sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı.
Yağış özellikle Çukuryurt Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Su birikintileri nedeniyle hem yayalar, hem de sürücüler zor anlar yaşadı. Mahallede ekili alanlarda sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinden Eser Değirmenci, son 18 yıldır her şiddetli yağışta aynı sorunla karşı karşıya geldiklerini söyledi. Ahmet Duygu ise rögar kapaklarının yukarıda kalmasından dolayı yağmur sularının biriktiğini belirterek, belediyeden soruna çözüm bulmasını istedi.
Öte yandan belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, vatandaşları ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı.
Görüntü Dökümü
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-Sular altında kalan alanlar
-Vatandaşların biriken suda yürümesi
-Yağmurun etkilediği tarım alanları
-Evler genel görüntü
-Fatma Çayıraltı röp.
-Eser Değirmenci röp.
-Ahmet Duygu röp.
-Detaylar
Haber-Kamera: Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),(DHA)-
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LÜKS DAİRE FİYATINA TAY
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 71 baş safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu. Gökçehatun adlı 2 yaşındaki yarış tayı 370 bin liradan alıcı buldu.
Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 71 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu. Gökçehatun adlı 2 yaşındaki yarış tayı 370 bin liradan alıcı buldu. Karacabey Harası'nda yoğun katılımla gerçekleşen satışta, en yüksek fiyata Gökçehatun adlı tay 370 bin liradan CMF Reklam Otomotiv A.Ş. tarafından satın alındı. Satışta ayrıca 360 bin liradan Gürdenli adlı tay Mozaik Tarım A.Ş.’ye satılırken, Egemenbey adlı tay ise 300 bin TL’den Muzaffer Can’a satıldı. En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 4 milyon 969 bin lira gelir elde etti.
71 tayın satışa sunulduğu ihalede satılmayan tay olmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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TAYLARDAN GÖRÜNTÜ
AÇIK ARTTIRMA
KOMİSYON
GENEL GÖRÜNTÜ
Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)
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KAMYONET ARIZA ŞERİDİNDE DURAN ARAÇLARA ÇARPTI:4 YARALI
TEM Otoyolu Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde arıza şeridinde duran kamyonet ve jandarma devriye aracına kontrolden çıkan bir kamyonet çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde TEM otoyolu Akyazı ilçe geçişinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul’a gitmekte olan Kemal Gümüşsoy idaresinde ki 46 F 2365 plakalı kamyonetin lastiği patlayınca arıza şeridine çekti. Kamyonet sürücüsü Kemal Gümüşsoy bu sırada yoldan geçen bir jandarma devriye aracını durdurarak yardım istedi. Jandarma devriye aracı da yol kenarında durarak lastiği patlayan kamyonet sürücüsüne yardım etmeye başladı.
Bu sırada aynı istikamette gitmekte olan Namık Kemal İlbars idaresinde ki 35 KF 0630 kamyonet arıza şeridinde duran kamyonet ile jandarma aracına çarptı. Kazada Bursa iline panayırlarda çalışmak için giden ve kamyonetin arkasında yolculuk yapan Nazar Karakoyun, Naza Gümüşsoy, Burcu Gümüşsoy ve Burçin Gümüşsoy yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza yapan araçlar
İki yolcu ile röp.
Yol kenarında bekleyenler
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / AKYAZI(Sakarya) (DHA)
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