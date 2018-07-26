DHA YURT BÜLTENİ 14

1- GSM BAYİSİNİ POMPALI TÜFEKLE BASTI OSMANİYE'de Murat K., internete iyi bağlanamadığını iddia ettiği GSM operatörü bayisini pompalı tüfekle bastı, korku dolu anlar yaşandı. Olay, kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine internet aboneliği yaptıran Murat K., hizmet aldığı GSM operatöründen memnun kalmadı. Görüşmek için gittiği GSM bayiinde, sıkıntısına çözüm üretilmediğini iddia eden Murat K., yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, çalışanlara doğrulttu. Bu sırada iş yerinde çalışan kadın görevlileri dışarı çıkaran Murat K., dışarı çıkıp havaya da ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, saldırgan Murat K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvenlik kamerasından olay anı Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) ====================================== 2- ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN RAHİP BRUNSON'A ZİYARET (2)

ARKADAŞLARI, BRUNSON'A YEMEK GETİRDİ Ev hapsine alınan, ABD'li Andrew Brunson'u arkadaşları da ziyaret etti. Polis, içerisinde çeşitli yemekler bulunan poşetleri tek tek inceledi. İncelemenin ardından 10 kişilik grup, eve girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Arkadaşlardan görüntü

- Polisin aramasından görüntü Davut CAN- Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ==================================== 3- HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TURİST TUTUKLANDI ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde giyim mağazasında hırsızlık yaparken yakalanan Gürcü N.B. (17) tutuklandı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mağazadan giyim eşyası hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Mağazada bulunan güvenlik kameralarını izleyen jandarma görevlileri şüphelilerin çaldıkları kıyafetleri deneme kabinlerinde girdiklerini tespit etti. Birden fazla ürün alarak kabine giren şüphelilerin dikkat çekmemek için bazı ürünleri içeride bıraktıkları, giydikleri ürünlerin alarm çiplerini ise yanlarında getirdikleri aparatlarla söktükleri anlaşıldı. Jandarmanın yaptığı araştırmada şüphelilerin Gürcü uyruklu T.D. (19) ve N.B. olduğu belirlendi.

Aynı mağazaya müşteri gibi bugün yine gelen T.D. ve N.B.'yi fark eden mağaza görevlileri durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri şüphelileri mağazadan çıkarken gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada alarm çiplerini sökmeye yarayan aparatlar ve mağazadan aldıkları alarm çipleri sökülmüş ürünler ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.D. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, N.B. ise tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin adliyeden çıkarılışı

- Adliye dış plan görüntü HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ====================================== 4- PLAJ ŞEMSİYESİNDE 21 KİO EROİN ELE GEÇİRİLDİ VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, özel eğitimli 'Şila' adlı köpek ile yapılan aramada, plaj şemsiyesinin içine gizlenmiş 21 kilo eroin ele geçirilirdi. Olayla ilgili sürücü T.B. gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş mevkiinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 06 FF 0487 plakalı otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpek 'Şila' ile yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında plaj şemsiyesi içerisine gizlenmiş 40 paket halinde 21 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü T.B. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu nakletmek' suçlamasıyla gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI

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-Durdurulan otomobil

-Narkotik köpek 'Şila' ile araçta arama yapılması

-Aracın bagajındaki plaj şemsiyesinde ele geçirilen eroin paketleri

-Eroin'den görüntü

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) ============================================== 5- Kars'taki hayvan barınağı sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı

BAŞKAN, HAYVANSEVERLERLE BARINAĞI GEZDİ Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, bakımsız hali ve hayvanların içler acısı durumuyla tepki çeken belediyeye ait barınağı hayvanseverlerle birlikte gezerek, incelemelerde bulundu. Zifte bulandıktan sonra barınak görevlilerince yıkanıp temizlenen 3 yavru köpeği kucaklarına alan Başkan Karaçanta ve hayvansever Berivan Buğan, daha sonra alanda incelemelerde bulunarak yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Başkan Karaçanta, şöyle dedi:

"Burada yaşanan olaylar beni çok üzdü. Pazartesi gününden itibaren burası baştan aşağı yenilenecek. Alan tamamen kilit parke taşla döşenecek. Ayrıca ek olarak, yapmış olduğumuz tel örgüyü kaldırılıp yerine 1.5 metre duvar ve onun üzerine tel örgü yapılacak. Yine minik yavruları diğer büyük köpeklerin saldırısından koruyabilmek adına onlar için ayrı bir bölüm yapacağız. Oluşturulacak sağlıklı bir klinikle burada hem kısırlaştırma hem de tedavileri yapılacak. Özellikle de buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum: köylerimizde ve ilçelerimizdeki hayvan sahipleri, hayvanlarına sahip olsunlar. Şehre getirdikleri hayvanları sokak ortasına değil, barınağımıza teslim etsinler. Çölün ortasında onları bırakmasınlar. Çünkü onların ölümleri bizi üzüyor."

Hayvanseverlerden Berivan Buğan da "Buranın hali içler acısı bir durumdaydı. Başkanımızla yaptığımız görüşmeye istinaden, kendileri zaten barınakta gerekli düzenlemeleri yapacaklarını bildirdiler. Bundan böyle bunun takibini de kendileriyle birlikte yapacağız. Gelişmelerden de sürekli birbirimizi haberdar edeceğiz. Çünkü biz daha önce Başkan Bey'le bire bir konuşmamıştık. İnşallah artık güzel şeyleri paylaşmak istiyoruz. Sorunları hep birlikte çözmek için bundan sonra da birlikte hareket edip yol alacağız" diye konuştu.