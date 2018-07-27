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DHA YURT BÜLTENİ 14

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

RUS SUBAY KARLOVİÇ, YİNE ARDAHAN’A DEFNEDİLDİ ARDAHAN’da Karagöl Mahallesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan ve Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç’e ait olduğu belirlenen ceset, Rus hükümeti tarafından alınmayınca 16 ay sonra yeniden Ardahan’da defnedildi.

RUS SUBAY KARLOVİÇ, YİNE ARDAHAN’A DEFNEDİLDİ

ARDAHAN’da Karagöl Mahallesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan ve Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç’e ait olduğu belirlenen ceset, Rus hükümeti tarafından alınmayınca 16 ay sonra yeniden Ardahan’da defnedildi.
Karagöl Mahallesi'nde bir inşaatta 25 Nisan 2017'de başlatılan temel kazısı sırasında, üzerinde haç işareti olan 2 metre uzunluğunda, 90 santim derinliğinde bir tabut bulundu. Özel bölmede olan tabut çıkarılıp kapağı açıldığında, sakalları, paltosu, çizmeleri üzerinde duran bir iskelet bulundu. Askeri kıyafetin apoletinde 3 yıldız ve 20 rakamı bulunduğu belirlendi. Etrafı tuğlalarla örülü mezarın içindeki iskeletin, Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç'e ait olduğu tespit edildi. Yarbay Karloviç'in iskeleti, tabutu ile birlikte Kars Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yaklaşık 16 ay Kars Müze Müdürlüğü’nde muhafaza edilen Karloviç’in cesedi, Rus hükümetinin cenazeyi almaması üzerine tabutuyla birlikte yeniden Ardahan’a getirildi. Karlovinç için bugün yapılan defin programına, Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Çetin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Rusya'nın Trabzon Başkansolosluğu Ateşesi Arif Memmedov katıldı. 1993'lü yıllarda yapılan bir evin kazısında Karloviç'e ait mezarın çıktığını belirten Yalçın Kurt, "Kars müzesini almıştık. Rusya ile yürütülen görüşmeler sonucu, Türkiye’de defnedilmesi uygun görüldü. Gerekli ilaçlama işlemleri yapıldı ve bugün de Yarbay Karl Karloviç devletin resmi yetkilileri huzurunda, Rusya’nın Trabzon ateşesinin de katılımıyla bizim topraklarımıza ebediye istirahat etmek, misafir olmak üzere defnedildi. Böylece uzun süredir bekleyen konu çözülmüş oldu" dedi.
Yarbay Karl Karloviç, merkeze bağlı Sulakyurt köyünde eski bir Hristiyan mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mezardan genel detay
-İskeletin indirilmesi ve defin işlemleri
-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ile röp.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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Şanlıurfa'da 2 yaşındaki Suriyeli kız toprağa gömülü bulundu (2)
ÜVEY ANNE İHBAR ETMİŞ

Şanlıurfa'da hafriyat alanında toprağa gömülü cesedi bulunan Suriyeli 2 yaşındaki kız çocuğunun isminin Betül El Hassan olduğu belirlendi. İddiaya göre, babası iki eşli olan küçük kızın 20 gündür evde olmadığı ve üvey annesinin şahit olduğu bir telefon konuşmasında Fatıma El Hassan'ın kızını gömdüğünü söylemesi üzerine polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Üvey annenin ihbarının ardından polisin gözaltına aldığı ve halen sorguladığı Fatıma El Hassan'ın, gömdüğü yeri göstermesinin ardından küçük kızın cesedine ulaşıldı.

Suriyeli annenin sorgusu sürerken, küçük kızın öldüğü mü yoksa öldürüldüğü mü sorusu otopsisi ile netlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)

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AVŞA'DA RÜZGAR TATİLCİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

BALIKESİR’in Marmara ilçesindeki Avşa Adası'nda etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, tatilcilere zor anlar yaşattı. Tatilciler, kısa sürede sahili boşalttı.
2500 olan nüfusu, yaz sezonunda 100 bini aşan Avşa Adası'nda öğle saatlerinde rüzgar ve ardından yağmur etkili oldu. Rüzgar nedeniyle sahilde şemsiyeler, havlular uçtu. Zor anlar yaşayan tatilciler, rüzgar ile birlikte yağmurun da etkili olması üzerine eşyalarını toplayıp kısa sürede sahili boşalttı. Tatilciler, konakladıkları tesislere dönerek hava koşullarının düzelmesini bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sahilde fırtına
-Eşyalarını toplayan ve sahilden ayrılan tatilciler

Haber-Kamera: Emir YILDIZ/MARMARA(Balıkesir), (DHA)

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GENÇ ADAM, TEKMELEDİĞİ KUYUMCU CAMINDAN İÇERİ DÜŞTÜ

SİVAS'ta alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, tekmelediği kuyumcu dükkanının camından içeriye düştü. Bir süre kuyumcuda kalan kişi hiç bir şeye dokunmadan işyerinden çıkarak olay yerinden ayrıldı.
Sivas’ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi dün gece Atatürk Caddesi üzerindeki bazı dükkanların vitrinlerini tekmeleyerek kırdı. Tekmelediği dükkanlar arasındaki kuyumcu dükkanının camını bir süre kıramayan kişi, tekme attığı sırada dengesini kaybedince iş yerinin camından içeriye düştü.
Kuyumcu dükkanında bir süre kalan kişi daha sonra hiçbir şeye dokunmadan olay yerinden ayrıldı. Gece saatlerinde durumdan haberdar olan iş yeri sahibi Haki Tetiker, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerini belirterek, "Camı tekmeyle kırmış. Sağ olsun emniyetin zamanında müdahalesi ile içeride bize herhangi bir sıkıntı olacak olay gerçekleştirememiş. İçeriye girememiş emniyet zamanında müdahale ettiği için öyle bir şey vuku bulmamış" dedi. İş yerinde ciddi hasar meydana geldiğini ifade eden Tetiker, "5-6 bin lira civarında cam hasarı var. Komşumuza da aynı hareket yapılmış. Onun da camı çerçevesi kırılmış" diye konuştu.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, camları kıran kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
-Güvenlik kemarası görüntüleri
-Gencin tekmelediği dükkana düşüşü
-Dükkanın görnütüleri
-Kuyumcunun açıklamaları

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

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TARLAYA DEVRİLEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkıp tarlaya devrilen kamyonetin yaralanan sürücüsü Göksel Emiral, halat yardımı ile kurtarıldı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun Hereke Mahallesi Kavşağı mevkiinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Göksel Emiral, yönetimindeki 17 K 6606 plakalı demir profil yüklü kamyonetin kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç yaklaşık 6 metrelik şarampolden ayçiçeği tarlasına devrildi. Sürücü Emiral, yaralanırken, kazaya görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü alı Göksel Emiral, ekiplerin yardımıyla kurtarılarak kamyonetten dışarıya çıkartıldı.

Sedyeye alınan Emiral, şarampolden yukarıya çıkartılamayınca kamyonet üzerindeki halat sökülerek sedyeye bağlandı. Halat yardımıyla yukarıya çekilen sedye üzerindeki Emiral, ambulansa kadar getirildi. Ambulansa konulan Emiral, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ambulans, polis ve kaza kırım ekiplerinin olay yerine gelişi
Yaralının kamyonetten çıkarılması
-Sedyenin şarampolden çıkarılamaması
-Sedyeye halatın bağlanıp ekiplerce çekilmesi
-Yaralının yola çıkarılması
-Yaralının ambulansa alınması
-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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