DHA YURT BÜLTENİ 14

ARDAHAN’da Karagöl Mahallesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan ve Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç’e ait olduğu belirlenen ceset, Rus hükümeti tarafından alınmayınca 16 ay sonra yeniden Ardahan’da defnedildi. Karagöl Mahallesi'nde bir inşaatta 25 Nisan 2017'de başlatılan temel kazısı sırasında, üzerinde haç işareti olan 2 metre uzunluğunda, 90 santim derinliğinde bir tabut bulundu. Özel bölmede olan tabut çıkarılıp kapağı açıldığında, sakalları, paltosu, çizmeleri üzerinde duran bir iskelet bulundu. Askeri kıyafetin apoletinde 3 yıldız ve 20 rakamı bulunduğu belirlendi. Etrafı tuğlalarla örülü mezarın içindeki iskeletin, Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç'e ait olduğu tespit edildi. Yarbay Karloviç'in iskeleti, tabutu ile birlikte Kars Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaklaşık 16 ay Kars Müze Müdürlüğü’nde muhafaza edilen Karloviç’in cesedi, Rus hükümetinin cenazeyi almaması üzerine tabutuyla birlikte yeniden Ardahan’a getirildi. Karlovinç için bugün yapılan defin programına, Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Çetin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Rusya'nın Trabzon Başkansolosluğu Ateşesi Arif Memmedov katıldı. 1993'lü yıllarda yapılan bir evin kazısında Karloviç'e ait mezarın çıktığını belirten Yalçın Kurt, "Kars müzesini almıştık. Rusya ile yürütülen görüşmeler sonucu, Türkiye’de defnedilmesi uygun görüldü. Gerekli ilaçlama işlemleri yapıldı ve bugün de Yarbay Karl Karloviç devletin resmi yetkilileri huzurunda, Rusya’nın Trabzon ateşesinin de katılımıyla bizim topraklarımıza ebediye istirahat etmek, misafir olmak üzere defnedildi. Böylece uzun süredir bekleyen konu çözülmüş oldu" dedi. Yarbay Karl Karloviç, merkeze bağlı Sulakyurt köyünde eski bir Hristiyan mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mezardan genel detay

-İskeletin indirilmesi ve defin işlemleri

-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ile röp.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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Şanlıurfa'da 2 yaşındaki Suriyeli kız toprağa gömülü bulundu (2)

ÜVEY ANNE İHBAR ETMİŞ

Şanlıurfa'da hafriyat alanında toprağa gömülü cesedi bulunan Suriyeli 2 yaşındaki kız çocuğunun isminin Betül El Hassan olduğu belirlendi. İddiaya göre, babası iki eşli olan küçük kızın 20 gündür evde olmadığı ve üvey annesinin şahit olduğu bir telefon konuşmasında Fatıma El Hassan'ın kızını gömdüğünü söylemesi üzerine polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Üvey annenin ihbarının ardından polisin gözaltına aldığı ve halen sorguladığı Fatıma El Hassan'ın, gömdüğü yeri göstermesinin ardından küçük kızın cesedine ulaşıldı.

Suriyeli annenin sorgusu sürerken, küçük kızın öldüğü mü yoksa öldürüldüğü mü sorusu otopsisi ile netlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)