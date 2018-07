DHA YURT BÜLTENİ-14

Hatay'da geçtiğimiz mayıs ayında özel bir hastanede göz merceği ameliyatı olan 3 yaşındaki Saadet Kübra İkiz, ameliyat sonrası enfeksiyon oluşunca sağ gözünü kaybetti. Ailesi operasyonu gerçekleştiren Doktor Okan Okay'ı suçlarken, Dr. Okay ise tıbben yapılması gereken her şeyi yaptığını, çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini belirterek, müsterih olduğunu ifade etti.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Tayfur Sökmez Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin (35), Sunay İkiz, çiftinin 5 çocuğunda en küçüğü olan 3 yaşındaki Saadet Kübra'ya henüz iki yaşındayken katarakt teşhisi konuldu. Kübra'ya henüz 16 aylıkken Op. Dr. Okan Okay tarafından başarılı bir merceksiz katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Daha sonra yine Dr. Okay tarafından 2,5 yaşındayken göz merceği takmak için tekrar bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası taburcu olduktan 1 gün sonra minik Kübra'nın gözünde enfeksiyon gelişince ailesi tekrar hastaneye gitti. Ancak Kübra'nın gözü için yapılacak bir şey kalmamış Kübra sağ gözünü tamamen kaybetmiş ve minik kız henüz 3 yaşındayken dünyası kararmıştı.

VURAL, "DOKTOR GEREKEN ÖZENİ GÖSTERMEMİŞ"

Ailenin avukatı Şebnem Vural, Davaya konu olan doktorun ameliyathane koşullarını incelemeden steril bir ortam olup olmadığını araştırmadan sadece görüşmeye giden müvekkillerimi apar topar ameliyata aldığını iddia ederek, ameliyatı yapan davalı doktorun gereken özeni gösterme yükümlülüğüne aykırı davranarak, hukuki sorumluluğu doğduğunu ifade etti.

Vural, şöyle konuştu: "Yapılan tıbbi müdahale neticesinde müvekkilimin geleceğini etkileyecek bir şekilde Üç yaşında Kübra adlı müvekkilim sağ gözünün tamamını kaybetmiştir ve artık özürlü hale gelmiştir. Bizde bu sebeple müvekkilimin haklarını korumak amacıyla tüketici mahkemesi sıfatıyla Hatay Asliye Hukuk Mahkemelerinde davamızı açmış bulunmaktayız."

DR, OKAY; "TIBBEN GEREKLİ OLAN HER ŞEYİ YAPTIM, MÜSTERİHİM"

Tıbben yapılması gereken her şeyin yapıldığını vurgulayan Dr. Okay, Çok başarılı, tertemiz bir ameliyat oldu. Buradan da gayet iyi durumda ayrıldı. Bir gün sonra geldiklerinde bembeyaz iltihaplı bir gözle karşılaştım literatürde binde bir görülen endoftalmi gelişmişti. Hastanemizde o gün iki tane daha katarakt ameliyatı yapılmış olup onlarda hiçbir problem olmaması ve alınmış kültürlerde hiç üreme olmaması hastane enfeksiyonu ihtimalini azaltmaktadır. Bugüne kadar 10 binin üzerinde göz ameliyatı gerçekleştirdim. Olayın bu aşamaya gelmesine bir doktor, bir insan olarak çok üzüldüm. Ancak evde gereken hijyenin sağlanmadığını, çocuğun gözünün mikrop kaptığını düşünüyorum."