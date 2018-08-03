DHA YURT BÜLTENİ 14

SURİYELİ ANNE DÜŞÜK YAPTIĞI BEBEĞİNİ AĞAÇ ALTINA GÖMDÜ HATAY'da 5 aylık hamile olan Suriyeli 32 yaşındaki Fidel B., düşük yaptığı bebeğini kaldırımdaki ağacın altına gömdü. Olay, merkez Antakya ilçesi Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 aylık hamileyken düşük yapan Suriyeli Fidel B., bebeğin cenazesini gece saatlerinde evinin yanındaki kaldırımda bulunan ağacın altına gömdü. Olayın görgü tanıklarının bildirmesi üzerine sabah saatlerinde gelen polis ekipleri, bebeği gömüldüğü yerden çıkardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına taşınan bebek cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kayıplara karışan anne ise aranıyor. Görüntü Dökümü -------------------------- - Polis ekiplerinin bebeği gömülen yerden çıkarması SÜRE:53" BOYUT:164 MB Haber:Hüseyin BOZOK -Kamera:HATAY,(DHA) ===================== TATİL İÇİN GİTTİKLERİ MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER İSTANBUL'dan tatil için memleketleri Zonguldak'a giderken Kocaeli'nde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren Zehra Akdemir(61) ve Ayşe Koç(42), memleketlerinde yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçe geçişi TEM Otoyolu Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan tatil için memleketleri Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi'ne giden Erdal Koç yönetimindeki 34 BC 4009 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak TIR'a arkadan çarptı. Şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü Erdal Koç'un yanı sıra eşi Ayşe Koç, ablası Zehra Akdemir, çocukları Safiye Koç ve Kudret Erkin Koç yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan Ayşe Koç ve Zehra Akdemir, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu iki kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 3 yaralı ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yakınları tarafından cenazeleri alınan Ayşe Koç ve Zehra Akdemir için memleketleri Gelik Beldesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ayiçi Mahalle Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve ailenin yakınları katıldı. Ayşe Koç ve Zehra Akdemir, cenaze namazı sonrası aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------- -Sahte ürünlerin detay görüntüleri Süre: 1.07 Boyut: 132 MB Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ============================= AKILLI TELEFONUNU 'TUŞLU' İLE DEĞİŞTİRDİ, SINAVDA DERECEYE GİRDİ SİVAS'ta yaşayan Yunus Emre Karataş (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal kısmında soruların tamamını cevaplayarak Türkiye 63'üncüsü ve Sivas il birincisi oldu. Karataş, başarısında sınav döneminden önce akıllı telefonunu vakit kaybettirdiği gerekçesi ile tuşlu telefonla değiştirmesinin etkili olduğunu söyledi. YKS'de Türkiye 63'üncüsü olan Yunus Emre Karataş’a sınava hazırlandığı Sivas Kapsam Eğitim Kurumlarında ödül töreni düzenlendi. Cumhuriyet altını ile ödüllendirilen Karataş’a eğitim kurumu tarafından üniversite eğitiminde bursta verilecek. Karataş, sayısalda Türkiye 63'üncüsü olma ve Sivas il 1'incisi olma başarısını elde ettiğini belirterek, "Herkes çalışıyor ama maddi anlamda değil de birazda manevi anlamada girmek gerekiyor. İnsanın yüce rabbimle yakınlığı ve yaptığımız ibadetlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. İbadet motivasyonu arttırıyor. Ben devamlılığı sağladığım için başarılı oldum" dedi.

Sınav döneminden önce akıllı telefonunu bırakarak tuşlu telefon aldığını dile getiren Karataş, "Tuşlu telefon çok fazla vaktimi alıyordu. Sınava girecek arkadaşlara tavsiyem de telefon vakit öldürüyor, istemesek de telefonu kullanıyoruz ve vaktimizi çalıyor. Sınavda başarı isteyenler tuşlu telefon kullanabilir" ifadelerini kullandı. Sivas Kapsam Eğitim Kurumları müdürü Ertuğrul Aslan ise yaptığı açıklamada, "Öğrencimiz elde ettiği derecelerle bizleri gururlandırdı. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum" dedi. Görüntü Dökümü: -Programdan görüntü -Öğrencinin kullandığı tuşlu telefon ve konuşmaları -Kurum müdürünün açıklaması Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) ================ ÇİZMELERİNİ GİYEN MİLLETVEKİLİ KİRLİLİĞİ İLE GÜNDEMDE OLAN DEREDE İNCELEME YAPTI CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kirliliği ve pis kokusuyla gündeme gelen kent merkezindeki dereye çizmeyle girerek incelemelerde bulundu. Yavuzyılmaz, dereyi Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na dönüştürmeye çalışacaklarını söyledi. Kentin yüksek kesimlerinden gelen Üzülmez ve Acılık dereleri, kent merkezinde birleşerek Liman Caddesi'nden denize dökülüyor. Atık suların da karıştığı dere, suyla gelen çöplerle birlikte kent merkezinde kötü koku ve görüntü oluşturuyor. Kent gündeminde sık sık temizlenmesi gerektiği gündeme gelen derede CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, incelemelerde bulundu. Yavuzyılmaz, takım elbisesinin altına giydiği sarı çizmelerle dereye girdi. Çevreden geçenler, derenin içinde dolaşarak inceleme yapan Yavuzyılmaz'ı izledi. Dere kenarında iş yeri olan bir kişi, derede dolaşan milletvekilini görünce, "Sayın vekilim ne yapıyorsunuz? Gelin çay içelim." dedi. Yavuzyılmaz ise dere ıslahı için inceleme yaptığını anlattı.