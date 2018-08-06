DHA YURT BÜLTENİ 14

Kuyumcular Sokağı'nda bir kuyumcu dükkanına eşi Menduha Kasap ile birlikte giden Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, eşinin altınlarını bozdurdu. Türkiye'nin küresel saldırıların hedefi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Reşat Kasap, "Ülkemizde uzun zamandır gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz kalkışması ve son olarak döviz üzerinde finansal alanda farklı saldırılar uygulanmaya çalışılmaktadır. Halkımız daha önceki saldırılara göğüs gerdiği gibi, ekonomiye yönelik yapılmaya çalışılan saldırılara yönelikte karşı atağa geçeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ülkesi ve milleti için vermiş olduğu mücadeleye bizde halk ve yerelde yöneticiler olarak yapmış olduğu çağrıya kulak vererek destekliyor, hem aile olarak hem de Rize olarak bu çağrıya ön ayak oluyoruz. Bu gün burada eşime ait olan acizane tasarruf altınlarımızı birlikte Türk parasına çevirerek bu çağrıya ön ayak olmak istedik. Rize Belediye Başkanı olarak ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın bu çağrıya kulak vermelerini bekliyoruzö dedi.

GÖYNÜK(Bolu),(DHA)- BOLU’nun Göynük ilçesinde, termik santralde çalışan 33 yaşındaki 2 çocuk babası Fatih Boztepe makine bandına sıkışarak yaşamını yitirdi. İşçinin yakınları, santral yetkililerinin olayla ilgili kendilerini yeterli bilgi vermediğini ve oyaladıklarını iddia etti. Ankara’nın Nallıhan ilçesinde oturan Fatih Boztepe Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan bir termik santralde makine bandını temizlediği sırada vücudu banda sıkıştı. Diğer işçilerin olayı görmesiyle band durduruldu. Termik santrale 112 Acil ekipleri çağrıldı. Ekipler, işçinin öldüğünü belirledi. Ölüm haberini alan işçi yakınları, termik santral önüne gelerek cenazelerini görmek istedi. Ancak olay savcılık tarafından incelendiği için işçi yakınları içeri alınmadı. Yakınlarına cesedin Şehit Ziya Sarpkaya Göynük İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü söylendi. Hastaneye gelen işçi yakınları santral yetkililerinin yeterli bilgi vermediğini ve kendilerini oyaladığını söyleyerek isyan etti. ÖLECEĞİNİ HİSSETMİŞ İşçinin eşi İlkay Boztepe ve Kayınvalidesi Nuran Karataş hastane bahçesinde gözyaşı döktü. Yakınları, Fatih Boztepe’nin işe gitmeden önce öleceğini hissederek, “İçimde kötü bir his var. Başıma bir şey gelecek gibi hissediyorum.ö dediğini söyledi. Fatih Boztepe’nin çocukları Aslı(5) ve Hamza(3) ise babalarının ölümünden habersiz şekilde hastane bahçesinde birbirlerine sarılıp oyun oynadı. Fatih Boztepe’nin cesedinin cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kayınvalide Nüran Karataş ile röportaj

-Yakınlarının ağlamaları

-Yakınlarının fabrika önünde tepki göstermeleri(cep telefonu görüntüsü)

Süre: 03.33- 01.30/Boyut: 397 MB- 181 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA)

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Başkan Türe'nin kızı dünya evine girdi

MERSİN'de Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin kızı Avukat Hilal Türe, meslektaşı Fatih Aytaç ile evlendi.

Belediyeye ait 82 Sosyal Tesisleri'ndeki düğüne aileler başta olmak üzere; ilçe protokolü, siyasiler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İlk danslarını Sezen Aksu'nun 'Ben sende tutuklu kaldım' ismili parçasıyla yapan genç çiftin harmandalı performansı ayakta alkışlandı.

Düğünün son bölümünde kızının kuşağını bağlayan Türe'nin, folklor ekibi ile birlikte sergilediği halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı. Damat Fatih Aytaç da saz çalıp eşinin en sevdiği parçaları seslendirdi.

Görüntü Dökümü

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- Gelin ve damadın girişi

- İlk danslarını yapmaları

- Gelin ve damadın oyunları

- Oyun havaları eşliğinde akrabalarıyla oyunlar oynamaları

- Belediye Başkanı'nın kızının kuşağını bağlaması

- Gelin ve damat harman dalı oynaması

- Folklor eşliğinde başkanın oyunu

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05' BOYUT: 300 MB

Haber - Kamera: Mithat ÜNAL / ANAMUR (MERSİN), (DHA)

