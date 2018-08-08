DHA YURT BÜLTENİ 14

Kaleci, parası ödenmeyince kupaya el koydu İzmit'te yaşayan kaleci Onur Öner (30), Düzce'de Bölgesel Amatör Lig'e çıkan Çilimli Belediyespor'dan parasını alamadığını iddia ederek takımın şampiyonluk kupasına el koydu. Takım arkadaşlarıyla birlikte mağdur edildiğini ileri süren Onur Öner, "Paramı alamayınca takım kaptanlarına durumu ileterek kupayı alacağımı söyledim. Param verilene kadar kupa bende kalacak" dedi. İzmit'te yaşayan, 2017-2018 sezonunda Düzce Çilimli Belediyespor'da kalecilik yapan ve takımın Süper Amatör Lig'de şampiyon olup Bölgesel Amatör Lig'e çıkmasında katkısı olan Onur Öner, kulüpten alamadığını iddia ettiği 9 bin liraya karşılık şampiyonluk kupasına el koydu. Kupayla birlikte İzmit'e dönen Onur Öner, parası ödenene kadar kupanın kendisinde kalacağını söyledi. 'KAPTANLARIN MÜSAADESİYLE KUPAYA EL KOYDUM'

Takım arkadaşlarıyla birlikte güzel bir sezon geçirdiğini ifade eden Onur Öner, "2017-2018 sezonunu Çilimli Belediyespor ile geçirdim. Bu süreç içerisinde çok güzel bir sezon geçirdik ve şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta emeği geçen arkadaşlarımızın haklarını alamadıkları için sezon sonu veda gecesinde ben takım kaptanlarımızın müsaadesiyle kupayı almış oldum. Kupaya arkadaşlarımızın hakları için, alacakları ödenene kadar bir nevi el koymuş oldum. Çünkü bize alacaklarımızla alakalı geri dönüşlerde olumlu cevaplar gelmedi ve hatta çeşitli tavırlarda bulundular. Bu yüzden böyle bir mücadeleye girdim. Genel olarak bütün takımın ufak tefek alacakları var ama benim çok fazla alacağım kaldı. Çünkü ikinci sezondan itibaren hiçbir şekilde ödeme yapılmadı bizlere. Sezon sonu toplu olarak ödeneceği söylenen paralar, aradan 4 ay geçmesine rağmen çeşitli cezalar bahane edilerek bizlere verilmedi" dedi.

'HAKLARIMIZ VERİLMEDİ'

Kulüp yöneticileri ile futbolcuların görüştürülmediğini de iddia eden kaleci Onur Öner, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Muhsin Yavuz ile görüşme isteklerimiz sürekli reddedildi. Bu yüzden sesimizi başkanımıza duyuramadık. Bununla ilgili sorunlarımızın çözülmesini ve Çilimli Belediyespor'un şampiyonluk yolunda emeği olan bütün arkadaşlarımızın haklarının verilmesini istiyoruz. Kupayı aldıktan sonra tepkiler de oldu. Öncelikle bu şampiyonluğu biz Çilimli halkına armağan ediyoruz, fakat onlar da bu kupayı aldığım için çok tepki gösterdi, hak verenler de oldu. Bizim haklarımız verilmedi, bunu söylememize rağmen bize inanmayanlar oldu. Hâlâ bekliyoruz, kupaya sahip çıkan da olmadı ve alacaklarımız konusunda da bize geri dönüş yapan da olmadı." 'ALACAKLARIM ÖDENİNCE KUPAYI GERİ VERECEĞİM'

Onur Öner, alacaklarının ödenmesi durumunda kupayı geri vereceğini belirterek, şunları söyledi:

"Alacaklarımı geri ödedikleri takdirde kupayı geri vereceğim. Bu kupanın manevi değeri çok büyük, benim için de aynı şekilde. Bu kupada sadece benim değil, bütün takımın ve Çilimli'nin hakkı var. Bu kupanın yeri Çilimli Belediyesi'dir. Bu yüzden ben de bundan dolayı huzursuzluk duyuyorum. Aslında benim olayımın bu kadar ses getirmesinin sebebi, bu sorunun amatör kulüplerin tamamında yaşanması oldu. Amatör kümede böyle bir problem uzun zamandır var. Bu soruna çözüm yolu bulabilmek için sesimizi duyurmak istiyoruz. Sadece Çilimli Belediyespor değil, bütün amatör kümelerde uzun zamandan beri bu problem var. Biz herhangi bir sözleşme yapamıyoruz, tanıdığımız hocaların, yöneticilerin sözlerine dayanarak kulüplerle anlaşma yapıyoruz. Ancak işler her zaman yolunda gitmiyor. Kötü gidişat olduğu zaman sesimizi duyurabilecek herhangi bir resmi evrakımız yok, tamamen söz üzerine anlaşıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaleci kupa yanında antreman yaparken

-Kupa elinde röp

-Kaleciden detaylar

HABER: Ergün AYAZ--KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT-DHA ================================== 2 yaşlıdan altınları ile paralarını alan dolandırıcı yakalandı (2) TUTUKLANDI Muğla'da, kendisini polis olarak tanıtıp, iki kişinin altın, para ve dövizlerini alıp, dolandırdığı belirlenerek yakalanan 19 yaşındaki F.N.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ================================= Köyceğiz'de orman yangını Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısmen kontrol altına alınan yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü. Köyceğiz'in kırsal Çayhisar Mahallesi'nin Avlanmaz mevkiindeki sarp ve kayalık olan ormanlık alanda, dün çıkan orman yangınından sonra bugün de aynı bölgede yangın başladı. Saat 07.00'de başlayan yangını görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 29 arazöz, 11 su ikmal aracı, 7 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 15 kamyonet, 3 belediye arazözü, 15 teknik personel, 13 memur ve 143 söndürme işçisi müdahale etti. Kısmen kontrol altına alınan yangında, 10 hektar ormanlık alanı zarar gördü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Dün bölgede çıkan yangını kontrol altına aldık. Gece boyu soğutma çalışmaları sürdü. Yangının çıktığı bölgedeki yanan kozalaklar, bölgenin aşağısında tekrar yangın çıkardı. Bölgedeki arazi şartları çok zor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ; - Yangın söndünme çalışması, helikopterden orman ekiplerini çektiği görüntü Haber: Cavit AKGÜN- Süleyman İLTER / MUĞLA, (DHA) =================================== Tünelde otomobil alev aldı, zincirleme kaza meydana geldi Ordu'nun Perşembe ilçesinde, tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, can kaybı ve yaralanma olmadı. Ordu'nun Peşembe ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli içinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Alevleri gören 4 araç sürücüsü, kontrolünü yitirdi, zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Alev alan otomobil yapılan müdahale ile söndürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera:Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) ================================ Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu Konya'da, asfaltlama yapan işçiler, yol kenarındaki kutuda, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü buldu. Çürümeye başlayan ölü köpek, belediye ekiplerince yoldan alındı.

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'nden Ardıçlı Gölü'ne giden yolda asfaltlama yapan işçiler, yol kenarında karton kutu olduğunu fark etti. Kutuya yaklaşınca kötü koku alan işçiler, içine baktığında, ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsünü gördü. Çürümeye başlayan ölü köpek, ihbarla gelen belediye ekiplerince yoldan alındı. Köpeğin yol kenarına canlı bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirten işçi Mustafa Kara, "Biz burada yol çalışması yaptığımız sırada, karton kutuyu fark ettik. İçerisine baktığımızda, ön ayaklarından bağlanmış ölü köpek bulduk. Büyük ihtimalle hayvan burada ölmüş. Ne gerekiyorsa yapılması için belediyeyi aradık" dedi. Görüntü dökümü:

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-Ön ayakları bağlanan köpeğin görüntüsü

-Karton kutuyla yol kenarına bırakılmış görüntüsü

-İşçi Mustafa Kara röp

-Çevreden detaylar Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)) ============================================= Düğün konvoyundaki otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyundaki bir otomobilin, kontrolden çıkıp bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Kahta- Adıyaman karayolundaki Habipler Köyü kavşağında meydana geldi. Adıyaman yönüne ilerleyen düğün konvoyundaki, Sinan Köse (26) yönetimindeki 03 KK 831 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Sinan Köse ile otomobilde bulunan Nuray Köse (18), Halil Tandoğan (29) ve Zeynep Yetiş (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araç - Gelin ticari taksiye binerken - Damat ticari taksiye binerken - Yolda tek şeritten giden araçları - Kaza yapan araç - Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB ============================= Turizmci Yaşar toprağa verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yaşar Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar (74), memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılırken, aileye başsağlığı dileyen Muharrem İnce ise töreni beklemeden ilçeden ayrıldı. İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçen pazartesi günü çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren Yaşar Turizm Yönetim Kurulu Başkanı 3 çocuk babası Ahmet Yaşar için memleketi Sandıklı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı CHP'li Fethi Yaşar'ın ağabeyi, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır'ın kayınpederi ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği yönetim kurulu üyesi İbrahim Yaşar'ın babası olan Ahmet Yaşar için ikindi vakti Ulu Camii'de tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP sözcüsü Bülent Tezcan, Afyonkarahisar milletvekilleri Ak Partili Veysel Eroğlu, CHP'li Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, ilçe belediye başkanları, Ahmet Yaşar'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazında Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Yaşar'ın kardeşi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Veysel Eroğlu yan yana saf tuttu. Namazın kılınmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer protokol üyelerinin omuz verdiği Yaşar'ın cenazesi, Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.