DHA YURT BÜLTENİ 14

1)MALATYA'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA MALATYA'da geçen yıl bir kafede 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 20 Mart 2017'de akşam saatlerinde Kanalboyu'nun Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Kafe işletmecilerinin de bulunduğu iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, kafeye dışarıdan gelen gruptan Burak Akpınar (21), Hakan Kaba (32), Erdinç Barutçu (23) ile kafe işletmecilerinden Serdar Ökten (41) yaşamını yitirdi. Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, olayda ölen Serdar Ökten'in kardeşi Aykut Ökten (29) ile kafe çalışanı Yasin Ertaş (31) ve olaya karışan Kerem Dereili (27) müşteki- şüpheli olarak, Ahmet D. (20) ile ölen Hakan Kaba'nın kardeşi Enes Kaba (25), Eren D. (27), Suat Ağzıküçük (29) ve Umut Y. (23) şüpheli olarak yargılandı. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Aykut Ökten, Yasin Ertaş, Kerem Dereili, Enes Kaba ve Suat Ağzıküçük, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları Mehmet İnce, Münir Reşat Kara, Niyazi Tokmak, Mehmet Nuri Koşar, Gökhan Bozkurt, Serdar Öktem ve Yusuf Ağa Gürbüz katıldı. Sanıklar ile avukatlarının son savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanık Aykut Ökten'e Hakan Kaba ve Erdinç Barutçu'yu haksız tahrik altında öldürmekten dolayı 10'ar yıldan 20 yıl hapis cezası, sanık Yasin Ertaş'a Burak Akpınar'ı haksız tahrik altında öldürmekten 10 yıl hapis cezası, sanık Enes Kaba'ya ise Serdar Ökten'i öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanık Enes Kaba'ya ayrıca yağmaya teşebbüsten 8 yıl 9 ay, nitelikli adam yaralama suçundan 8 yıl 9 ay, yaralama suçlarından yine 4 yıl 9 ay hapis cezaları da verdi. Mahkeme heyetince, sanıklar Suat Ağzıküçük ve Kerem Dereili'ne yağmaya teşebbüs suçundan 8'er yıl 9'ar ay hapis cezaları da verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti. Mahkeme heyeti, hüküm ile birlikte tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULMUŞLAR

Bu arada, dava dosyasına giren iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, çatışma ve bu sırada müşterilerin yaşadığı büyük panik yansıdı. Çatışma sırasında birçok müşteri iş yerinden kaçarken, çok sayıda müşterinin de yerlere yattığı ve masa altlarına girdiği görülüyor. Bazı müşterilerin ise çatışma esnasında yere yatarak ölü taklidi yaptığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detaylar

- Yaralıların yerde durması

- Sağlık görevlilerinin yaralıları taşıması

- Saldırı anı, güvenlik kamera görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 875 MB ===================================================== 2)ESKİ BAKAN, BOŞANMAK ÜZERE OLAN ÇİFTİ BARIŞTIRDI ESKİ Orman ve Su İşleri Bakanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, aile içi sorunları nedeniyle boşanma kararı alan Akif ve Hatice Başyiğit çiftiyle görüşerek kararlarından vazgeçirdi.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, memleketinde esnafı ziyaret etti. Kurtuluş Caddesi'nde esnaf ziyareti sırasında yanına gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli olarak çalışan Akif Başyiğit, Veysel Eroğlu'dan ilginç bir istekte bulundu. Akif Başyiğit, 4 yıllık evli olduğunu, sorunları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını belirterek, Eroğlu'ndan kendilerini barıştırmaları konusunda yardım istedi. Eroğlu, bu istek üzerine kendi telefonundan, 1 çocuk annesi ev kadını Hatice Başyiğit'i aradı.

Veysel Eroğlu, Hatice Başyiğit'le telefonda 25 dakika görüşerek, "Eşin seni çok seviyor. O kadar çok seviyor ki aşık olmuş. Onun için 'arabanın önüne kendimi atacağım, o istesin sigarayı bile bırakacağım' diyor. Böyle bir eş bulmuşsun, Allah hayırlı uzun ömür versin. Tamam mı Hatice kardeşim? Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban sana aracını gönderiyor. Bugün barışacaksınız. Bugün mübarek bir gün. Hadi göreyim seni. Bir şey olursa kulağını çekerim onun. Bak şu anda kulağını çekiyorum. Seni seviyormuş daha ne istiyorsun. Seni arabayla aldıracağım" dedi.

EROĞLU'NUN TELEFONUNDA EŞİNE İLANI AŞK ETTİ

Eroğlu daha sonra telefonu Akif Başyiğit'e vererek eşi ile konuşmasını istedi. Akif Başyiğit, eşine kendisini sevdiğini ve onsuz yapamayacağını söyledi. İşyerindekiler de Akif Başyiğit'i alkışlayarak destek verdi. Kısa süre sonra Hatice Başyiğit eşinin yanına geldi. İkiliyle burada da konuşan Veysel Eroğlu, çiftin barışmasını sağladı. Başyiğit çifti daha sonra birbirine sarılarak boşanma kararından vazgeçtiklerini söyledi.

Veysel Eroğlu'na esnaf ziyaretinde Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve partililer eşlik etti.

Görüntü Dökümü

Cep telefonu görüntüsü)

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-Eski Bakan Eroğlu kadınla telefonda görüşürken

-Kadın Bakan Eroğlu'nun yanına gelmesi

-Bakan Eroğlu kadını ikna etmesi Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) ======================================================= 3)ÇAYA DÜŞEN EŞİNİN CESEDİ BULUNDU; GÖZYAŞLARINA BOĞULDU ESKİŞEHİR'de, bu sabah köpeğini gezdirmeye çıkaran Hayrettin Kelkit (55), Porsuk Çayı'na düştü. Su yüzeyinde bulunan ayakkabıların eşine gösterilip, Kelkit'e ait olduğu belirlenince dalgıçlar, Porsuk Çayı'nı aradı. Kelkit'in 7 saatlik çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle'deki 3'üncü Dere Sokak'ta meydana geldi. İşe giden kadın, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, Porsuk Çayı'na birinin düştüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Görgü tanığı kadın, polislere, "Beyaz saçlı bir erkek suda batıp, çıkıyordu. Bir süre çırpındıktan sonra suda kayboldu" dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli dalgıçlar, Porsuk Çayı'nda arama çalışması yaptı. Ekipler, su yüzeyindeki bir çift kahverengi ayakkabıyı kıyıya getirerek, Hayrettin Kelkit'in eşi Mukaddes Kelkit'e (44) gösterdi. Mukaddes Kelkit, ayakkabıların eşine ait olduğunu söyledi. Kelkit, 6 yıl önce evlendiği eşinin kuyumcuda çalıştığını, sabah köpeği gezdirmek için dışarı çıktığını, köpeğin ise eve tek başına ıslak döndüğünü anlattı.

7 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞILDI

Arama çalışmaları sürdürülürken, kayıkla Porsuk Çayı'nda çöp toplayan belediye görevlileri ise suda köpeklere atılan topu buldu. Dalgıçlar, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından Hayrettin Kelkit'in cesedini buldu. Kelkit'in cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Dalgıçların suya atlaması,

-Suda arama yapılması,

-Görgü tanığı kadının konuşması,

-Dalgıçların bulduğu ölene ait ayakkabıların görüntüsü,

-Ölenin eşinin ağlaması,

-Köpeklere atılan topun görüntüsü,

-Üzeri örtülü cesedin görüntüsü,

-Ölenin sağlık fotoğrafları bulunuyor.) Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA ==================================================

4)MANŞ'I GEÇEN BENGİSU AVCI, MUTLULUĞUNU REKTÖR BUDAK'LA PAYLAŞTI EGE Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Bengisu Avcı, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen Türk kadını olarak adını tarihe yazdırdı. Genç sporcu Türkiye'ye dönünce EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Bengisu Avcı, geçen yıl deneyip hipotermi nedeniyle tamamlayamadığı Manş Denizi geçişini bu yıl başardı. Yüzme sporuyla 6 yaşında tanışıp açık su yarışlarında birçok derece elde eden, 2 yıldır Manş hayalini gerçekleştirmek için antrenman yapan milli sporcuya Manş Denizi'ni geçişinde yakınındaki teknede annesi Meserret Avcı, mentör antrenörü Kamil Resa, beslenme yardımcı antrenörü Matt Duggan ve gözlemci hakem Keith Oiller eşlik etti.

47 KİLOMETRE YÜZDÜ Channel Swimming Association'ın belirlediği kurallar gereği tekneye dokunması ve termal koruyucu, yüzmeyi kolaylaştıran mayolar giymesi yasak olan sporcu, yaz aylarında bile sıcaklığı 14 ile 17 santigrat derece arasında değişen suda tam 47 kilometre boyunca yüzdü. Suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez'e ulaşan Bengisu, bu dereceyle Manş'ı en kısa sürede geçen Türk kadını oldu. İLK ZİYARET REKTÖR BUDAK'A Türkiye'ye dönen milli sporcu, EÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer ile EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret etti. Genç sporcuyu tebrik edip mutluluğunu paylaşan Rektör Budak, Avcı'yla gurur duyduğunu dile getirdi. Rektör Budak, "Öğrencimiz Bengisu Avcı Manş Denizi'ni en hızlı geçen Türk kızımız oldu. Gurur duyduk kendisiyle, bizim için çok daha özel olanı, öğrencimiz olması. Öğretim üyelerimizin üzerinde emeğini olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ben kızımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Maddi ve manevi her zaman Ege Üniversitesi olarak yanında olacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

İLK DENEMESİNDE BAŞARISIZ OLDU, MÜCADELEYİ BIRAKMADI Ege Üniversitesi Spor Kulübü bünyesinde henüz 6 yaşındayken yüzme sporuyla tanıştığını belirten Avcı, "2009 yılında açık su yüzme branşına başladım. Bu branşta milli takıma girdim ve çeşitli başarılar elde ettim. Açık suyu çok sevdiğimi fark ettim ve açık su maratonlarına katılmaya başladım. Manş Denizi'ni ilk kez bir Türk kadını 1979 yılında 15 saat 47 dakikada geçti. Rekor getirebileceğimizi düşündüm. Ayrıca bunca yıl sonra 'Neden bir Türk kadını daha geçmesin' dedik. Türk kadınlarına örnek olsun istedik. Ben bu işi tutkuyla yapıyorum insanların tutkularını bırakmamasını istiyorum. Geçen yıl ilk kez bu yolculuğa çıktım, yanımda annem ve Kamil hocam vardı. Geçen yıl başarısız olduk ama çok şey öğrendik. O dönem su çok soğuktu ve hipotermi tehlikesi yaşadım, hakem sudan beni alıp yüzüşümü iptal etti. Ancak mücadeleden vazgeçmedim ve bir kez daha denemek istedim. İngiltere'ye gidip bir kez daha başvuruda bulundum" diye konuştu. "BU YIL ÇOK ŞANSLIYDIK"

3 Ağustos 2018 tarihinde saat 03.17'de yüzmeye başladığını söyleyen Avcı, "Birçok olumsuzlukla karşılaşabiliyorsunuz ama bu yıl çok şanslıydım. Aslında büyük bir ekibimiz var ve o ekip sayesinde başladım. Geçiş kuş uçuşu 34 kilometre ancak gelgit ve akıntılar nedeniyle 47 kilometreyi buldu. 47 kilometrelik mesafeyi 11 saat 29 dakikada bitirdim. Zorlandığım her yerde, içimden, arkadaşlarımın, beni düşünen insanların, öğretmenlerimin ve ailemin ismini saydım. Yoksa soğuk ve akıntı nedeniyle başaramazdım. Özellikle bitişe 1 kilometre kala çok zorlandım. Gelgit değişiminden dolayı sürükleniyorduk ve o sırada daha çok güç uygulamam gerekiyordu ama saatlerdir de sudaydım. Yaklaşık 2.5 saat akıntıyla uğraştım. Benim için en zor kısmı oydu ama sonunda karaya ulaştım. Hedefim dünyanın en zorlu yüzme parkuru olan Seven Oceans parkurunu tamamlamak. Bunu dünyada yapan çok az sporcu var. Eğer destek bulabilirsem bunları başarabilirim. Bugünlere ailemin desteğiyle gelebildim o yüzden maddiyat çok önemli, eğer maddi destek bulabilirsem ülkemi en iyi şekilde temsil edebilirim" dedi.

Dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olarak kabul edilen Manş Denizi'nde soğuk su ve kuvvetli akıntı ile gelgitlerin yanı sıra yüksekliği 2 metrenin üzerine ulaşan dalgalar, ani bastıran sis, yağmur, rüzgar, günde yüzlerce gemi ve tanker geçişiyle çok yoğun deniz trafiği, köpek balıkları, deniz anaları, yosunlar ve yüzen atıklar, sporcular için ciddi risk oluşturuyor. Sporcular kanal geçişi sırasında jel gıdalarla beslenebiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Bengisu Avcı ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın görüntüsü

- Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile röp

- Bengisu Avcı ile röp Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) ======================================================== 5)DİKKATSİZ SÜRÜCÜLERİN KAZALARI KAMERADA DENİZLİ'de gerçekleşen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Pamukkale ilçesi İncilipınar Caddesi'nde bir süre önce meydana gelen iki ayrı trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından görüntülendi. İlk kamera görüntüsünde, kontrolsüz kavşakta dikkatsizce yola çıkan bir cipe, caddeden gelen bir otomobilin çarpması yer alıyor. Bu kazada sürücüler yara almazken, diğer kazada ise otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcunun havada takla atması MOBESE kamerasınca görüntülendi. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kazayı, başlarında kask olduğu için hafif sıyrıklarla atlattı. Görüntü Dökümü

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- Otomobilin cipe çarpması

- Motosikletin dönen otomobile çarpması

- Sürücü arkadaşının havada takla atıp yere düşmesi

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ====================================================== 6)YEDİLER TÜRBESİ RESTORASYONU TAMAMLANDI DENİZLİ'deki İlbade Mezarlığı yanındaki, içinde İnançbey ve ailesine ait olduğu sanılan 7 mezarın bulunduğu tarihi Yediler Türbesi restore edildi.Denizli Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçelerde yer alan tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışmaları kapsamında, 10 yıldan fazla süredir kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürdüğü İlbade Mezarlığı'nın bitişiğindeki Yediler Türbesi'nin restorasyonunu tamamladı. Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Denizli'ye hizmet veren ve son dönemde Türk tarihi bakımından çok önemli eserlerin keşfedildiği İlbade Mezarlığı'nın açık hava Türk tarih müzesi olması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin, yaptığı bu restorasyonla Denizli kültürel mirasına büyük katkıda bulunduğu belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İlbade Mezarlığı'nın yanı başındaki Yediler Türbesi'nin Denizli'nin manevi kimliğine kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Köklerimizin olduğu, manevi değerlerimizin bulunduğu ve atalarımızın ebedi istirahatgahları buradadır. Bizlere düşen görev ise geçmişimize, bu değerlerimize sahip çıkıp onları gelecek nesillere aktarmaktır. Denizli'nin manevi kimliğini yansıtan eserlerden olan Yediler Türbesi'ni restore ederek, gelecek nesillere ulaşmasını amaçladık" dedi.

Tarihi bilgilere göre, İnanç Bey'in, 14'üncü asrın başlarında Germiyanoğulları hakimiyetinde bulunan Ladik Beyliği'nin başına getirildiği biliniyor.

Görüntü Dökümü

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-Başkan Osman Zolan'ın türbeyi gezmesi ve bilgi alması

-Mezarlardan genel ve detay görüntüler

-Restorasyonu tamamlanan Yediler Türbesi'nden ve 7 mezardan görüntü

Haber-Kamera. Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ====================================================== 7)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TASARLADIĞI ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YARIŞTI TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Alternatif Enerjili Araçlar Yarışları' Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde başladı. Yarışlarda 3 gün boyunca üniversite öğrencileri tarafından tasarlanan araçlar dereceye girmek için mücadele edecek.

TÜBİTAK'ın 2005 yılından bu yana düzenlediği 'Alternatif Enerjili Araçlar Yarışları' bugün Körfez Yarış Pisti'nde başladı. Hazırladıkları araçların en az enerji tüketimine sahip olduğunu göstermeyi hedefleyen üniversite öğrencileri, araçların yapım aşamasında tamamıyla yerli malzeme kullandı. 3 gün boyunca sürecek yarışlarda elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8, bu yıl ilk defa düzenlenecek olan otonom (sürücüsüz araç) kategorisinde de 5 takım dereceye girmek için mücadele edecek.

Yarışların ilk gününde elektromobil kategorisinde yarışan İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi Mustafa Akbulut, her yıl düzenlenen bu tür etkinliklerin öğrenciler açısından çok verimli olduğunu ifade ederek, "Yarış çok güzeldi, ufak bir kaza atlatmama rağmen yarışı sorunsuz bir şekilde bitirebildim. Hava çok sıcak, araç içerisi de çok sıcak fakat yarış çok güzeldi. Şampiyonluk konusunda iddialıyız şampiyon olmak istiyoruz." Düzenlenen yarışlara Gaziosmanpaşa Üniversitesi adına katılan mühendislik bölümü 4. sınıf öğrencisi Merve Filiz Bakı, yarışta kullanılan aracın her parçasının yerli üretim olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yarış heyecan vericiydi, güzel ve değişik bir maratondu. Ben daha önce deneme sürüşlerine de çıktım o zaman pist alanı boştu, o zaman zorluk yaşamamıştım ama diğer araçlarla gitmek tabii ki de daha zor oluyor. Hava çok sıcak, aracın içerisi daha da sıcak bir de tulumlarımız yanmaz olduğu için bunların da ayrı bir etkisi oluyor ama yarış maratonunda sıcağı çok düşünemedim açıkçası çok keyifliydi. Biz geçen sene de katılmıştık ama ürünlerimizin bir kısmı yerli değildi sadece motorumuz kendimize aitti. Bu yıl değişiklik olarak aracı hafiflettik, alüminyum şasi yaptık. Diğer ürünlerimizi de yerli yaptık."