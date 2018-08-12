DHA YURT BÜLTENİ-14

1)MANİSA'DA ORMAN YANGINI

MANİSAN'nın Soma ilçesi Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde orman yangını çıktı.Soma ilçesi Göktaş Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak ve 15 arazöz ile çok sayıda orman işçisi yangına müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler.

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir), (DHA)

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2)DENİZDE KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

ZONGULDAK'ta, önceki gün serinlemek için denize giren Hayrettin Taşdemir(19) kaybolurken, arama çalışmaları 3'üncü günde havadan ve denizden devam etti. Cuma günü Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde denize giren Hayrettin Taşdemir dalgalara kapılarak kayboldu. Cuma gününden bu yana devam eden arama çalışmaları denizde dalgaların durulmasının ardından hız kazandı. Çalışmalarının 3'üncü gününde Sahil Güvenlik, AFAD ekipleri, dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarla denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir aranıyor. Arama çalışmaları aynı zamanda helikopter ile havadan da yapılıyor. Ağrı'dan 1 ay önce kente inşaatta çalışmak için ağabeyi ile birlikte gelen talihsiz gencin yakınları, acı haberi duyunca Zonguldak'a geldi. Aile için Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından çadır kuruldu. Arama çalışmalarını deniz kenarından takip eden gencin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.