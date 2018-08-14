DHA YURT BÜLTENİ 14

BRUNSON'U ZİYARET EDEN ABD MASLAHATGÜZARI: TÜRK OTORİTELERİNE ÇAĞRILARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u, Alsancak semtindeki evinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından çıkışta açıklama yapan Hovenier, "Şimdi pastörle görüştüm ve Türk otoritelerine hem Rahip Brunson'un tutuklu bulunduğu hem de ABD misyonlarında çalışan Türk çalışanların tutuklu bulunduğu diğer davalar konusunda çağrı yapmaya devam ediyoruz. Hükümetimin talebi üzerine bu davaların sonuçlanması, herhangi bir gecikme olmadan ve şeffaf bir şekilde sonuçlanması için Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz" dedi. Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, yaptığı açıklamanın ardından sokaktan ayrıldı.

KARŞI BİNAYA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Maslahatgüzar Hovenier'ın ziyareti sırasında, Brunson'un evinin karşısındaki apartmanda oturan vatandaşlardan biri daireye Türk bayrağı astı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jeffrey M. Hovenier'in konuşması

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) =================================================== ESKİ HDP İSTANBUL İL BAŞKANI, EDİRNE'DE GÖZALTINA ALINDI EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öne sürülen ve 2 ay önce tutuklu olduğu davadan tahliye edilen eski HDP İstanbul İl Başkanı Mehmet Şamil A. ile 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eski HDP İstanbul İl Başkanı Mehmet Şamil A., göçmen kaçakçılığından suçundan kaydı bulunan Ahmet T. ve yanlarındaki Haydar Y.'nin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheliler Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundukları otomobil durdurularak gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Mehmet Şamil A.'nın geçen Haziran ayında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı İstanbul 28'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye girişi

-Edirne adliyesi Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- =================================================== İMZA GÜNÜNDEKİ TÜM GELİRİ HAYVANSEVERLER DERNEĞİNE BAĞIŞLADI MERSİN'in Anamur ilçesinde Doç. Dr. Müzikolog Sabri Uysal, 'Yarenlik Edelim Dedik' isimli kitabının imza gününden elde ettiği tüm geliri, Anamur Hayvanseverler Derneği'ne bağışladı. Anamur'daki geçen 71 Yörük hikayesinin yer aldığı kitabın imza günü; Belediye Başkanı Mehmet Türe, Meclis Üyeleri Ali Rıza Kibrit, Ahmet Öğür ve Hayvanseverler Derneği Başkanı Veteriner Hekim Ali Kubilay Erdal ile yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Belediye Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözünü anımsatan Belediye Kültür Müdürlüğü Sorumlusu Yaşar Yiğit, yörük kültürünün Atatürk tarafından da tescillendiğini vurguladı. Belediye Başkanı Mehmlet Türe ise ilçedeki kültürel etkinliklere her zaman destek vereceklerinin altını çizerek, Doç. Dr. Müzikolog Sabri Uysal'a teşekkür etti. 'Yarenlik Olsun Dedik' isimli kitabını hem stresli bir ortamdan uzak kalmak için hem de yeni neslin atalarının esprili yönlerine sahip çıkmasına öncülük etmek için yazdığını söyleyen Uysal da, kitabının ilk imza gününden elde edilen gelirin tamamını Anamur Hayvanseverler Derneği'ne bağışladığını açıkladı. Programda Uysal'ın Dortmund Üniversitesi'nden öğrencisi olan Nalan Hacıhüseyinoğlu ile yaptığı düetler de ayakta alkışlandı.

Görüntü Dökümü

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- Meclis salonu önünde katılımcıların karşılanması

- Kitap görüntüleri

- Salondan genel ve detay görüntüler

- Anlatımlar

- Çiçek ve plaket sunumu

- İmza anı

- Belediye Başkanı Mehmet Türe ile röportaj

- Hayvanseverler Derneği Başkanı ile röportaj (BOYUT: 276 MB) (SÜRE: 04.45 DK)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) ===================================================== KIRKAĞAÇ'TA KAVUN HASADI BAŞLADI MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, tat ve aromasıyla coğrafi işaretle tescilli ünlü Kırkağaç kavununda ilk hasat başladı.

Kırkağaç kavununun ilk hasadı, üretici Aladdin Sarıaslan ve Bülent Somalıoğlu'nun tarlalarında yapıldı. Geçen yıla oranla ekili alandaki artışla birlikte bu yıl Kırkağaç'taki 10 bin dönümden 30 bin ton ürün alınacağı beklentisi içinde olunduğu kaydedildi. Kavunun tarlada kilo fiyatının 1.50-1.80 TL arasında değiştiği bildirildi. Kırkağaç Ziraat Odası Genel Sekreteri Emin Özarı, nisan ayından bu yana "Kırkağaç kavunu 14-15 Ağustos'tan önce hasat edilmez" dediklerini belirtip, "Kavunumuz tadı ve aroması ile diğer kavun türlerinden ayrılmaktadır. Atlarımız bundan 200-300 yıl önce nasıl kavun tohumu alıyorlarsa, bugün de aynı geleneği sürdürüyoruz. Lezzeti de buradan geliyor. Diğer türlerde olduğu gibi hibrit tohumdan kavun yetiştirmiyoruz. Yani Kırkağaç kavununun genleri ile oynanmamış olduğu için 300 sene önce neyse şimdi de o lezzet ve aromada. O nedenle de Kırkağaç kavunu tercih sebebidir. 2008 yılında patentinin alınmasıyla birlikte bütün kavunlarımıza 'Kırkağaç kavunu' olduğunu belirten etiket basılmaya başlandı. Tüketicilerimize tavsiyemiz kavunlarımızı İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerimizden alırken etiketine dikkat etsinler. Üzerinde etiket yoksa o Kırkağaç kavunu değildir" diye konuştu.