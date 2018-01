DHA YURT BÜLTENİ 15 

GAP'ın ve tarımın başkenti olan Şanlıurfa'da böyle anlamlı bir toplantının gerçekleştirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür eden Bakan Fakıbaba, bakanlık olarak kırsal kalkınmaya önem verdiklerini söyledi. Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendiren Fakıbaba, AB'nin bu harekâta destek vermesinden dolayı memnuniyetini ifade etti. Türkiye'nin işgalci bir devlet olmadığını belirten Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, şunları söyledi:"Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman işgalci bir devlet olmamıştır. Ama Türkiye Cumhuriyeti her zaman sınırlarını korumak ve ülkesine korumak adına her türlü girişimde bulunmayı, gözünü kıpmadan bu işe sahip çıkmayı, her zaman bir görev olarak kaydetmiştir. Bu bağlamda da ben özellikle Afrin'de şehit olan kardeşlerimize, askerlerimize Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama bizim toprağımızda gözü olanın Türkiye gözünü çıkarır. Bunu herkesin bilmesi lazımdır."

'BİZİM YÖNÜMÜZ BATI'YADIR'

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinen Bakan Fakıbaba, "AB standartlarını almak, hijyenini almak, çalışma standartlarını almak; gerçekten önemli bir alışkanlık olarak görüyoruz. Bizim yönümüz Batı'yadır. Eğer AB bizi kabul etmiyorsa onların bilebileceği bir iştir. Ama biz Batı'ya bakıyoruz. Standartlarımız AB standardıdır. Avrupa'nın en önemli dostu Türkiye'dir. Eğer Türkiye olmamış olsaydı, eğer Türkiye'ye komşu AB olmamış olsaydı, şu Suriye olayında Avrupa'daki durumu bile tahmin etmek istemiyorum. Çünkü bizdeki şu 3.5 milyon Suriyeli göçmen Avrupa sınırları içerisinde olacaktı. Bu da Avrupa'yı ne hale getirirdi, onu bilemiyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu 3.5 milyon insanı almış bağrına basmış ve onları kardeş olarak kabul etmiş, sofralarını onlara açmıştır. Biz onları seviyoruz. İnanıyorum ki onlar da bizi seviyordur."