DHA YURT BÜLTENİ-15

TSK: 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'in Kuri Tepe bölgesinde teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Haber:KİLİS,(DHA) =============================================== Emekli uzman çavuş, gölde ölü bulundu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kanser hastası olduğu belirtilen emekli uzman çavuş Metin Çınarlı (50), gölde ölü bulundu.

Gölbaşı Gölü kıyısında öğleden sonra gezen vatandaşlar, suda bir kişiyi hareketsiz görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla göle gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, emekli uzman çavuş Metin Çınarlı'ya ait olduğu belirlendi. Kanser olduğu belirtilen Çınarlı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Güvenlik görevlilerinin olay yeri incemesi

- Sağlık görevlileri

- Cesedin götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN,(DHA) =============================================== Kahramanmaraş'ta Diyanet-Sen'den Adnan Oktar'a suç duyurusu MEMUR-SEN'e bağlı Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Ekrem Arslan, Adnan Oktar'a tepki gösterdi. Arslan, şunları söyledi:

"İslam'ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavır ve davranışı konusundaki hükümleri açık iken, İslam dininin hiç tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Müslümanların gözünün içine baka baka milli ve manevi değerleri aşağılayan Adnan Oktar, tepki konulduğunda ahlaksız ifadelerle Diyaneti hedef almaya çalışmaktadır."

Açıklamanın ardından Ekrem Arslan, Cumhuriyet Savcılığına Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekrem Arslan'ın adliyeye gelişi

- Arslan'ın açıklaması

- Ekrem Arslan ve Şevket Bozdoğan'ın adliyeye girişi GÖRÜNTÜ BOYUTU: 32 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA) ================================================ Datça'da kaçaklar ölümden döndü Muğla'nın Datça ilçesinden lastik botla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen, ancak dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçirip, korkulu anlar yaşayan 13 kaçak, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Fenalaşan bir hamile kadın, hastaneye kaldırıldı.

Datça kıyılarından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos Adası) doğru yola koyulan 5'i çocuk ve 3'ü kadın toplam 13 kaçak, şiddetli rüzgarla oluşan dev dalgalar yüzünden zor anlar yaşadı. Lastik botun batmak üzere olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, bugün saat 07.35'te kaçakların botunu tespit etti. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri, ölümle burun buruna gelen kaçakların yaşadığı o anları görüntüledi. Kurtarılarak sahil güvenlik botuna alınan kaçaklardan hamile kadın, fenalaştı. Bu kadına, getirildikleri limanda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye götürülen hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer kaçaklar ise polise teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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*sahil güvenlik kamerası - Kaçakların kurtarılma anı görüntüsü Haber: Kadir ÖZEN- Kamera : DATÇA (Muğla), (DHA) ================================================ Çiftlikte çıkan yangın panik yarattı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde MHP İlçe Başkanı Selahattin Karacaoğuları'na ait büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 2 bin saman balyası kül olurken, 30 büyükbaş hayvan güçlükle dışarıya çıkarıldı. Malkara'nın İshakça Mahallesi'nde MHP İlçe Başkanı Selahattin Karacaoğulları'na ait çiftliğin samanlık bölümünde bu akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yargın çıktı. Çiftlik çalışanları itfaiyeye haber verip, alevlere müdahale ederken bir yandan da ahırlarda bulunan 30 büyükbaş hayvanı güçlükle dışarıya çıkardı. Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek, çiftliği sarmadan kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 2 bin saman balyası yanarak kül oldu. Çiftlik sahibi Selahattin Karacaoğulları, yangının neden çıktığının henüz belirlenemediğini belirterek, "Yapılacak bir şey yok, yangın bu. Allah beterinden korusun. İtfaiye ekipleri de elinden geleni yaptı. 2 bin balya bağlatmıştık. Elektriğin ana şalteri kapalıydı. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil araştırılıyor" dedi. İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, "Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Kimse bir şey bilmiyor. Haber verildi, itfaiye geldi. Çıkış nedeni araştırılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin gelişi ve yangına müdahalesi

-Kamyon ve iş maknalarının çalışması

-Alev alev yanan balyalardan detay

-Büyükbaş hayvanların kurtarılması

-Karacaoğlulları'nın konuşması

-Muhtarın konuşması

-Yangında balyaların kurtarılması

- Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) ================================================ Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın öldü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Nazife Acar (72), hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Ören Yenimahalle Meşelik Sokak'ta meydana geldi. Nazife Acar, dar sokakta dönemeyince geri manevra yapan Muammer E.'nin(42) kullandığı 67 La 829 plakalı kamyonetin altında kaldı. Yaşlı kadının bağırmasıyla kaza yerine gelen komşuları, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Sağlık ekipleri Acar'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahallelerde dolaşarak mutfak gereçleri satan kamyonet sürücüsü Muammer E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi

-Kamyonetin altında kalan Nazife Acar’ın cansız bedeni

-Polisin vatandaşları olay yerinden uzaklaştırması

-Sürücü Muammer E.’nin gözaltına alınması Süre: (5.09) Boyut: (308 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ================================================ Çorum'un yeni Belediye Başkanı Zeki Gül oldu AK Partili Muzaffer Külcü'nün istifasıyla boşalan Çorum Belediye Başkanlığı görevine, AK Parti'nin adayı olan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül yapılan oylama ile seçildi. Çorum Belediye Başkanı AK Partili Muzaffer Külcü'nün geçen 30 Ocak'ta görevinden istifa etmesinin ardından belediye meclisi, yeni belediye başkanını seçmek üzere toplandı. 31 üyesi bulunan meclisin toplantısında, AK Parti'nin adayı olan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül'e 1 MHP'li üye de destek verdi. 10 CHP'li meclis üyesi ise oylama öncesi salondan ayrıldı. Seçimin ilk turunda AK Partili 20 meclis üyesi ve 1 MHP'li üyenin oyunu alan Gül, başkan seçildi.

Oylama sonrasında konuşan yeni Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, istifa eden eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'ye bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Gül, şöyle dedi:

"Meclisimizin kararı, belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun. İnsanlar ve makamlar geçicidir. Kalıcı olan devletimiz ve milletimizdir. Kamu hizmeti bir bayrak yarışıdır ve devlette devamlılık esastır. Bize düşen bugünden itibaren gece gündüz çalışarak şehrimizi mamur, hemşehrilerimizi de memnun etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ödevi hakkıyla yerine getirmek, AK Parti belediyeciliğinin bayrağını zirveye taşımak boynumuzun borcudur. Çorum'un yolu açıktır, geleceği aydınlıktır. Bu aydınlık yürüyüşümüze katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kararınız ülkemize, milletimize ve Çorum'umuza hayırlı olsun."