DHA YURT BÜLTENİ-15

Akşener, Bilal Erdoğan'ın 'Babamdan sonra bu ülkenin hali ne olacak?' açıklaması yaptığını hatırlatarak, burada psikolojik ve patolojik sorun olduğunu söyledi. Akşener, ''Devletler, milletler yaşar. İnsanlar vakti gelir giderler. Kimler gitti ki, bu millet yaşadı. Sayın Bilal Erdoğan, oradan şunu duymayı arzu etmiştir: 'Sen varsın, sen varsın'. Burada vahim iş şu: Bir kişinin geleceğini, bu büyük kadim devletin, kadim milletin geleceğiyle üst üste koymuş olabilmesidir'' ifadelerini kullandı.

"KEYFİMİZDEN ELİN TOPRAĞINA GİRMEDİK"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Adıyaman'da, Ak Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Siyaset Akademisi’ne katıldı. 15 Temmuz’daki darbe girişimine değinen Bakan Fakıbaba, "15 Temmuz'da büyük mücadele verildi. Keşke şehidimiz olmasaydı. 15 Temmuz olmasaydı ama her işte bir hayır vardır. Belki uyanmayacaktık. 3 yıl sonra direk olarak her şeyi teslim almış olacaklardı. Her işte bir hayır var. Bizim birlik ve beraberliğimiz kardeşliğimiz Kürt'ü, Türk'ü, Arap’ı, Zaza’sı Laz’ı, Çerkez’i Alevi’si, Sunni’si ne kadar güzel bir şey. Bu zenginliğin biz farkında olmamız lazım. Bu zenginliğin tümü ile Türkiye’yiz. Bu bayrak bizim. Bu ülke bizim. Bizim ürettiğimiz her şey bize yeter. İlerlememizi devam ettireceğiz. 15 yıl değil. Daha nice 15 yıllar biz AK Parti iktidarlarını yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.