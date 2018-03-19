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DHA YURT BÜLTENİ - 15

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 23:21 | Son Güncelleme

Şehit Çakmak'ın acı haberi baba ocağına ulaştı   DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın acı haberi İzmir'in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehit Çakmak'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın acı haberi İzmir'in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehadet haberini alan anne Ümmühan Çakmak gözyaşlarına boğuldu.
Bölücü terör örgütü PKK ile Diyarbakır'ın Hani ilçesinde girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın şehadet haberi, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin annesi Ümmühan Çakmak gözyaşlarına boğulurken, acı haberi veren askerler ve komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Çavuş Çakmak'ın biri kız 3 kardeş oldukları öğrenildi. Abisinin de subay olarak TSK'da görev yaptığı komşularınca ifade edildi.
Sosyal medya hesabında görev yaptığı bölgeden çok sayıda fotoğraf paylaşan şehit Çakmak'ın, 20 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı "Az kaldı, elbet bir gün, az kaldı. Hissediyorum" ifadeleri de dikkat çekti.
Şehit Çakmak için cenaze töreninin aileyle yapılacak görüşmeden sonra, İzmir'de mi yoksa memleketleri Salihli'de mi toprağa verileceği netlik kazanacak.

FOTOĞRAFLI

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR,(DHA)

Denizli'de vahşet

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'nin boğularak öldürüldükten sonra otomobille bacaklarının üzerinden geçildiği belirlenen yarı çıplak halde cesedi bulundu. Jandarma, tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
Olay, bugün sabah saatlerinde Pamukkale Mahallesi Kocaarık mevkiindeki bir tarla yolunda meydana geldi. Tarladan dönen işçiler, yolda belden aşağısı çıplak olan bir kadın cesedi görünce durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Yryskul Zheenbek Kyzy'e ait olduğunu belirledi. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Kyzy'nin, bacaklarının üzerinden otomobille geçildiği de tespit edilirken, bölgede yapılan aramada, Kyzy'e ait olduğu belirlenen pasaport ve cep telefonu da bulundu. Tecavüze uğramış olabileceği düşünülen talihsiz kadının cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Pamukkale Mahallesi Muhtarı Derviş Aslan, cesedin tarlada çalışan işçiler tarafından sabaha karşı bulunduğunu belirterek, şok olduklarını ve durumun hemen jandarmaya bildirildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Muhtar Derviş Aslan ile röp.
- Kadının fotoğrafı
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

İntihar etmek isteyen eşine seslendi: Gel gidelim çocuklar evde aç

ANTALYA'da oturan 4 çocuk babası Cemil A., eşi Meryem A'nın geçimsizlik gerekçesiyle boşanacağını söylemesi üzerine falezlere çıkarak intihara teşebbüs etti. Eşini ikna etmeye çalışan Meryem A., “Gel gidelim bak çocuklar evde bekliyor. Çocuklara yemek bile yediremedim. Çocuklar aç bekliyorlar yazık değil mi?" dedi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. 4 çocuk babası 31 yaşındaki Cemil A., bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi Meryem A. ile akşam saatlerinde henüz bilinemeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Meryem A., eşine, "Seninle boşanacağım, yeter artık" dedi. Eşinin boşanma kararını duyan Cemil A, evden çıkıp Yavuz Özcan Parkı'na geldi. Park içerisindeki banklarda bir süre oturan Cemil A., daha sonra 30 metrelik falezlerin kenarına çıkıp intihar edeceğini söyledi.

'ÇOCUKLARA YEMEK BİLE YEDİREMEDİM GEL GİDELİM'
Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, falezler çevresinde güvenlik önlemi alıp Cemil A.'yı intihar kararından vazgeçirmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince Meryem A.'dan yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Meryem A. da ikna çabalarına dahil oldu. Eşini ikna etmeye çalışan Meryem A., “Gel gidelim bak çocuklar evde bekliyor. Çocuklara yemek bile yediremedim. Çocuklar aç bekliyorlar yazık değil mi?" dedi.
Cemil A.'nın intihar etme kararında ısrarlı olduğunu söylemesi üzerine Meryem A. “Geçimsizlik yaşıyoruz. Ayrılacağımı söylediğim için intihar edecekmiş gibi yapıp beni kararımdan döndürtmeye çalışıyor" dedi.
Polis ve Meryem A.'nın yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından ikna edilen Cemil A., falezlerin kenarından alındı. Cemil A., gazetecilerin görüntü almasını engellemek için yüzünü montuyla kapattı. Cemil ve Meryem A. çifti ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Polis ekiplerinden detay
İkna çabaları
Meryem Arslandağ'ın eşiyle konuşması (diyaloglar)
Yüzünü montuyla kapatan Cemil Arslandağ'ın polis ekiplerince getirilmesi
Arslandağ çiftinin ekip aracına binmesi
Ekip aracının gidişi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)

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'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi

TÜRK müziğinin duayenlerinden Müzeyyan Senar'ın hayatı ve şarkıları Şevval Sam'ın yorumladığı müzikal ile Bursa'da hayat buldu.
Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar’ın iz bırakan şarkılarını Şevval Sam’ın yorumladığı 'Müzeyyen' Müzikalinde, Senar'ın memleketi Bursa'da sahnelendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikalde Şevval Sam, Senar'ın çocukluğunu, anneliğini, aşklarını, hüzünlerini ve mutluluklarını seyirciyle paylaştı. Şevval Sam, Senar'ın en sevdiği şarkıları da izleyenlerin hayranlıkla karşıladığı bir performans ile seslendirdi. 'Müzeyyen' Müzikalinde Şevval Sam’a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışmış olan müzisyenler Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şevval Sam'ın sahne performansından ve şarkı seslendirmelerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)
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