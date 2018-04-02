DHA YURT BÜLTENİ-15

Fethiye'de batan dalış teknesindeki 71'i öğrenci, 79 kişi kurtarıldı (3) SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batan teknedeki 79 kişinin kurtarılmasıyla ilgili Sahil Güvenlik komutanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 11.45’te, Muğla ili Fethiye Körfezi Dökükbaşı Burnu Af Kulesi mevkiinde bir dalış teknesinin battığı bildirilerek yardım talebinde bulunulmuştur. Görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 5 Sahil Güvenlik botu tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştır. Başlatılan arama kurtarma faaliyetine, bölgede seyir halinde bulunan Deniz Kuvvetleri gemisi TCG Poyraz ve 1 Deniz Kuvvetleri helikopteri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü unsuru KIYEM-5 iştirak etmiştir. Olay mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, batan söz konusu dalış teknesinde bulunan 79 kazazedenin kendi imkanları ile kayalıklara çıktığı ve herhangi bir kayıp şahıs olmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Arama kurtarma faaliyetine iştirak eden deniz unsurları tarafından, kayalıklarda bulunan kazazedeler kurtarılarak Fethiye Limanı’na intikal ettirilmiştir" denildi.

İKİ GÜN ÖNCE GELMİŞLER

Dalış teknesinde bulunan mürettebat dışındakı 71 kişinin, Sabancı Üniversitesi Dalış Grubu öğrencileri olduğu ve iki gün önce İstanbul'dan Fethiye'ye geldikleri belirtildi. Haber:Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA) =========================================== Cezaevi nakil aracından yaralı kurtulan asker, kazayı anlattı Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, sürücünün yaşamını yitirdiği, mahkûm ve 13 askerin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan askerlerden Bora Uğurlu, "Götürdüğümüz mahkûmun yakınları sağ olsunlar çıkmamıza yardımcı oldular. Keşke komutanlarımız da bizimle olsaydı da daha iyi olsaydık. Moral olarak daha iyi bir durumda olabilseydik" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Yazıköy İncebacaklar mevkiinde meydana geldi. Önceki gece, ilçe merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde ölen Hüsnü Kalaycı'nın dün Yenice Yazıköy'de kılınan cenaze namazına, Karabük Kapalı Cezaevi'nde hükümlü kardeşi Gurbet Kalaycı da askerlerin nezaretinde katıldı. Cenaze namazının ardından Gurbet Kalaycı cezaevine götürülmek üzere yola çıkıldı. Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yokuştan inerken kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaçları devirip ormanlık alana yuvarlanan araçta bulunan uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalkılıç olay yerinde şehit oldu. Ağır yaralan sürücü Ramazan Işık da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada, mahkûm Gurbet Kalaycı ve 13 asker yaralandı.

ASKERLERİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan 10 asker, taburcu edildi. 3 asker ile mahkûm Gurbet Kalaycı'nın tedavileri ise sürüyor. Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

'MAHKÛMUN YAKINLARI ÇIKMAMIZA YARDIMCI OLDU'

Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren yaralı askerlerden Bora Uğurlu, "Ring aracının içerisinde olduğumuz için kazayı göremedik. Aniden yuvarlanmaya, takla atmaya başladı araç. Bir iki takla attıktan sonra bir duraksama oldu. Biz, 'Herhalde durdu, Allah'a şükür olsun, geçti' dedik. Ondan sonra asıl olay başladı zaten. Haberlerden gördüğümüz kadarıyla yaklaşık 100 metre kadar bir sürüklenme yaşamışız. Komutanlarımızdan 2 şehit vermişiz. Ring şoförümüzü kaybetmişiz. Allah'a şükür daha büyük kayıplarımız olmadı. Halk sağ olsun araçtan çıkmamıza yardımcı oldu. Götürdüğümüz mahkûmun yakınları sağ olsunlar çıkmamıza yardımcı oldular. Keşke komutanlarımız da bizimle olsaydı da daha iyi olsaydık. Moral olarak daha iyi bir durumda olabilseydik. Bugünlerimize de şükür. Her şeyin hayırlısı diyelim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mehmet Ali Şahin'in yaralı asker Bora Uğurlu'yu ziyareti

-Yaralı asker Bora Uğurlu'nun açıklaması

-Mehmet Ali Şahin'in yaralı asker Hüseyin gürakar'ı ziyareti Süre:(03.12) Boyutu:(355 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) =========================================== Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserinden 81 yaşında yaşamını yitiren ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Tamer'in cenazesi, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda ismi biraraya getirdi.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde, yaz aylarını eşi Neslihan Tamer ile birlikte geçiren ve bir süredir kanser tedavisi gören ünlü şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer dün (pazar) akşam yaşamını yitirdi. Tamer'in ölümü edebiyat dünyasını yasa boğdu. Tamer için bugün ikindide Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tamer'in eşi Neslihan Tamer, oyuncu Salih Kalyon, şair Küçük İskender ile sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Oyuncu Salih Kalyon, Türk şiirinin ünlü bir şairini kaybettiğini belirterek, "Türk edebiyatına, çeviri dünyamıza çok büyük katkıları olmuş bir şairimizdi. Aydınların azalmasıyla, toplumun aydınlanması da azalmış oluyor. Süratle karanlığa bürünen bir ülkede aydınlarımızı kaybede kaybede, iyice karanlıkta kalınca anlayacağız Hanya'yı Konya'yı" dedi. Şair Küçük İskender, "İkinci Yeni içinden çıkıp, aynı anda toplumcu gerçekçi çizgisini hiçbir zaman kaybetmeyen, ikisini harmanlayabilen, bunu yaparken hem sosyalist kanadı çok iyi besleyen, hem imgeyi besleyen en önemli şairlerimizden biriydi. Belki de İkinci Yeni'den bize emanet son kalan şairlerden biriydi. 11 yaşındayken tanıştığım ilk şairdi. Ben onu iyi ki görmüşüm ki, şair olmaya karar vermişim. Toprağı bol olsun, ışıklar içinde yatsın. Birçok insanın sadece ona bir şarkı sözü yazarı değil, 'Virgülün Başından Geçenler'i (bir şiiri) de irdeleyerek, nasıl toplumsal olayları mizahla ve ironiyle dile getirdiğini hiçbir zaman unutmamasını ve göz ardı etmemesini diliyorum" dedi.

"24 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Neslihan Tamer de acısının büyük olduğunu belirtip, "Ülkü'yle 24 yılımı paylaştım, iyisiyle kötüsüyle. O dünyanın en iyi insanı idi. Ve benim için değil herkes için öyleydi, çok iyi bir şairdir. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Gençler yetiştirdi. Onun bu güzel yüreğine hayrandım. Yenilerin gelmesine hep katkıda bulundu, dünyanın en iyi insanıydı, karıncayı bile incitmezdi. Hayvanları çok severdi, kedisi onun ardından hala yastığında yatıyor" dedi. Ülkü Tamer, kılınan cenaze namazının ardından Gümüşlük Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. --- KUTU --- ÜLKÜ TAMER KİMDİR?

20 Şubat 1937'te Gaziantep'te doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1958'de Robert Kolej'i bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde okudu. 1964-1968 arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Tiyatroyu bıraktı, çeviri çalışmalarına ağırlık verdi. Milliyet Yayınları'nı, Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat Dergisi ve Sanat Olayı dergisini yönetti. İlk şiiri 1954'te "Kaynak" dergisinde yayınlandı. Pazar Postası, Yelken, Yeditepe, "a" gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı. 1959'da basılan ilk şiir kitabı "Soğuk Otların Altında" ile başlayarak İkinci Yeni duyarlılığını yansıtan soyutlamalara yönelik, yoğun ve özgün bir imge anlayışı geliştirdi. Yalın bir dil kullandığı şiirlerinde giderek toplumsal kaygılar ve düşünce öğeleri ağırlık kazandı. Türkü, koşma tadında, masalları, doğa görüntülerini, çocuksu duyarlılığını yansıtan özgür çağrışımların beslediği neşeli, humor yüklü şiirler yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ülkü Tamer'in fotoğrafı

-Cenaze töreninden görüntü

-Salih Kalyon, Küçük İskender ve Neslihan Tamer ile röp.

-Ülkü Tamer'in eşi Neslihan Tamer'ing örüntüsü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) ,( DHA) =========================================== Gökçeada'da erkek öğrenciye toka takılması kriz yarattı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, İngilizce öğretmeni Gülsüm U., 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'ye (12), tüm arkadaşlarının gözü önünde saçı uzun olduğu gerekçesiyle toka taktı. Olayı öğrenen öğrencinin babası Osman K. (48), okula giderek öğretmene tepki gösterdi. Öğretmen de hakarete uğradığı gerekçesiyle Osman K.'den şikayetçi olunca, konu yargıya taşındı.

Olay, Gökçeada Ortaokulu'nda cuma günü yaşandı. 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K., sabah okula geldi. Diğer öğrencilerle birlikte okulun önünde sıraya giren Emre K.'yi İngilizce öğretmeni Gülsüm U. yanına çağırdı. Gülsüm U., iddiaya göre, tüm öğrencilerin gözü önünde Emre K.'nin saçını toplayıp, toka taktı. Bu sırada okula gelen Türkan K. (47), öğrencilerin gözü önünde oğlunun saçına toka takılmasına şahit oldu. Üzülüp ağlayan Türkan K., durumu eşi Osman K.'ye anlattı. Okula gelen Osman K., İngilizce öğretmeni Gülsüm U.'ya tepki gösterdi. Oğluna diğer öğrenciler önünde böyle bir davranışta bulunulmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Türkan K., "Cuma sabahı bayrak bağışı için okula gittiğimde gördüğüm manzara karşısında hayretler içinde kaldım. Oğlum bütün okulun karşısında toka takılmış vaziyette duruyordu. Bu olaya dayanamadım ve eşimle paylaştım" dedi. Osman K. ise "Ben sadece okula gidip, oğluma tokayı kimin taktığını sordum. Bana İngilizce öğretmeninin taktığını söylediler. Ben de İngilizce öğretmeniyle görüşmeye çıktım. 'Siz mi taktınız?' dedim. 'Evet ben taktım. Biz şakalaşıyorduk, eğleniyorduk. Kötü bir amaç yoktu' dedi. Ama olay bize çok ters geldi. 400 kişinin karşısında çocuğu dikip, şakalaşmak, eğlenmek nasıl oluyor. Biz hayretlere düştük, şaşırdık. Okul yönetimi de bize çok ters davrandı. Tabi ben de o sinirle haliyle onlara bağırdım. Hakarette bulundum. Ama kesinlikle darp olayı olmadı. Hakarette bulunduğum için kendilerinden özür dilerim. Aynı şeyi kendilerinden bekliyorum. Çünkü onlar da bana bağırdı. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sonra kendileri suç duyurusunda bulunmuşlar" diye konuştu. Gökçeada İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Konyar ise okul bahçesinde sendikaların öğretmen performans değerlendirme raporuna tepki açıklaması öncesi yaptığı konuşmada, "Cuma günü okulumuzda münferit bir olay yaşandı. Biz haksızsak zaten hesabını vereceğiz. Ama bu, bir veliye gelip okulu basıp, terör estirme hakkı asla vermez. Biz bunu asla kabul emiyoruz. Daha da çirkin olanı, velilerimizin sosyal medyada linç kampanyaları başlatmaları. Daha da kötüsü ben 20 yıldır burada çalışıyorum. Arkadaşların hiçbiri yalnız değil. Biz biriz" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmazken, öğrenci Emre K.'inin ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Haber:Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA) =========================================== Ak Parti İl Başkanı'nın ismini kullanarak dolandırdı Niğde'de Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in adını kullanıp iş bulma vadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 64 yaşındaki İsmail Yüce tutuklandı.

İddiaya göre, İsmail Yüce, eşine otobüste yer veren özel güvenlik görevlisi Muhammed Benli ile tanıştı. İşsiz olan Benli'den Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in adını kullanarak iş bulma vaadiyle bin 500 lira istedi. İlk önce Yüce'ye 150 lira veren Benli, daha sonra bin lira daha isteyince şüphelendi. Benli'nin bilgilendirdiği Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polislerce yakalanan İsmail Yüce, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü

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- Ak Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin’nin açıklaması

- Dolandırıcının yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara plaket

- Muhammed Benli’nin açıklaması

- Detay görüntüler SÜRE:3'20" BOYUT: 218 MB

Haber-Kamera:Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)