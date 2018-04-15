DHA YURT BÜLTENİ-15

Sakarya'da mobilya fabrikası yangında küle döndü Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 10 bin metrekare genişliğindeki mobilya fabrikası küle döndü. Yangın esnasında yükselen dumanlar şehrin her yanından görülürken pazar tatili nedeniyle fabrikada işçinin bulunmaması faciayı önledi.

Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi'ndeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde mobilya malzemelerinin ve makinelerinin bulunduğu fabrikada alevler kısa sürede tüm kapalı alanı sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Dakikalar içinde tüm fabrikayı saran alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Fabrikadan çıkan siyah dumanlar, şehrin her yerinden görüldü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin yanı sıra bölgeye Bolu ve Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Fabrikanın yöneticileri ve sahipleri, iş yeri önünde yaşananları acı içinde izleyerek birbirlerini sarılarak teselli etti. Pazar günü olması sebebiyle fabrikada hiçbir işçinin bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi. Dev fabrikanın içindeki tüm malzeme, makineler ve fabrikanın bulunduğu yapı kül oldu. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan fabrikadan görüntü

-Söndürme çalışmaları ve detaylar Haber:Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya),(DHA) Çavuşoğlu’ndan otelciler ve tur şirketlerine ‘kriz’ eleştirisi DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen 2 yıl içerisinde turizmde yaşanan krizlerde tur şirketlerinin ve otelcilerin takındığı tavrı eleştirdi. Çavuşoğlu, “Otelci arkadaşlara yalvardık. ‘Fiyatları düşürmeyin. Bu geçicidir’ dedik. Tur şirketlerinin esiri olmayalım. Maalesef tur şirketleri kriz zamanında otelcileri çok kötü suistimal ediyordu. Otelciler de bu tuzağa düşüyorlardı. Şimdi bu sene otelciler de çok pişmanö dedi.

Antalya Valiliği, kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini daha çok tanıtmak amacıyla bir çalışmaya imza attı. Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Ali İhsan Öztürk ile yapılan protokol kapsamında 1 yıl boyunca kentin dört mevsimini yansıtan tarihi, turistik ve doğal güzelliklerin fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflardan 75’ini panolara bastıran Antalya Valiliği, Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Işıklar ve Gölgeler’ adlı sergi açtı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açılan sergiye ilginin yoğun olduğu görüldü.

‘2 YILDIR TÜRKİYE’YE GELMEYEN TURİSTLER KAZIKLANDILAR’

Kente gelen turistlerin bu alana gelerek bu fotoğrafları görmesinin sağlanması gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fotoğrafların albüm haline getirilip kentin tanıtımının yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Turistin 12 ay boyunca Antalya’ya gelmesi için cazibenin olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, tanıtımı sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bırakmanın yetmeyeceğini söyledi. Geçen 2 yıl içerisinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle farklı destinasyon arayışına girdiklerini ve farklı ülkelerden turistleri Türkiye’ye getirebildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Bunları yapmak için illa bir kriz daha yaşamaya gerek yok. Çin’de bu yıl Türkiye yılı. 300 milyondan fazla Çinli dünyayı geziyor. Bu Çinlilerin yüzde 5 hatta yüzde 10’unu Türkiye’ye getirebiliriz. Son 2 yıldır gelmeyen misafirlerimiz büyük bir heyecanla gelmek istiyorlar. Neden? Antalya ve Türkiye’deki misafirperverlik ve otel kalitesi hiçbir yerde yok. Bu misafirlerimiz son 2 yılda gittikleri her yerde her anlamda kazıklandıklarını gördülerö dedi.

OTELCİLER VE TUR ŞİRKETLERİNİ ELEŞTİRDİ

Turizm işiyle uğraşanların gelen turistleri beğenmemek gibi bir davranışta bulunmaması gerektiğini de belirten Çavuşoğlu, bu yıl turizmde 2014 rakamlarının geçileceğini söyledi. Turizmde kriz yaşandığı dönemle ilgili turizmciler ve tur firmalarını da eleştiren Bakan Çavuşoğlu, “Otelci arkadaşlara yalvardık. ‘Fiyatları düşürmeyin. Bu geçicidir’ dedik. Tur şirketlerinin esiri olmayalım. Maalesef tur şirketleri kriz zamanında otelcileri çok kötü suistimal ediyordu. Otelciler de bu tuzağa düşüyorlardı. Şimdi bu sene otelciler de çok pişmanlar. Tamam kazıklamayalım ama Antalya’nın markasını düşürmeyelim. Emeğimizin karşılığını alalımö dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise fotoğrafları sergilemek isteyenlere valilik kapılarının açık olduğunu söyledi. Kentin sadece deniz kum ve güneşten ibaret olmadığını da belirten Vali Karaloğlu, “Bu düşünce kente yapılmış en büyük haksızlıktır. Bu şehir sezonluk olamaz. Hep birlikte çalışmalıyız ve turizmi 12 aya yaymalıyızö dedi.

Konuşmaların ardından sergi kurdele kesimiyle ziyarete açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklaması

Sergi alanından detaylar

Bakan Çavuşoğlu’nun sergiyi gezmesi

Genel detaylar Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA) Anten düzeltmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, çatıdaki anteni düzeltmek isteyen 41 yaşındaki Ümit Eroğlu, kiremitin kırılması sonucu 3'üncü kattan apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Zafer Mahallesi 28/4 sokakta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ümit Eroğlu, çanak anteni düzeltmek için çıktığı 3 katlı apartmanın çatısından kiremitin kırılması sonucu apartmanın boşluğuna düştü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri yerde kanlar için yatan Eroğlu'nu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Apartmandan görüntü

- Çatı katından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA) Polis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı: 2 yaralı ADANA'da polis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı. Araç içinde bulunan 3 şüpheliden 2'si kollarından hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Davut A.'nın uyuşturu kullanmak, hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından arandığı belirlendi.

Olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44124 sokakta meydana geldi. Mahallede devriye gezen motosikletli yunus ekipleri şüphelendikleri 01 CON 22 plakalı otomobili durdurmak istedi. Tüm uyarılara rağmen durmayan otomobil ara sokaklara kaçtı. Bunun üzerine polis aracı kovalamaya başladı. Motosikletli polislerin ara sokakta yolu kapatması üzerine otomobil sürücüsü, durmayarak polislere çarptı. 2 polis motosikletin üzerinden yere düştü. Bunun üzerin polisler, kaçan otomobile ateş açtı. Araç içerisinde bulunan Davut A, Mehmet İ. kollarından yaralandı. Hızını alamayan otomobil ise, elektirik direğine çarparak durabildi. Arka koltukla bulunan Hakan K. ile diğer 2 şüpheli yakalandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi çevre güvenliğini aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Davut A.'nın uyuşturu kullanmak, hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından arandığı belirtildi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.