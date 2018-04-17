DHA YURT BÜLTENİ-15

Malatya'daki darbe girişimi davasının 7'nci oturumu görüldü MALATYA'da, darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 7'nci oturumu görüldü. Esas hakkında savunmasını yapan Ayık, "Temasım olmayan bir görevle suçlanmam, hukuki dayanaktan yoksundur" dedi.

Malatya'da, darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ayık'ın bulunduğu; 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasına devam edildi. Davanın 7'nci oturumu için tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak mahkemeye getirildi. Duruşmada Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunmasını yapan, dönemin 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ayık, görev yaptığı sürede terörle mücadele başta olmak üzere önemli görevler gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayık, "Temasım olmayan bir görevle suçlanmam, hukuki dayanaktan yoksundur. 15 Temmuz darbe girişiminde bahse konu F-4 uçakları kullanılacak olsaydı, ilgili yerlerle mutabakat sağlanması gerekirdi. Uçakların silah yüklü olarak koordinesi, uçuş ekibinin koordine edilmesi, uçakların sorunsuz kaldırılıp, indirilmesi için uçuş kulesiyle koordine sağlanması gerekirdi. Bununla ilgili bir hazırlık yapılmamıştır. Ben dahil bütün personel 15 Temmuz'da normal olarak mesaiye gelmiştir. Mesai sonunda tüm personelin katılımıyla bayrak merasimi yapılarak, tamamlanmıştır. Rutin faaliyetlerin dışında farklı bir durum olmamıştır" diye konuştu.

'F-4 UÇAKLARININ HAZIR HALE GETİRİLMESİNDEN HABERİM OLMADI'

Darbe girişimi gecesi, olayların başlamasının ardından personeli kontrol altına tutmak için üsse gittiğini ileri süren Ayık, şunları söyledi:

"Kargo uçaklarının indirilip, içindekilerin gözaltına alınması için kuzey pist başı bölgesine gittim. Uçakların sorunsuz bir şekilde indirilip, içindekilerin gözaltına alınmasıyla uğraşıyordum. 4 F-4 uçağının hazır hale getirilmesinden haberim olmadı. Telsizden 2 F-4 uçağının ruleye çıktığı bildirildi. O sırada bulunduğum noktada telsizle temas kurulamıyordu. İnen kargo uçaklarının kontrolünü tek tek yaptım. 4'üncü uçaktan 5'inci uçağa (piste inen kargo uçakları) geçerken uçakları gördüm. F-4'lerin park yerlerine dönmelerini ikaz ettim. O esnada pist açıktı. F-4 uçaklarının rulede olduğu esnada, kargo uçakları iniş halindeydi. F-4 uçakları ana piste gelerek, kalkış yapma imkanı vardı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Cezaevi araçlarının gelişi

- Askerlerin güvenlik tedbirleri

- Sanıkların cezaevi aracından indirilişleri

- Sanıkların salona girişleri

- Mahkeme salonundan detaylar

- Polislerden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ========================================= Borçları Muhtar'ı intihara sürükledi MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Sarıpınar Mahallesi Muhtarı 45 yaşındaki Yaşar Bilgin, çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Beşeylül Mahallesi, Kurtuluş Caddesi'nde park halindeki 45 KA 6983 plakalı otomobilden bir el silah sesi duyulması üzerine koşan vatandaşlar, bir erkek cesedi ile karşılaşıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar ettiği belirlenen kişinin aynı zamanda dayıbaşılık da yapan Sarıpınar Mahallesi Muhtarı Yaşar Bilgin olduğunu belirledi. İki dönemdir muhtarlık görevini yürüten evli, 2 çocuk babası Bilgin'in piyasaya olan borçları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu bu nedenle intihar etmiş olabilececeği ileri sürüldü. Muhtar Bilgin'in cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, Bilgin'in intiharı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sarıpınar Mahallesi Muhtarı 45 yaşındaki Yaşar Bilgin'in opağı

-Olay yerinden görüntü

-Bilgin'in eniştesi Yaşar Çataldağ ile röp.

-Bilgin'in otomobilinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) ======================================== Dilara'nın cesedinde sperm örneği bulunan eski eşine gözaltı (2)

TUTUKLANDI Antalya'da cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın üzerinde sperm örneklerinin çıkması üzerine gözaltına alınan eski eş Ahmet Yorulmaz'ın Korkuteli Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta sorgulanan Ahmet Yorulmaz, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Antalya Cezaevi'ne gönderildi. Adem DURMAZ / Antalya ======================================== Tabipler Odası, Dr. Ersin Arslan'ı andı, şiddete tepki gösterdi Tabipler Odası üyeleri, Dr. Ersin Arslan'ı ölümünün 6'ncı yıl dönümünde basın açıklamasıyla anıp, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Gaziantep- Kilis Tabipler Odası üyeleri, 2012 yılında görevi başında hasta yakınının saldırısıyla hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümünde andı. Basın toplantısında konuşan Tabipler Odası Başkanı Hamza Ağca, sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığını ve bir an önce yaşanılan bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sağlıkta şiddet sona ersin. Hasta hekim ilişkisi, deyim yerindeyse, müşteri ilişkisine dönüştürülmeye çalışılmıştır. Koruma, tetkik ve tedavi sürecinde, tıbbi gereklilikler ve nitelikli sağlık hizmeti sunumundan çok, müşteri memnuniyetine yer veren bu politikalar, sağlık kurumlarında şiddetin giderek çoğalmasına neden olmuştur. Resmi verilere göre ülkemizde her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. 2012 yılında Dr. Ersin Arslan'ın bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmelere rağmen sağlıkta şiddetin azalmadığı izlenmektedir."