DHA YURT BÜLTENİ-15

Buldan, "Barışı savunan herkese zulüm yapılıyor. Demokrasiyi isteyen herkese karşı bir zulüm, özgürlüğü savunan, eşitliği savunan herkese karşı bir zulüm politikası yapılıyor. Ama bu zulüm politikalarının, bu yaşanan olumsuz gidişatın HDP ve HDP bileşenlerine yapılanların bir cevabı olmayacak mı? Tabii ki olacak. Her türlü zorluğa ve her türlü engelleme ve müdahaleye rağmen 24 Haziran Türkiye toplumunun yeni bir tarihi olacak. 25 Haziran sabahı Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye görmek istiyorsak eğer el ele vermek zorundayız. Böyle bir Türkiye'yi yaratmak istiyorsak omuz omuza yürümek zorundayız" dedi.

İlkokul öğrencileriyle yağmur duasına çıktılar

SİVAS'ta merkeze bağlı Durdulu köyünde, kurak geçen mevsim nedeniyle cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına ilkokul öğrencileri de katıldı.

Sivas kent merkezine 40 kilometre mesafedeki Durdulu köyünde çevre köylerin de katılımıyla yağmur duası gerçekleştirildi. Cuma namazının ardından düzenlenen dua programına Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ'ın yanı sıra köylüler ve çevre köylerden gelen 200 civarında ilkokul öğrencisi katıldı. Kurban kesiminin ardından hep birlikte dua edildi. Çocukların yaşları itibariyle günahsız oldukları gerekçesiyle duaya amin demelerini isteyen Müftülük Uzman Vaizi Hayri Uçar, evlerinde de bunu sürdürmelerini tavsiye etti.

2015 yılından beri Sivas'ta kuraklık olduğunu söyleyen Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "2015'ten bu tarafa şehrimizde büyük bir kuraklık geçmekte. 2018 yılında da had safhaya ulaştı. İklim değişikliği ve rakımın yüksek olması nedeniyle kuraklıktan etkilenen illerden bir tanesiyiz. Yer gök duayla, Cenabı Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. Durdulu köyümüzde özellikle muhtarımızla da görüştük, kabul etti ve burada yağmur duasına çıktık. Kestiğimiz kurban ve bu çocukların da yüzü gözü hürmetine de inşallah bu kuraklık biter, bir an önce yağmurlar başlar. Çünkü ülkemizde büyük bir sıkıntı var. Hem çiftçimiz büyük sıkıntı yaşamakta, hem de dağdaki kuşlarımız, böceğimiz, tüm insanlığımız burada zarar görmekte. Artık barajlarımız boşaldı, içme sularımız kalmadı. Derelerimiz kurudu, akmıyor. Şu an Nisan ayındayız yağmur ayı, bereket ayı olması gerekirken bir kuraklık gidiyor. İnşallah kestiğimiz kurbanlarımız kabul olur, kuraklık biter" dedi.

Durdulu Köyü Muhtarı Hayrettin Baltepe ise yağmura çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek "Kuraklık ekinlerimizde olsun, otlaklarımızda olsun, bir sorun oldu. Bunun çözümü içinde Rabbimden niyaz ettik. İnşallah Rabbim niyazımızı boş çevirmez" ifadelerini kullandı.

Bedirli Köyü Muhtarı Mehmet İpek ise "Birlik ve beraberliğimiz için, geleceğimiz için, hayvanlarımız için, bütün sıkıntıların giderilmesi için duaya amin dedik. Geçen senelere bakarak bu yıl kuraklık biraz daha fazla. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder" dişe konuştu.