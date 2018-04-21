DHA YURT BÜLTENİ -15

Gümrük Bakanı'nın önünde kaçak sigara yakalandı TÜRKİYE'nin Irak ile olan sınırında bulunan Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak'tan gelen bir arabada yapılan sigara kaçakçılığına şahitlik etti. Aracın aranması sırasında başında duran Bakan Tüfenkci, görevlilerin aracın kaporta, direksiyon, yan kapı ve arka sinyalleri içine gizlenmiş kaçak sigaraları çıkarmasını dikkatle izledi. Gazetecilere açıklama yapan Tüfenkci, Türk mallarına Irak merkezi hükümeti ve Bölgesel Kürt yönetimi tarafından uygulanan vergiler konusunda Mayıs ayında Karma Ekonomik Komisyon Eş Başkanları ile toplantı yapacaklarını söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bugün Türkiye-Irak sınırında bulunan Habur Kara Huduf Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerin Habur Gümrük sahasında karşıladığı Bakan Tüfenkci’ye yöresel kıyafetli iki çocuk çiçek takdim etti. İpekyolu Gümrük Müdürlüğü'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda slayt eşliğinde brifing alan Tüfenkci, daha sonra gümrük sahasında yapılan modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

SİGARA KAÇAKÇILIĞINA ŞAHİT OLDU

Gümrük sahasında şoförler ve yolcularla sohbet ederek sorunları dinleyen Bakan Tüfenkci, x-ray noktasında da incelemede bulundu. Bu sırada Irak'tan Türkiye'ye gelen bir araçtaki sigara kaçakçılığına şahitlik eden Bakan Tüfenkci, görevlilerin araç aramasını yakından inceledi. Gümrük Muhafaza memurlarının aracın kaporta, direksiyon, yan kapı ve arka sinyalleri içerinse gizlenmiş 40 paket kaçak sigarayı ele geçirmesini dikkatle izleyen Tüfenkci, ele geçirilen malzemeleri de inceledi. Türkiye-Irak arasındaki köprüde ve gümrükteki modernizasyon hakkında İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden’den bilgi alan daha sonra Tüfenkci karayolu ile Silopi’ye geçti. IRAK İLE 9 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir otelde ihracatçılar ile bir araya gelen Bakan Tüfenkci, sorun ve sıkıntıları dinledi. Toplantıda bir konuşma yapan Tüfenkci 2017 itibari ile 1 milyon 400 bine yakın aracın Habur Sınır Kapısı'ndan giriş-çıkış yaptığını söyledi. 2.5 milyondan fazla insanın Habur Sınır Kapısı’nı kullandığını belirten Tüfenkci, 2018 in ilk çeyreğinde 300 binden fazla araç sirkülasyonun yaşandığı ve Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak ile 9 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

YALANLARI SIRALAMAYI SİYASET YAPMAK ZANNETTİLER

Türkiye'nin yüzde 7.4 büyüme rakamlarını yakaladığını belirten Tüfenkci, "Bazıları diyor ki; 'Türkiye büyüdü de, 7.4 rakamını yakaladı da, bizim cebimize ne girdi veya nasıl büyüdü anlamıyoruz. Gelip, ihracat rakamlarına bakmaları lazım, çevre yoluna bakmaları lazım, Türkiye'nin sağlıkta ulaştığı noktalara bakmaları lazım, sanayi çalışmalarını yerinde görmeleri lazım ve bunun herkese bir şekliyle dokunduğunu fark etmeleri lazım. Tabi bazıları görmek istemedikleri için, gördükleri halde anlamadıkları için, anladıkları halde işlerine gelmedikleri için, var olanı eğip bükmede büyük bir maharet uzmanı oldular. Yalanları ardı ardına sıralamayı siyaset yapmak zannettiler. Ama onlar, muhalefet ne yapmak isterse istesin, neyi zannederse zannetsin, biz yolumuza devam edeceğiz. Biz insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. En önemlisi Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz."dedi. Şırnak genelinde terörün ciddi anlamda azalmasıyla beraber, yayla ve meraları Mart ayı itibari ile kullanıma açtıklarını belirten Tüfenkci, "Çukur terörünün bitmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Türkiye 7.4 büyümesini yakaladı. İşte o büyümeden Şırnak da, Hakkari de, Mardin de, Cizre’de nasibini alıyor. 24 Haziran'da bir seçim var. Biz bugüne kadar seçim popülizmi yapmadık. Uluslararası camiada bazıları Türkiye'deki seçimi dillerine dolamaya başladı. Daha önce seçim yapılsın diyenler bakıyoruz ki, ipe un seriyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen bir Türkiye, daha hızlı karar alan, daha etkin aldığı kararları uygulayabilen, en önemlisi şu anda ekonomimiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları, Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları veya operasyonları önleme noktasında, boşa çıkarma noktasında, hem seçimlerden alınan güçle ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Allah'ın izniyle bu oyunları da hızlı bir şekilde boşa çıkarmış olacağız. Sınırın hemen ötesindeki gerek merkezi Irak hükümeti, gerek Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nce Türk mallarına konulmaya çalışılan engeller noktasında Mayıs ayı içerisinde KEK (Karma Ekonomik Komisyon) Eş Başkanları toplantısını yapacağız. Burada da en üst düzeyde, özellikle bu çifte vergilendirme neredeyse bir haraca dönüştü. Çok çeşitli mallara adı konulmamış vergi adı altında kamyoncularımızdan, iş adamlarımızdan kafalarına göre ücretler almaya başladılar. Bu ne uluslararası ticarete ne de komşuluk hukukuna sığar. Dolayısıyla bunların giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunduk. Israrlı bir şekilde takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz. Bu kapının modernize etme adına projesi bitmiştir. İnşallah haftaya yap-işlet-devret modeli ile anlaşmayı yapıp, bismillah deyip başlatacağız."dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bakanın karşılanması

- Bakanın İpekyolu gümrüğüne ziyareti

- Bakanın Habur’da yolcu ve şoförleri dinlemesi

- Bakanın X-ray da incelemesi

- Bakanın sigara bulunan aracı izlemesi

- Bakanın köprüde inceleme yapması

- Bakanın İhracatçılar ile biraya gelmesi

- Genel ve Detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) =============================================== Çanakkale'de kaldırıma çarpan ticari taksi içindeki 4 kişi yaralandı ÇANAKKALE'de, Kaan Koçer (30) yönetimindeki ticari taksi, kaldırıma çarptı. Kazada sürücü Kaan Koçer ile ticari taksi içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 16.30 sıralarında Ayvacık ilçe girişindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaan Koçer idaresindeki 17 T 0334 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde nedeni belli olmayan bir şekilde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla ticari taksi içinde çıkarılan yararlılar sürücü Kaan Koçer ve Serhat Eksik (31) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılardan Kaan Koçer ile Serhat Eksik Ayvacık Devlet Hastanesi, isimleri öğrenilemeyen diğer iki yaralı ise Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavileri devam eden 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza yerindeki incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralılardan görüntü.

-Kaza yerinden görüntü.

-Kaza yapan araçtan görüntü. Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ========================================== HDP'li Temelli: Ülkeyi enkaz yığını haline çevirdiniz HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, isim vermeden hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Ülkeyi bir enkaz yığını haline çevirdiniz. Eğer son bir iyilik yapacaksanız, bir an önce çekin gidin, bırakın" dedi. Hatay’ın İskenderun ilçesinde HDP'nin düzenlediği toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini söyledi. Temelli, "Bu iktidar sadece Türkiye’de değil, bütün bölgede izlemiş olduğu savaş politikalarıyla aslında tüm bölge halklarını mağdur etmiştir. Bu mağduriyete son verme günüdür 24 Haziran. Sadece Türkiye halkları değil, bölge halkları da, Suriye ve Irak halkları da umutla bugünü beklemektedir. Çünkü bu iktidarın savaş politikalarından başka elinde hiçbir politikaları kalmamıştır" dedi.

DESTEK İSTEDİ Seçimde HDP'ye destek isteyen Temelli, şöyle konuştu: "Bu ülkenin bütün değerlerini çürüttünüz, şimdi geldiğiniz noktada, ‘Erken seçim kararı almasaydık, büyük bir depremle karşı karşıya kalacaktık' diyorsunuz. Deprem çoktan oldu. Ülkeyi bir enkaz yığını haline çevirdiniz. Sizler bu ülkeyi bu enkazdan kaldıracağınızı söyleyerek bir kez daha halkları, insanları, emekçileri kadınları kandırma peşindesiniz. Bu halklara verebileceğiniz hiçbir şey kalmamıştır. Eğer son bir iyilik yapacaksanız, bir an önce çekin gidin, bırakın, çünkü HDP geliyor. Bütün bu enkazı ve yeniden ayağa kaldırmaya geliyor." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sezai Temelli’nin salona girişi

- Kürsüde konuşması… Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- =================================== Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü TUNCELİ'nin merkeze bağlı Neşeyolu köyü yakınlarında, güvenlik kulesi için yol yapım çalışmasını sürdüren İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin operatörü Mehmet Özdemir, bir grup PKK'lı teröristin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.