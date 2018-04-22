DHA YURT BÜLTENİ-15

BAKAN FAKIBABA: SİYASETÇİ HER ZAMAN, HER ŞEYE HAZIRDIR (EK)

1)'CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA DOKU UYUŞMAZLIĞI VAR' Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fakıbaba CHP ve İYİ Parti arasında bir doku uyuşmazlığı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Türkiye'nin doğasından çıkan bir ittifak olmadığını değerlendiriyor ve inanıyorum. Neticenin başarılı olacağına inanmıyorum bir defa doku uyuşmazlığının olacağını görüyorum. Bence bu ittifak sadece CHP ve İYİ Parti arasında olmayacak, yarın başka şeylerin çıktığını da göreceğiz. Netice ne olursa olsun Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemin, yeni Türkiye'nin başında biz onu lider olarak göreceğiz, Türk halkı böyle istiyor."

Sürekli halkın içinde olduğunu ifade eden bakan Fakıbaba, "Halkın beklentisinde biran önce sayın Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin başında görmek istiyor. Batının bu senaryoları ne olursa olsun hangi parti hangi partiyle birleşirse birleşsin neticede başarılı olamayacaklar. Halk kararını vermiş liderini biliyor. Biran önce sabırsızlıkla kendileri sandığa gitmek istiyor" dedi.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, yolda karşılaştığı bir grup çocuğun yanına da giderek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bakan Fakıbaba, Şanlıurfaspor ile Gümüşhanespor karşılaşmasını da izledi.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

- Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba

- Fakıbaba'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA - DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB ======================================================= 2)BAKAN SARIEROĞLU: 7,5 MİLYON VATANDAŞIN GSS PRİMİNİ DEVLET ÖDÜYOR ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dünyada bir benzeri olmayan genel sağlık sigortası priminin devlet tarafından karşılanması sistemini uyguladıklarını ve 7,5 milyon vatandaşın genel sigortası primini ödediklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki bir otelde, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen 9'uncu Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı'na katıldı. Ak Parti hükümeti olarak sağlığa çok fazla yatırım ve önem verdiklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, sağlığa erişim, ulaşılabilirlik konusunda tüm dünya ülkelerinin ve kapsam konusunda örnek aldığı sistemi şu anda inşa etmiş durumda olduklarını söyledi. İlerleyen dönemlerde yatırımlara daha çok hız kazandıracaklarını aktaran Bakan Sarıeroğlu, "Hastanelerimizdeki yatak sayısını 2002'den bu yana 2 katına çıkarmış durumdayız. Şu anda 227 bin yatak kapasitesine sahibiz. Nitelikli yatak sayısında 19 binden 127 bine çıkarmış durumdayız. Tabi bunun yanında teknolojik gelişmelerle alakalı olarak çok hızlı bir takip içerisindeyiz" dedi.

Dünyada örnek gösterilen bir sağlık sistemini hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Sarıeroğlu, genel sağlık sigortasıyla ilgili "Hiçbir örnek yok vatandaşlarının tamamını bir şemsiye altında sağlık güvencesini sağlayan bir sosyal sigorta sistemi. 7,5 milyon vatandaşımızın genel sağlık sigortası primini devlet olarak biz karşılıyoruz. Diğer taraftan 61 TL gibi bir oranla tüm sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın yararlanabilmesiyle yine hiçbir dünya ülkesinde olmayan bir uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız" dedi.

Günlük provizyon sayısının 2,5 milyona ulaştığını hatırlatan Bakan Jülide Sarıeroğlu, "Yine eczanelerimizde reçete sayısı 1,8 milyona ulaşmış durumda. Bu Türkiye'nin aslında ne kadar büyüdüğünün, kalkındığının, geliştiğinin de temel göstergesi" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Bakanın konuşması

- Detay görüntü

237 MB /// 03.53ö HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) ===================================================== TRABZON'DA BİR KİŞİ POMPALI TÜFEKLE İŞ YERİNİ BASTI (EK)

3)İŞ YERİNİ BASAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Trabzon'da kent merkezindeki bir kafeteryanın kilitlediği balkondan havaya ateş eden kişinin Uğur Kurt olduğu belirlendi. Uğur Kurt'un, Trabzon'un Tonya ilçesi Yenimahalle Velialtı Sokağı'nda, 4 Kasım'da tek katlı evinde çıkan yangında eşi Canan Kurt (24) ile kızı Hazal Su (4) hayatını kaybetmiş, kızı Ecrin Ada (2) ile kendisi yaralanmıştı. Uğur Kurt'un olaydan sonra kendisine verildiğini iddia ettiği yeni ev ve iş sözünün yerine getirilmediği gerekçesiyle böyle bir eyleme kalkıştığı öne sürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DEVREDE

Kafeteryaya girdiği sırada havaya ateş ederek müşterilerin mekanı boşaltmasını istediği öğrenilen Uğur Kurt'un sonrasında da havaya ateş açtığı belirlendi. Uğur Kurt'u ikna çabaları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaydan haberdar edildi. Bakan Soylu'nun telefonla görüşeceği Uğur Kurt'u ikna etmesi bekleniyor.

Kafeteryanın bulunduğu Uzun Sokak yaya trafiğine kapatılırken Özel Harekat polisleri de çevrede konuşlandı.

TRABZON/DHA 4)SOKAK ORTASINDA KIZ ÇOCUĞUNU DARBEDİP, KAÇTI ÇORUM'da, F.K. isimli kız çocuğu (16), sokak ortasında, kimliği belirsiz kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle darbedildi. Polis, çevredekilerin araya girmesinin ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen F.K. isimli kız çocuğuna, henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişi saldırdı. F.K.'yi bir süre darbeden saldırgan, çevredekilerin müdahale etmesinin ardından olay yerinden kaçtı. Darbedilen F.K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.K., tedaviye alınırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

------------------------

-Genç kızın yerde yatması

-112 acil servis ekiplerinin müdahalesi

-Kalabalık vatandaşlar

- Detaylar (SÜRE: 04:45 dk) - (BOYUT: 445MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) =====================================================

5)SANDIKLI'DA KÖYLÜLER YAĞMUR DUASINA ÇIKTI AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Susuz köyünde vatandaş yağmur duasına çıktı.

Sandıklı'ya bağlı Susuz köyünde bugün öğle namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Köyün yakınındaki Dikmen Dede mezarının yanındaki alanda yapılan etkinliğe çevre köylerden ve ilçe merkezinden de katılanlar oldu. Köy imamı Murat Özer ve Muhtar Kamil Çetin önderliğinde iki rekat namaz kılan köylüler yağmur yağması ve ekinlerinin bereketli olması için dua etti.

Köy imamı Murat Özer, "Bu yıl da bütün cemaatle birlikte yağmur duasını yapmış bulunmaktayız. Muhtarımızdan Allah razı olsun bu duayı yıllardır yaptığını söyledi. Peygamberimizin sünnetidir. Böyle sıkıntılı zamanlarda el açıp Allah'a yalvarmalı ve dua etmeliyiz. Bu duayı bütün köylerimizin yapmasını, yerine getirmesini canı gönülden istiyorum" dedi. Görüntü Dökümü

---------------------

- Bazı vatandaşlar tepeye çıkarken

- Köy imamı yağmur duası hakkında bilgi verirken

- Yağmur duası yapılırken

- RÖP: Murat Özer (Köy imamı)

- Yağmur duası sonrası vatandaş köye dönerken