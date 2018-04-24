DHA YURT BÜLTENİ - 15

Çanakkale’de iki günde 143 kaçak göçmen yakalandı ÇANAKKALE’de, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, iki günde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen 143 kaçak göçmen yakaladı.

Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen kaçaklara karşı iki gün içinde 3 ayrı operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler 143 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler dün, Müsellim Boğazında düzenledikleri iki ayrı operasyonda biri 51, diğeri 36 olmak üzere 87 kaçak göçmen yakaladı. Bugün yine Müsellim Boğazında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Kadırga Burnu 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘TCSG 80’ Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Karakolundaki işlemlerinin ardından 143 kaçak göçmen Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

-Yakalanan kaçaklardan görüntü. Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA) ======================================== Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 39 kişi yaralandı (4) BAKANLARDAN İNCELEME Samsat'ta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve milletvekilleri gelerek incelemelerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, incelemelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bugün 03.43'te sabah saatlerinde Samsat'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından artçı sarsıntılar da oluyor. Allah’a şükrediyoruz. Samsat merkezinde de, köylerinde de herhangi bir can kaybı bilgisi almadık. Hasar tespit ve tarama faaliyetleri özellikle köylerde şu an da devam ediyor" dedi.

Deprem bölgesinde 700 çadır talebinin bulunduğunu aktaran Akdağ, şöyle devam etti: "Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda 700’e yakın çadır talebinde bulunulmuştur. Şu anda bunların büyük kısmı Samsat’a ulaşmış durumdadır. Bir taraftan ön hasar tespit icmallerine göre çadır dağıtılmaya devam edecektir. Köylerde şu ana kadar 62 ağır, 5 orta, 59 da az hasarlı konut tespit edilmiştir. İlçe merkezinde ağır hasarlı 75 konut, orta hasarlı 5 konut, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumdadır. 2 konutta yıkılma durumu oluşmuş, daha ziyade bu yıkılan ağır hasarlı konutlar. Daha önceden, geçtiğimiz yıl meydana gelen depremden sonra boşaltılmış binalar olduğu da dikkatimizi çekiyor. Bir taraftan AFAD yönetimi, il valimiz yönetiminde güvenlik tedbirleri alınırken, öbür taraftan sağlık hizmetleri veriliyor. Diğer taraftan çadır ihtiyaçları ile beraber yiyecek açısından da Kızılay’ın bölgeye desteği var. Vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için bütün tedbirleri almış durumdayız."

Depremden 37 kişinin etkilendiğini belirten Akdağ, "Aile Sosyal Bakanlığımız ekipleri sosyal ve psikolojik destek için sahadalar. Şu an 37 afetzede hastanemize müracaat etmiş durumda. Bunların 15’inin birtakım küçük yaralanmalarının olduğunu tespit etmiş durumdayız. Bir kısmı da deprem psikolojisi etkisi ile de bir anlamda psikolojik travma geçiren hastalarımız, vatandaşlarımız. Haberleşme ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

Bütün tedbirleri aldıklarını dile getiren Akdağ, şunları aktardı: "Her zaman olduğu gibi devlet de, hükümetimiz de afetzede kardeşimizin yanında olacaktır. Deprem sonrasında onların herhangi bir sıkıntı çekmemesi, herhangi bir yoksulluk yaşamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız. Öte taraftan, ağır hasarlı olan binaların ya da dönüştürülmesi gereken diğer binaların dönüştürülmesi için de deprem sonrasında gerekli çalışmaları yapacağız. Bazı kamu binalarında incelemeyi gerektirecek küçük hasarlar tespit etmiş durumdayız. Bunlar süratle ilgili teknik ve mühendisler tarafından değerlendirilecek. Bu binalarda herhangi bir engel yoksa, hizmete devam edecektir. Sağlık Bakanlığımız süratle bölgede bir sahra hastanesi kurarak çalışmalara başlamış durumdadır."

Depreme hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise şöyle dedi: "Türkiye deprem kuşağında bir ülke. Türkiye’nin birçok yeri depremle tarih boyunca karşılaşmış. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Depremden daha çok, yaptığımız konutlar, binalar, mekânlar önemli. Sağlık açısından da ciddi bir yaralanmamız yok. Hastanemizin durumunu gözden geçirip, konu hakkında tam karar verinceye kadar kurduğumuz sahra çadırında hizmet veriyoruz."

Bakanlar Akdağ ve Demircan ile diğer protokol üyeleri, açıklamalarının ardından ilçede hasar gören ev ve iş yerlerini inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın açıklaması

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın açıklaması

- Yıkılan evler

- Vatandaşların itfaiye ekiplerinden su alması

- Vatandaşlar ile röp.

- Yaralılar tedavi edilmesi

- Sahra hastanesi

- Hasar gören Samsat Devlet Hastanesi

- Dışarıda oturan vatandaşlar

- Eşyaları dışarıda kalan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ============================================ Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi TOKAT’ta otomobille mermer yüklü TIR’ın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Kaza dün gece 21.45 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Musapınarı mevkisinde meydana geldi. Erbaa’dan Turhal’a hareket halindeki Nursal Özgün (38) yönetimindeki 60 EB 829 plaklı otomobil, karşı yönden gelen işlenmiş mermer yüklü İsmail Temelöz yönetimindeki 60 EB 573 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü, Turhal Şeker Fabrikasında çalışan evli ve bir çocuk babası Nursal Özgün ile annesi Hatice Özgün (78) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

BABASI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Kazada hayatını kaybeden Nursal ve annesi Hatice Özgün, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünde helallik alındıktan sonra Karayaka Beldesine getirildi. Karayaka Büyük Cami’de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Nursal Özgün’ün, Turhal Şeker Fabrikasından iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Anne-oğulun naaşları, kılınan cenaze namazının ardından Karayaka Merkez Mezarlığına defnedildi. Nursal Özgün'ün babası Osman Özgün'ün de 2010 yılında geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazelerin götürülmesi

-Ölen anne oğulun fotosu Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) ================================================ Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi için hatıra ormanı TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan anısına Antalya'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı sırasında ilk şehit asker Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan anısına, Döşemealtı ilçesinde L Tipi Kapalı Cezaevi'nin yerleşkesinde hatıra ormanı oluşturdu. Adli personelin yanı sıra kamu kurum yöneticilerinin katıldığı fidan dikim törenine, şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişi Necip Özalkan da katıldı.

DÜNYA NÜFUSU KADAR FİDAN DİKİMİ HEDEFİ

Törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, millet ve bayrak için toprağa düşmenin vatansever herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi. 15 yılda 4 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Tüfekçi, "Fidan dikmeye devam edeceğiz. 2023 hedefimiz, insan sayısı olan 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Türkiye'nin yüzde 28'i ormanla kaplı, dünya ortalaması olan yüzde 30'a 2023'te ulaşmayı planlıyoruz" dedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz da şehitlerin taşıdığı sancağı yere düşürmemenin önemli olduğunu kaydetti. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, hatıra ormanı fidan dikimine katılan ve destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Antalya Müftüsü Osman Artan, dua okudu. Ardından fidanları toprakla buluşturan katılımcılar, can suyu verdi.