DHA YURT BÜLTENİ-15

HDP'li Temelli: Bize düşmanlık yaparak ülkenin önünü açamazsınız HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bizimle beraber siyaset yapmayı herkes içine sindirecek. Bize düşmanlık yaparak, ülkenin önünü açamazsınız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin seçim çalışmalarına katılmak için Şanlıurfa’ya geldi. Beraberinde milletvekilleri Feleknas Uca ve Nimetullah Erdoğmuş ile kente gelen Temelli, HDP İl Başkanlığı binasında partililere hitap etti. Seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ve HDP'nin, çözümün parçası olduğunu dile getiren HDP Eş Genel Başkanı Temelli, şunları söyledi:"Biz kendi adayımızla seçimlere gireceğiz. Bizim adayımız; Türkiye’nin, yeni yaşamın, geleceğin, umudun, demokrasi mücadelesinin adayıdır. Bakın ha bire aday arıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Pazarlıklar, görüşmeler HDP’ye dokunmadan sürüyor. Bizsiz olmaz. Biz bu denklemin çözümüyüz. Bizimle beraber siyaset yapmayı herkes içine sindirecek. Bize düşmanlık yaparak, ülkenin önünü açamazsınız. Gelin Türkiye’nin adayında, emek demokrasi güçlerinin adayında, halkların mücadelesinin önünde yürüyen adayda hep beraber buluşalım. Türkiye’nin önünü hep beraber açalım.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- HDP'li Sezai Temelli'nin partililerle konuşması

- Kürsüde konuşan Temelli

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 392 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) ============================================== Anadolu Üniversitesi önünde 'bölünme' protestosu Eskişehir'de bir grup öğrenci Anadolu Üniversitesi önünde toplanarak, üniversitenin bölünme kararına tepki gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Cumhuriyet Kapısı önünde toplanan bir grup öğrenci, 'Bölerek üniversiteye saldıranları gençlik birleşerek durduracak' yazılı pankart açtı. Öğrenciler adına konuşan Doğancan Aras, Anadolu Üniversitesi'nin bölünmesini istemediklerini belirterek şunları söyledi: "Dördü vakıf, 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan ve 16 üniversitenin de bölünmesini içeren yasa tasarısı komisyonda kabul edildi. Bunların içerisinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi de yer alıyor. Tasarıya göre üniversiteden bölümler, fakülteler alınıp 'Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin kurulması planlanıyor. Üniversite öğrencileri olarak bölmeye ve parçalamaya karşı üniversitelerimize sahip çıkıyor, tüm gençleri de üniversitelerimizin geleceği için sürdüreceğimiz bu mücadelede beraber olmaya çağırıyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan öğrenciler daha sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Basın açıklamasına katılan öğrenciler

-Anadolu Üniversitesi tabelasının görüntüsü,

-Öğrencilerin sloganlar atması,

-Basın açıklamasından görüntü Haber:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA) ============================================

Tecavüzle yargılanan iş insanına 13 yıl 9 ay hapis Kocaeli'de, 9 yıldır devam eden tecavüz davasında mahkeme heyeti iş adamını 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

2009 yılında yaşanan olayda, S.D. adlı genç kadın İstanbul Bostancı'da arkadaşları ile yemek yerken Gebze'den gelen iş insanı A.A. ile tanıştı. A.A. o akşam yemekte olan herkesi evlerine bırakmak üzere otomobiline aldı. Son olarak S.D.'yi evine bırakacak olan A.A., genç kadını Kocaeli Çayırova'daki evine davet etti. S.D. ve A.A. evde içki içti. A.A. daha sonra S.D.'nin uyuduğu odaya giderek genç kadını tecavüz etti. Genç kadın olayın ertesi günü polise giderek suç duyurusunda bulundu. 9 yıl önce açılan ilk dava süresince iş adamı zorla ilişki iddiasını reddetti.2013 yılında sonuçlanan ilk davada A.A. hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi. A.A.'nın avukatının dosyayı Yargıtay'a taşıması sonrasında, Yargıtay delil yetersizliği nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar açılan dosyaya yeni deliller ve tanıklar eklendi. Genişletilen dosyanın bugün gerçekleştirilen karar duruşmasına mağdur S.D. ile avukatları katılırken, iş adamı A.A. ise katılmayarak, mahkemeye avukatı katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan mağdur S.D., "Söylenecek bir şey yok. Avukatlarımın yaptığı savunmaya katılıyorum" dedi. S.D.'nin avukatları Perihan Meşeli, Deniz Bayram ve Sibel Güneş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk mahkemeleri tarafından verilen emsal kararlardan örnekler göstererek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme A.A.'yı 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. A.A. mahkeme kararını 7 gün içerisinde temyiz etmezse tutuklanarak cezaevine gönderilecek. Duruşma sonrasında S.D.'nin avukatları ve destek veren kadın dernekleri açıklamada bulundu. S.D.'nin avukatı Perihan Meşeli, "9 yıldır devam etmekte olan bir tecavüz dosyasının bugün sonuna geldik. Aslında daha önce bu dava sonuçlanmıştı. Tecavüzcü Gebze'de tanınan ünlü bir iş adamı, kendisi daha önce 'Nitelikli Cinsel Saldırı' dan 10 yıl, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçundan da 3 yıl 9 ay cezaya çarptırılmıştı. Daha sonra bu karar sabah birlikte kahvaltı etmeleri ve kadının üzerinde bir darp, cebir izi olmaması sebebiyle bozularak beraati istendi. Burada önemle belirtmek istediğimiz husus, yerel mahkemede müvekkilimiz tamamen avukatsız olarak dosyayı takip etmişti ve bu aşamada ciddi mağduriyetler yaşadı. Aslında tanık dinletilmesi talep etmesine rağmen mahkeme de unuttu. Bu aşamalarda sanık çok çelişkili ifadeler verdi. Örneğin, müvekkil olaydan hemen sonra birçok kadının yapamadığı şeyi yapıp hemen şikayetçi olmuştu. Daha önce cinsel ilişkiye hiç girmediği için bütün bunlar raporlarla zaten tespit edilmişti" dedi. Mağdur S.D. ile A.A. isimli iş adamı arasında yaşanan olayı da anlatan Avukat Meşeli, "Müvekkilimin ilk defa tanıştığı bir insandan bahsediyoruz. Bu kişi kendisini eve bırakabileceğini söylemiş. Bu kişi müvekkilin arkadaşlarının arkadaşı ve onların referansı ile, ona güvenerek arabasına binmiş durumda. O süreçte sanık oldukça modern davrana müvekkile güven telkin etmiş durumda. Sonra eve bırakmak yerine yoldan çıkarak kendi evine götürmüş. Bu evin de aslında kullanılmayan, haftada bir gittiği 2 yatak odalı bir ev olduğunu anlıyoruz. Mahkeme burada keşif de yapmamış. Aslında bu kişinin bu tür cinsel münasebetler için veya tecavüz etmek için kullandığı bir yer olduğunu da anlıyoruz. Bu anlamda dosyada eksiklikler vardı. Müvekkilim istemediği bir şeye zorlanarak, hakaret ve tehdide uğrayarak, ölümle tehdit edilerek defalarca tecavüze uğramış. Bu tecavüz bulgularını da müvekkili yıkayarak kaldırmış durumdadır. Dolayısıyla profesyonel bir tecavüzcüden bahsediyoruz" diye konuştu. S.D.'nin kendilerine ulaşarak yardım istemesinin ardından dosyayı aldıklarını belirten Meşeli, şöyle konuştu: "Yargıtay'ın bozma ilamından sonra müvekkilimiz bize ulaştı. Daha sonrasında gelişen süreçte bu tecavüzcünün başka bir kadına benzer şekilde 'Nitelikli Cinsel Saldırıya Teşebbüs' suçundan ceza almıştı. Bu 3 yıl 4 ay hapis cezasını da yattı. Bugün mahkemede tüm bunları anlattık. Yine ilk görülen yerel mahkemede dinlenmeyen tanıkları dinlettik. Müvekkilin daha önce nasıl bir insan olduğunu ve daha sonra nasıl bir insan olduğuna dair onu çok yakından tanıyanlar dinlendi. Çok çeşitli raporlar alındı. Bütün raporlar müvekkilimizin lehine. Ruh sağlığının bu nedenle bozulduğuna dair raporlar vardı. Buna rağmen yargılama sürecinde yine savcı beraat istedi. Buna karşı AİHM kararları da olmak üzere müvekkilin yaşadığı durumu, kendisinin direnç gösteremeyebileceğini, kadınların hayatlarını mini etek giydiği için, gece 3'te sokakta olduğu için veya sabah kahvaltı ettiği için tecavüzü meşru kılan sebepler olamayacağını tekrar tekrar anlattık. Netice itibariyle sonuç önceki karardan daha fazla bir cezaya da tekabül edebilirdi. Ancak, önceki kararı müvekkilimiz temyiz etmediği için bu ceza aynı kaldı. Yani toplam 13 yıl 9 ay hapis cezası. Tabii ki yine de içimiz buruk. Bu karara sevinmemize rağmen bu sanık halen tutuklanmadı. Tutuklanmasını talep ettik. Çünkü bu şahıs profesyonel bir tecavüzcü. Başka kadınlara da bunu yapma olasılığı çok yüksek. Bu nedenle gerçek adalet kısmen yerine geldi. Ama yine de tutuklanması gerektiğini düşünüyoruz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadınların adliye önünde görüntüleri

-Avukat Perihan Meşeli'nin açıklaması

-Detay Süre: 04:39 Boyut: 521 MB

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/GEBZE(Kocaeli) ============================================ Dört saniyede 9 kurşun sıkarak öldürdü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çok sayıda sabıkası bulunan Cüneyt Enez(45), akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın 4 saniyede 9 kez ateş ederek kaçtığı görüldü.

Cinayet, Çerkezköy-Kapaklı karayolu arasındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Arkadaşı olan F.K. ile birlikte aracına yakıt almak için istasyona giren Cüneyt Enez, o sırada yanlarına gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Enez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaçan otomobildeki katil zanlısı olduğu belirtilen emlakçı Samet G. ise Kapaklı Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Yapılan incelemede Enez'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği belirlendi. Yanındaki arkadaşı F.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Akaryakıt istasyonundaki saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yakıt almak için otomobille istasyona giren Cüneyt Enez'in yanına yaklaşan başka bir araçtan ateş açıldığı, aracın daha sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor. Görüntülere saldırganın 4 saniyede 9 kez ateş açtığı yansıyor.Silahlı saldırı sonucu öldürülen Cüneyt Enez'in silahla adam yaralama ve azmettiricilik gibi suçlardan çok sayıda sabıka dosyası olduğu tespit edildi. Öte yandan Cüneyt Enez geçen hafta düzenlediği basın toplantısında Kapaklı ilçesinde bir süre önce işadamlarına ve işyerlerine yönelik kurşunlama olaylarının azmettiricisin müteahhit ablası B.B. olduğunu açıklamış, kendisine de komplo kurulduğunu öne sürmüştü. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olayı gerçekleştiği andaki kamera görüntüleri

-Olay yerinden detay görüntü

-Aracın olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırılması

-Geçen hafta düzenlediği basın toplantısı

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) ========================================== El yazması Tevrat cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış ömürboyu hapis Antalya'nın Manavgat ilçesinde, el yazması 'Tevrat'ı satmaya çalışırken kolları kesilmiş, göğüs kafesi yarılmış durumda cesedi bulunan Murat Ünal'ın (34) öldürülmesiyle ilgili görülen davada avukat Hicran Ceylan ile erkek arkadaşı Harun Varış'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması yapıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hicran Ceylan, Harun Varış, Süleyman Ceylan ve Beytullah Altuntaş SEGBİS vasıtasıyla tutuklu bulundukları Alanya cezaevinden; tutuksuz sanıklar Celalettin Ceylan, Cemil Karakoç, Derya Varış, Emre Avcı, Özkan Ak, Tuğrul Çakar ile Murat Ünal'ın ailesi, tarafların avukatları ve yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmadan önce Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAVCININ ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ AÇIKLANDI

Savcının esas hakkındaki görüşünde, olayın Harun'un temin ettiği ve avukat Hicran Ceylan'ın bürosunda fotoğraflarının çekildiği bilirkişi raporundan anlaşılan Tevrat'ı satışı konusunda aralarında anlaşmazlıkla başladığı anlatıldı. Olay günü sanık Harun Varış'ın Murat Ünal'ı evinden aldığı ve Değirmenli köyüne gittikleri belirtilirken, burada sanık Beytullah Altuntaş'la birlikte Murat Ünal'ı tüfekle öldürüldüklerini aktaran savcı esas hakkındaki görüşünde; Hicran Ceylan, Harun Varış, Beytullah Altuntaş ve Süleyman Ceylan'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi.

'OLAYLA İLGİLİ ALAKAM YOK'

Duruşmada savcının esas hakkındaki görüşüne karşı savunma yapan avukat Hicran Ceylan, avukatlık kanunu gereği duruşmalarda bazı olayları anlatmaktan kaçındığını belirterek, gelinen durumda ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu aktardı. Kendisinin eylemin hiçbir safhasında yer almadığını anlatan Hicran Ceylan, "Mütlaayı ve atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olayın kurgusu var ama o kurguyu destekleyecek delil yok. Ortada bir cinayet var. Kimin işlediği, nasıl işlediğine dair beyanlar var ama deliller yok. 16 aydır tutukluyum, büyük sıkıntılar yaşadım. Olayla ilgili alakam yok, suçlamaları kabul etmiyorum. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Ben eylemin öncesinde veya işlendiği sırada hiçbir iştirak içeren eylem gerçekleştirmedim. Sadece eylemden sonra avukatlık görevimden kaynaklanan sır tutma görevini yerine getirdim" dedi.

'SUÇLAMALARIN HEPSİ ASILSIZDIR'

Sanık Harun Varış, savcılığın davayla ilgili hazırladığı esas hakkındaki görüşünü kabul etmediğini, suçlamaları reddettiğini anlatarak, "Suçlamaların hepsi asılsızdır. Davada tüm tanıklar ve sanıklar ifadelerini değiştirdi. Davanın bu duruma gelmesi medyanın baskısıyla oldu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

'MAĞDURUM, BERAATIMI İSTİYORUM'

Sanık Beytullah Altuntaş, olayın ilk başından beri aynı ifadeleri verdiğini belirterek, "Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Benim olayla ilgili herhangi bir ilgim yok. Murat Ünal'ı tanımıyorum. Duruşmalarda herkes ifade değiştiriken, ben kolluktan itibaren verdiğim ifadeyle adalete yardımcı oldum. Mağdurum, beraatımı istiyorum" dedi. Sanıklardan Süleyman Ceylan, olayın olduğu tarihlerde cezaevinde olduğunu ve olayla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını savundu.

MAHKEME KARARI AÇIKLADI

Sanık avukatlarının yaptıkları savunmaları ve müzakere için verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Oybirliğiyle alınan kararda, sanıklar Hicran Ceylan ve Harun Varış hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası veren heyet, takdir indirimi yapmadı. Sanık Beytullah Altuntaş'a da önce ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası veren heyet, sanığın duruşmalardaki tavrı ve ifadeleriyle adaletin yerine getirilmesini sağladığı için cezasında indirim uygulayarak ömürboyu hapse çevirdi. Mahkeme Süleyman Ceylan'a da 18 yıl hapis cezası verdi. Kararda diğer sanıklar hakkında cinayet suçundan beraat kararı verilirken, Özkan Ak ve Derya Varış hakkında yalan beyanda bulunmaktan suç duyurusunda bulunulmasına kararlaştırıldı.

ÜNAL AİLESİ GÜVENLİK ÇEMBERİYLE ÇIKARILDI

Duruşmanın ardından sanık yakınları uzun süre adliye bahçesinde bekledi. Polisler tarafından sanık yakınlarının uzaklaştırılmasının ardından öldürülen Murat Ünal'ın ailesi güvenlik çemberine alınarak adliye binasından çıkarıldı ve gönderildi.

'TAKDİR YÜCE MAHKEMENİN'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Murat Ünal ailesinin avukatı Ezgi Eroğlu, kendileri açısından davanın eksik iddianameyle açıldığını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Ezgi Eroğlu, şunları söyledi:

"Karara bir tepkileri yok, adalete inanıyoruz. Hukuka inanıyoruz. Sonuna kadar saygımız sonsuz. Vatan, millet sevgisi taşıyan bir aile. Tabii ki takdir yüce mahkemenin, hüküm mercii onlar. Kendilerine göre gerekçelerini yasal öngörülen süre içinde açıkladı. Ama gelinen aşama itibariyle yoktan var olmuş bir dosya için, hiçbir delilin olmadığı bir dosya için, 'kayıp yarın bir gün çıkarsa siz bizi neyle suçluyorsunuz, ceset bile yok ortada' denilen dosyada eylemin en azından cezasız kalmaması, eylemin subut bulması açısından önemli. Ama biz karara yönelik itirazlarımızı tekrar ediyoruz. Zira bu dosyanın çok eksik soruşturmayla yürütüldüğünü, Tevrat'tan ayrılarak değerlendirilmesi nedeniyle sevk maddelerini eksik olduğunu düşünüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Adliyenin önündeki güvenlik önlemleri

- Duruşmadan çıkan sanık yakınları

- Murat Ünal'ın ailesinin yan kapıdan çıkarılması

- Avukat Ezgi Eroğlu'nun açıklamaları

- Detay 289 MB /// 02.31"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ============================================= Lüks otomobilini tamire bıraktı, parça parça geri aldı Mersin'de, lüks otomobilini tamirhaneye bırakan M.N.A, aracının parçalara ayrıldığını görünce şok oldu.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki tamirhanede meydana geldi. Gürcistan'dan aldığı lüks otomobiliyle Mersin'e tatile gelen Ankaralı M.N.A., aracı bozulunca E.U'nun tamirhanesine gidip bıraktı. Aradan bir süre geçtikten sonra, tamirhanenin eski çalışanlarından biri tarafından aranan M.N.A., aracının parçalanıp satıldığını öğrendi. Bunun üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran M.N.A., yaşadıklarını anlattı. İhbar üzerine tamirhaneye baskın düzenleyen ekipler, lüks aracı parçalanmış halde buldu. Aracının sökülen parçalarının bir kısmını gören M.N.A. yaşadıkları üzerine şok olurken, E.U. parçaları sattığı iddiasıyla gözaltına aldı. Benzer suçlardan 23 kaydı bulunan E.U, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.N.A.'ya araçtan kalan parçalar teslim edildi.