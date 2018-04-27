DHA YURT BÜLTENİ-15

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, milletvekili olmak için resmi başvurusunu yaptı. AK Parti İzmir 1'inci Bölge aday adayı olan Tatlıses'in başvuru dosyasını, danışmanı Şule Çınlama, AK Parti İzmir İl başkanlığı'na teslim etti. Çınlama, adaylık başvurusunu yaptıklarını, ancak şu an için herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti. İbrahim Tatlıses'in önümüzdeki günlerde kendisinin açıklama yapacağını söyleyen Çınlama, "İbrahim Tatlıses yapacağı basın açıklaması ile dile getirmek istediklerini kendisi söyleyecek" dedi. Şule Çınlama, daha sonra İl Başkanlığından ayrıldı.

İZMİT'te, 2 gündür haber alınamayan Cahit Dağbaşı (55) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Çayırköy Mahallesi'nde bir sitede oturan Cahit Dağbaşı'ndan haber alamayan yakınları bugün öğle saatlerinde oturduğu eve geldi. Evin kapısının aralık olduğunu gören yakınları içeri girdiklerinde Cahit Dağbaşı'nı yerde görünce jandarma ve 112 Acil'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Cahit Dağbaşı'nın öldüğünü belirledi. Bir fabrikadan emekli olduktan sonra kahvede çalışan Cahit Dağbaşı'nın, bir hastalığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, cesedi otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te 'Olağan İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu' 2'inci toplantısı Gaziantep Valiliği Atatürk toplantı salonunda yapıldı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıya, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep İl Müdürü Cengiz Mete ve Oda Başkanları katıldı. Toplantı gündeminde öncelikli olarak İstihdamın korunması ve arttırılması, İşsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi için İŞKUR kurslarının açılması konuları ele alındı. Toplantıda Gaziantep'te işgücüne yönelik istihdam, teşvik programları ile meslek edindirme kursları kapsamında yapılacaklarla alakalı bilgi alışverişi yapıldı.

Bozdağ: CHP'nin göstereceği Cumhurbaşkanı adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Ben Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir kaç isim vardır, diye düşünüyordum ama CHP'nin göstereceği Cumhurbaşkanı adayı kim, eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor” dedi.

MÜSİAD Yozgat Şubesi'nin açılışı için kente gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, basın mensuplarının sorularını cevapladı. CHP'den 15 Milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendiren Bozdağ, olayın siyasi ahlaksızlık olduğunu söyledi. “Pazarlık kirli mi değil mi, bir bedel karşılığı anlaşma var mı yok mu hep beraber göreceğiz” diyen Bozdağ, ortada garip bir senaryonun döndüğünü ve hep beraber göreceklerini kaydetti.

'ŞU ANDA CHP NE YAPACAĞINI BİLMİYOR'

“Muhalefette Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşme trafiği devam ediyor. Sayın Gül'ün yarın değerlendirme yapması bekleniyor, neler söyleyeceksiniz” sorusuna Bozdağ, "Tabi CHP'nin içinde bulunduğu durum acınacak bir durum. Çünkü, CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. Şu anda CHP ne yapacağını bilmiyor. Türkiye'nin seçime gittiği bir dönemde, Türkiye'nin yönetimine talip kendi içinde ehliyetli liyakatli bir ismi belirleyip Türk halkının önüne çıkaramıyor. Hala arıyor, dört bir yandan. Yahut sizin içinizde Türkiye'nin cumhurbaşkanlığını yapmaya layık bir isim yok mu Sayın Kılıçdaroğlu. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz? Niye çıkıpta mertçe, ‘Ben Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına adayım ve Türkiye'yi yönetmeye talibim. Ben olmuyorum ama arkadaşlarımdan falancayı yapıyorum’ diye neden açıklama yapmıyor? Belli ki CHP kadrolarının içinde cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan çapında, ayarında kıratında bir isim yok" diye yanıt verdi.