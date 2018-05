DHA YURT BÜLTENİ - 15

Görüntü Dökümü

- Rumeysa Uslu ile röportaj

Haber:Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

Her türlü ayrımcılığa karşı seferber oldular

MANİSA'nın Salihli ilçesine Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Litvanya'dan gelen yabancı uyruklu öğrenciler din, dil, ırk ve renk başta olmak üzere tüm ayrımlara karşı ortak projede buluştu.

Salihli ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde başlatılan ve 2 yıl sürecek olan 'Bir hayalim var' (I have a dream) adlı proje kapsamında Salihli'ye gelen yabancı öğrenciler, kentin ana caddelerinde mehteran takımı eşliğinde kortej yaparak, hep birlikte güvercin uçurdu. Proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Nazan Güvenç, belirli aralıklarla belirlenen konularla ilgili olarak projede yer alan ülkeleri ziyaret ettiklerini söyledi. Güvenç, "Bu ziyaretlerimizde farklı ayrımları ele alıyoruz. Din, dil, ırk ve engelli ayrımları üzerine önemli çalışmalara imza attık. Engelli ayrımına karşı işaret dili kurslarına gittik eğitimler aldık. Gittiğimiz farklı ülkelerde ilgili ayrımlarla ilgili çeşitli gösteriler yapıyoruz" dedi. Projeye Romanya'dan katılan eğitimci Elizabeta Dimitrova, "Projedeki ortaklarımızı çok seviyoruz. Bugüne kadar birçok ayrımı inceledik ve çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Bizler özellikle gençlerimizi cinsiyet ayrımcılığına karşı bilinçlendirmek anlamında bazı çalışmalar yapmaktayız" dedi. Bulgaristanlı eğitimci Nadia Papa Dragulescu ise "Erasmus projesi I Have A Dream projesi başarılı ve ilginç bir proje. Ayrımcılıkla ilgili bazı konuları seçtik" dedi. Projeye Romanya'dan katılan öğrenci Gabriela İoana, "Her insanın daha fazla toleranslı olması gerekiyor. Ancak bu şekilde bazı sorunlar çözülebilir. Biz hepimiz insanız ve mükemmel değiliz" dedi.

Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şükrü Kıvrak ise "Biz bu topluma inancımız gereği bir Müslüman olarak ırk ayrımının olmadığını, renk ayrımının olmadığını cinsiyet ayrımının olmadığını, engelli ayrımının olmadığını bir toplumun hayalini anlatmaya çalışıyoruz. Bu toplum zaten renk, cinsiyet, ırk, engelli- engelsiz diye bir ayrımı asla gözetmez. İnsanların birbirleri ile engelli de olsa farklı renklerde de, farklı ırklarda da olsa anlaşabileceklerini yaşayabileceklerini göstermeye çalışıyoruz" dedi.