DHA YURT BÜLTENİ-15

BALIKESİR'de, 1900'lü yıllardan bu yana Karadağ'dan gelen Boşnak Türklerinin yaşadığı Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde bu yıl 3'ncüsü gerçekleştirilen Küçükköy Teferiç Şenliği'nde Küçükköy ve Boşnak kültürü tanıtıldı. Yeni açılan otel ve sanat galerileri ile Alaçatı benzeri bir dönüşüm süreci yaşayan Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nin Boşnak kültürü, Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen şenlikle tanıtılıyor. Geçmişte yapılan akordiyonlu Teferiç kutlamaları yeni bir düzenlemeyle hayata geçirildi. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Teferiç Şenlikleri, Boşnak müzik grubu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Küçükköy Birlik ve Dayanışma Derneğinin açılışının ardından meydandaki etkinliklere geçildi. Küçükköy Meydanı'na Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen tarafından hazırlanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün açılışı Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları Figen Güren, Gökay Bacan, İlçe Turizm Büro Sorumlusu Yasemin Gençer, Ahmet Özdil, Şerif Bayri, Necmi Komili ve Mecit Ataklı İlkokulu öğrencileri tarafından yapıldı. Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Figen Güren, "3 yıldır düzenlediğimiz bu etkinlik herkeste çok güzel heyecanlar yarattı. Çok birleştirici, güzel şeyler getirdi. Herkes heyecan ve sevgiyle çok istekle katılıyorlar. Çok sahip çıkıyorlar. İnşallah iyi şeyler olsun, iyi şeyler gelişsin istiyoruzö dedi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ise, "Doğamızın bir takım özellikleri ve güzelliklerini bu etkinliklerle paylaşıyoruz. Bu gösteriyor ki ilçemiz ve dolayısıyla memleketimiz çok büyük renklerin ev sahipliği içinde. Hoşgörü ile beraber yoğrulmuş şekilde nefes alıp veriyoruz. Bu renkler güzellik kaynağı. Bu güzellikleri ve renkleri birlikte yaşayıp keyfine varıp dünyaya tanıtacağız. İyi anne, baba, iyi memur, iyi amir, iyi kaymakam olabilmek hepsinin ötesinde iyi yurttaş olabilmek. Bunu gerçekleştirdiğimizde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük insanlar, Cumhuriyet'in tüm kurucu unsurlarını kabirlerinde rahat ettiririzö diye konuştu. YÖRESEL KIYAFETLİ DEFİLE Ünlü müzik grubu Tapani çaldığı yöresel ezgilerle etkinliği hareketlendirdi. Küçükköy Meydanı'nda Boşnak Halk Oyunları Gösterisi sunuldu. Eşsiz lezzeti ile Küçükköy mutfağı ve el emeği ürünler sergilenerek, katılımcıların beğenisine sunuldu. Boşnak Kültürünü yansıtan kendine has yöresel kıyafetlerin olacağı bir defile de etkinliğe renk kattı. Gün boyunca Küçükköy'ün tüm sokaklarında yöresel müzikler çalınarak, misafirlere küçük sürprizler yapıldı. Etkinlik kapsamında saat 21:00'de ise ünlü müzik grubu Karmakeş Band sahne aldı. Yalova'ya gittiği için şenliklere katılamayan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık'ın her köşesinin balkan kültürünün, Anadolu'nun izlerini ve değerlerini taşıyan Küçükköy Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teferiç Şenlikleri'nde Anadolu Mozaiğinin tüm kültürel değerlerini kucaklamayı amaçladıklarını söyledi.

3)ŞEYH HALİD'İ ANMA VE AŞ DÖKME ETKİNLİĞİNDE 8 BİN FİDAN DİKİLDİ

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Zilan türbesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliğine, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı. Türbe bitişiğinde 17 dönümlük araziyi bağışlayan bölgenin önde gelen kanaat önderlerinden Abdurrahman Aydiş'e teşekkür eden Zilah Şeyhi Selman Bağdu, "Bu yıl etkinliğe katılan ziyaretçiler 8 bin adet çam fidanını toprakla buluşturdu."dedi. Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde bulunan Zilan türbesindeki Şeyh Halid'i anma etkinliklerine bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi akın etti. Her yıl Mayıs ayında yapılan anma ve aş dökme etkinliğinde bu yıl 8 bin çam fidanı dikildi. Tekirdağ, Samsun, Çorum, Ordu, Manisa, Ankara, İstanbul ve Amasya'dan otobüslerle Zilan türbesine gelen konuklar, öğle namazının ardından Şeyh Selman Bağdu'yu ilahi ve deflerle karşıladı. Türkiye'nin dört bir yanından türbeye gelen konuklar için 6 bini aşkın çadır kurulurken, çadırlarda konuklara ikramlarda bulunuldu. Örmegöze Köyü'ne gelenler, Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Zilan şeyhlerinden, Şeyh Halid'in türbesine giderek, dua etti. Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların iki gün süreyle kaldığı köyde etkinliklerden önce uzun hazırlıklar yapıldı. Etkinlik boyunca konuklara ilahi dinletisi sunulurken, ziyaretçiler birlikte ibadet etti.